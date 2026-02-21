La abundancia de calamar atrae a la flota china de aguas distantes, que opera al acecho en la “Milla 201″

Imagen desde una nave de Prefectura. Los "poteros" pescan de noche y usan luces para atraer al calamar, una especie fotosensible

Los resultados de la pesca de calamar en 2025 y el buen inicio de la actual temporada, que sugieren una abundante biomasa de la especie y se refleja en muy buenos datos de captura de los buques “poteros” (especializados en captura de calamar) de bandera argentina que operan dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA, o Mar Argentino), hasta 200 millas desde la costa continental, son una enorme tentación para los cerca de 500 buques extranjeros, mayormente chinos, que operan en el borde exterior, en la llamada “Milla 201”.

En razón de eso, la Armada Argentina, bajo el mando del Comando Conjunto Marítimo dispuso que el 3 de febrero zarpe un patrullero oceánico para iniciar tareas de vigilancia, control y protección de la ZEEA. A la operación se sumó una aeronave P-3 Orion de apoyo, con vuelos a baja altitud y seguimiento del accionar de la “flota extranjera de aguas distantes”.

“Ya pasamos las 50.000 toneladas”, dijo Darío Sócrate, director de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), que agrupa a empresas con una flota conjunta de poco más de 80 buques, Sócrate comentó a Infobae que si bien la etapa más temprana, de captura del ‘Stock Sub-Patagónico’ no fue buena, los resultados mejoraron mucho a partir de la captura, ya no tan al sur, del ‘Stock Desovante de Verano’. Y ahora habría incluso indicios de buena pesca del calamar subpatagónico. “Ojalá la temporada siga así hasta marzo o abril”, concluyó el directivo del sector pesquero.

Precios, capturas y dólares de exportación

Los precios internacionales y la buena captura permitieron que en 2025 se exporten casi 200.000 toneladas de calamar. La especie, la más buscada por la flota china, aportó así unos USD 550 millones, más de una cuarta parte de los cerca de USD 2.000 millones de exportaciones pesqueras, un muy buen resultado para un año marcado por un conflicto que llegó a poner en peligro la pesca del langostino, la especie de pesca que más divisas aporta.

“El comportamiento de la flota extranjera en la zona adyacente es normal e idéntico al del año pasado. Incluso diría que tuvimos merma en el número de buques, ya que estamos a mitad de febrero y mitad de la campaña. Estamos reforzando la vigilancia electrónica, como se hace de noviembre a junio, cuando se intensifica la flota de aguas distantes”, dijo a Infobae el Prefecto Néstor Kiferling, director de Tráfico Marítimo Fluvial y Lacustre de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

“La flota potera extranjera “se viene portando con una distancia de más de una milla. No observamos que haya gran riesgo de ingreso, pero el riesgo siempre está latente”, dijo Kiferling. Todos los años, explicó, esa flota se posiciona mayormente en el suroeste patagónico y “con solo esperar ahí tiene captura; no observamos anomalías”. En cambio, agregó, “sí hemos detectado algunas incursiones de flota arrastrera, hicimos el pedido a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que nos da herramientas para poder poner a derecho a buques infractores mediante el sistema guardacostas. Se hacen notificaciones con el nuevo procedimiento. Es un cambio de paradigma que estamos aportando desde la Prefectura Argentina al mundo”.

Corrimiento hacia Malvinas

Kiferling consideró el comportamiento de la flota potera extranjera como “normal” e incluso destacó que en los últimos días “hay un corrimiento de flota de arrastre y potera hacia Malvinas, que abrió la temporada de pesca. Estamos hablando de unos 450 a 460 buques operando en zona; y de esos, 125 se fueron a Malvinas. Nos está llamando la atención en esta campaña. Pero el nivel de captura sigue siendo parecido dentro de la ZEEA y la captura de flota extranjera”. Además, agregó, la última vino este año “un poco más tarde”.

Lo cierto es que los movimientos medidos en los últimos doce meses evidencian el abrumador dominio de la flota china pescando en las narices del Mar Argentino. Sobre 776 buques de pesca de aguas distantes cuyos movimientos se observan, 418 son de bandera china, aunque también es posible que todos o la mayoría de los 28 con bandera de Vanuatu sean en realidad propiedad de empresas chinas.

Incluso aunque no pesquen dentro del Mar Argentino, la captura en el borde externo de una especie migratoria y de corta vida como el calamar afecta la disponibilidad dentro de la Zona Económica Exclusiva. De hecho, datos suministrados en su momento por el Instituto Nacional de Investigación Pesquera (Inidep) precisan que los volúmenes de calamar capturados por la flota extranjera en la “Milla 201″ suelen superar por buen margen los capturados dentro del Mar Argentina.

De 2013 a 2023, según esos datos, los buques extranjeros capturaron más de 1,7 millones de toneladas de calamar en el borde externo, contra 1,3 millones de toneladas de la flota de bandera nacional dentro de la ZEEA. En algunos años las diferencias fueron abrumadoras. En 2015, por caso, el Inidep estimó que la flota extranjera capturó 392.000 toneladas de calamar, contra 117.00 de los buques nacionales en el “Mar Argentino”. Y que en 2021 las cifras fueron 220.000 y 114.000 toneladas respectivamente.

Además, la imagen apunta 674 “posibles encuentros”, referencia a un análisis de situaciones de proximidad y contacto entre buques de distinto tipo, por caso para reabastecimiento de combustible o trasbordo de carga pesquera.

Prefectura define además como “buques de interés” las embarcaciones que, por su actividad, comportamiento operativo, antecedentes o zonas de navegación, tienen importancia estratégica. “En su mayoría -señaló un oficial de la fuerza- se trata de unidades vinculadas a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), ya sean buques de captura o de apoyo logístico”.

Los “encuentros” se analizan para en función de proximidad y contacto entre buques en alta mar estimar, entre otros factores, el volumen de carga transbordada o pesca extraída.

Los datos de “detecciones” delatan también el abrumador dominio de la flota china. Los nombres de los bancos apareados, en algún tipo de operación logística al borde del Mar Argentino y en particular cerca del “agujero azul”, entre las latitudes 43 y 47, donde la confluencia de las corrientes cálida de Brasil y fría de las Malvinas genera una alta concentración de calamares y la escasa profundidad facilita su captura, son reveladores. He aquí los nombres de algunos apareamientos en la Milla 201: Dong Fang 102 y Fu Yang 2, Bao Feng y Hai Gong You 606, Ning Feng Leng 16 y Haishun 1, Bao Yu y Hai Gong You 606, y así siguiendo.