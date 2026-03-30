Economía

¿Podrían faltar huevos?: el motivo por el cual el 95% de la industria avícola está en riesgo

La Cámara Argentina de Productores Avícolas advierte que la prohibición de vacunar podría generar problemas de abastecimiento y reclama cambios urgentes en la estrategia sanitaria

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Javier Prida, titular de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, explica la crítica situación del sector. La falta de autorización para vacunar contra la gripe aviar, por temor a perder mercados de exportación, amenaza la producción nacional y deja sin protección a los productores

La producción avícola en la Argentina enfrenta su mayor amenaza en décadas: el 95% de la oferta nacional de pollo y huevos se encuentra comprometido por el avance de la influenza aviar, según advirtió Javier Prida, presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA).

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el funcionario sostuvo que, si no se habilita el uso de vacunas –una herramienta cuya eficacia se acercaría hoy al 95%–, el país podría sufrir un quiebre en el abastecimiento interno de la principal proteína animal que consumen los argentinos.

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“Esta enfermedad que hace un par de años se denominaba como una enfermedad exótica, dejó de serlo, para ser una enfermedad que circula de forma doméstica en la Argentina. Lamentablemente, hay herramientas para el control y la prevención de esta enfermedad, pero el país no habilita el uso de las vacunas”, dijo Prida en Infobae en Vivo.

La imposibilidad de vacunar obedece a la presión de los países compradores, que amenazan con cerrar mercados si la Argentina adopta esta medida. Sin embargo, Prida explicó que la exportación de huevos y pollo representa el 5,25% del volumen total de proteína avícola producida en el país, mientras que el consumo doméstico supera ampliamente los volúmenes destinados al exterior.

“Hoy el argentino come 75 kilos entre pollo y huevo frente a los 40 kilos de carne roja que se proyectan para este año”. El especialista reveló que, actualmente, la grieta regulatoria entre la necesidad sanitaria local y la protección del negocio exportador pone en vilo al segmento productivo que abastece al mercado interno.

La influenza aviar vuelve a poner en alerta a la producción de pollo, la principal fuente de proteína animal que consumen los argentinos
La influenza aviar vuelve a poner en alerta a la producción de pollo, la principal fuente de proteína animal que consumen los argentinos

Según comentó Prida, existen vacunas de alta eficacia –algunas alcanzan el 95% de protección–, fabricadas en países como México, China y Francia. Expuso que hay mercados de la región, como Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y México, que ya implementaron la vacunación y que demostraron que esta frena los brotes en los lotes productivos.

En contraste, Estados Unidos y Brasil, que priorizan el acceso a los mercados externamente, “no vacunan, pero ambos países cuentan con sistemas de indemnización estatal para los productores afectados”, llegando en el caso estadounidense a un fondo de USD 4.600 millones, según expuso el titular de CAPIA.

La regulación argentina establece que, cuando se detecta un foco, se debe sacrificar la totalidad de los animales de la granja afectada. A diferencia de Estados Unidos y Brasil, el país carece de programas de indemnización efectivos, lo que deja a los productores sin posibilidad de reconstituir sus planteles.

Captura – JAVIER PRIDA, presidente ejecutivo de CAPIA – Infobae en Vivo

“No queremos indemnizaciones, queremos que nos dejen vacunar; quiero comprar la vacuna y vacunar”, reclamó Prida. El riesgo, sostiene el representante del sector, es particularmente crítico para unas 800 granjas productoras de huevos y 4.000 establecimientos de engorde de pollo, cuya actividad depende fundamentalmente del mercado interno y no de la exportación.

Cada vez que se confirma un caso de influenza aviar, las autoridades deben suspender temporalmente los envíos hacia mercados exigentes como la Unión Europea o China, que solo aceptan productos de países libres de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP).

La reapertura de las exportaciones solo es posible si pasan al menos 28 sin nuevos brotes y tras realizar las tareas de sacrificio y desinfección requeridas, según la normativa de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Mientras tanto, la producción dirigida al consumo interno sigue operando normalmente, ya que la enfermedad no se transmite a las personas a través de la carne ni de los huevos.

La puja entre mercado externo y abastecimiento nacional

El freno de las exportaciones a China y la Unión Europea en 2023 desencadenó una fuerte crisis en empresas como Granja Tres Arroyos, principal procesador de pollos del país. Según datos del sector, como resultado de esta interrupción, la compañía perdió alrededor de USD 160 millones y debió reducir el porcentaje de su producción destinada al exterior del 33% al 25 por ciento.

Sin embargo, En los últimos 36 meses, tras la detección del primer foco el 14 de septiembre de 2023, el principal mercado de exportación, China, permaneció cerrado durante 31 meses por disposición sanitaria.

El sector advierte que el avance de la influenza aviar también pone en riesgo la producción de huevos destinada al consumo interno
El sector advierte que el avance de la influenza aviar también pone en riesgo la producción de huevos destinada al consumo interno

Prida resaltó la principal solicitud del sector: “No existe ninguna enfermedad, humana o animal, que se haya controlado sin inmunización”. La meta es alcanzar la denominada “inmunidad de rebaño”, clave para frenar la propagación masiva de la gripe aviar, concepto ya experimentado durante la pandemia de COVID-19.

El productor reveló otro problema que aqueja al sector: compañías aseguradoras se nieguen a renovar pólizas, lo que deja a los productores sin cobertura financiera ante eventuales brotes y pérdidas masivas.

“El Estado debe convocar a productores y grandes exportadores para acordar un sistema de respaldo financiero, como un fideicomiso, que beneficie a quienes suministran el mercado doméstico. Actualmente, todo el sector está en vilo por la demora estatal y la ausencia de alternativas concretas”, planteó Prida.

Fuentes del mercado consultadas por Infobae propusieron la adopción de un esquema de regionalización sanitaria. Bajo este sistema, ante la detección de un brote puntual, las restricciones comerciales se limitarían a la zona afectada y no al conjunto del país, preservando el flujo de exportaciones en áreas no comprometidas por la enfermedad.

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