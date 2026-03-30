La nafta súper aumentó otro 5% en la última semana: qué estaciones venden el litro a $2.000 en CABA

El promedio de subas semanales en las principales estaciones porteñas fue de $120 por litro para todos los combustibles listados ( Adrian Escandar)

Un relevamiento de Infobae en tres estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires muestra un nuevo incremento en el precio de la nafta súper, que en las principales estaciones supera los $2.000 por litro. La suba semanal promedió un 4,95% en Axion, Shell y YPF, aunque en la red de YPF el ajuste resultó inferior al de sus competidoras. La escalada de precios mantiene la presión sobre los consumidores y profundiza la tendencia alcista que los combustibles sostienen desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Según los datos relevados en la última semana de marzo, YPF fijó el valor de la nafta súper en $1.999 por litro, Axion en $2.039 y Shell en $2.099. Estas cifras corresponden a los precios de surtidores porteños, donde históricamente se observan los valores más bajos del país. La diferencia de precios respecto de la semana anterior revela el ritmo sostenido de los ajustes. En YPF, el litro de súper aumentó $79 en siete días, equivalente a un 4,11%. En Axion, la suba fue de $102 (5,27%) y en Shell, $109 (5,48%). El promedio de incremento semanal en pesos entre las tres marcas alcanzó los $96,7.

El impacto de estos aumentos no se limitó a la nafta súper. En la última semana de marzo, el precio de la variante premium de Shell, V-Power Nafta, subió $180 (8,19%), mientras que la V-Power Diesel trepó $170 (7,49%). En Axion, el Quantum Diesel X10 se incrementó $108 (4,84%). Para YPF, Infinia Diesel subió $131 (6,16%). El promedio de suba semanal de todos los combustibles relevados, excluido el GNC, alcanzó los $120,2, con una variación porcentual del 5,69%. El GNC mantuvo su precio estable en $630 por metro cúbico en Shell.

Las subas semanales se suman a una tendencia de fondo que ya acumuló un salto significativo en poco más de un mes y medio. Según la consultora EcoGo, la variación de precios de los combustibles desde el inicio del conflicto en Medio Oriente muestra un incremento acumulado del 6% en la primera semana de relevamiento (9 de febrero). Al 16 de marzo, la suba llegó al 9% y el 23 de marzo marcó un avance del 15%. Para el viernes 27 de marzo, EcoGo calculó una suba del 20% promedio en todos los combustibles. Este dato se convirtió en referencia para el análisis del sector y los consumidores, y viene jalonando la cobertura que Infobae realiza cada semana en la capital argentina.

El Gobierno autorizó un mayor porcentaje de bioetanol en las naftas para intentar frenar la escalada de precios en el sector ( Adrian Escandar)

La evolución de los precios en la Ciudad de Buenos Aires evidencia la función de YPF como formadora de precios en el mercado local. Con más del 50% del market share, la petrolera nacional suele ofrecer los valores más bajos en surtidor, lo que obliga a las demás empresas a adaptar su política comercial. Así, el precio de la nafta súper en YPF ($1.999) se ubica por debajo de sus competidoras directas. El rol de YPF como referencia resulta aún más notorio en CABA, donde los precios son más bajos que en el resto del país. Apenas cruzando la General Paz, los valores de los combustibles aumentan de forma apreciable, incluso en los puntos de venta de la petrolera nacional.

A continuación, el detalle de los precios en la Ciudad de Buenos Aires relevados por Infobae este lunes, junto al incremento semanal en pesos y en porcentaje para cada producto, excluyendo GNC:

Axion Súper: $2.039 (+$102, 5,27%) Quantium: $2.279 (+$119, 5,51%) Diesel X10: $2.099 (+$91, 4,53%) Quantium Diesel X10: $2.339 (+$108, 4,84%)

Shell Súper: $2.099 (+$109, 5,48%) V-Power Nafta: $2.379 (+$180, 8,19%) V-Power Diesel: $2.439 (+$170, 7,49%)

YPF Súper: $1.999 (+$79, 4,11%) Infinia: $2.228 (+$113, 5,34%) Infinia Diesel: $2.259 (+$131, 6,16%)



El promedio de suba semanal para la nafta súper entre las tres marcas resultó de $96,7, lo que representa un 4,95%. Para todos los combustibles listados (sin GNC), el promedio semanal fue de $120,2, con una variación de 5,69%.

El valor de la nafta súper en YPF llegó a $1.999 por litro en la Ciudad de Buenos Aires, tras una suba semanal de 4% ( Adrian Escandar)

La consultora EcoGo se consolidó como fuente clave para seguir el ritmo de las subas de los combustibles en la Argentina. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, la firma monitorea la evolución de precios y publica el índice de variación semanal y mensual. El 9 de febrero, el índice marcó un 6% acumulado. El 16 de marzo, la suba fue del 9%, el 23 de marzo se ubicó en 15% y al viernes 27 de marzo, EcoGo reportó un avance del 20% en el promedio de todos los combustibles. Este indicador orientó la cobertura semanal de Infobae y se convirtió en elemento de consulta para analistas, empresas y consumidores.

Medidas para contener los aumentos

El Gobierno nacional dispuso nuevas medidas para tratar de amortiguar la escalada de precios en los surtidores. El viernes 27 de marzo, las autoridades anunciaron la autorización para aumentar el porcentaje de bioetanol en las naftas, una decisión dirigida a diversificar la matriz de insumos y reducir la dependencia directa de los precios internacionales. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, la medida apunta a “proteger el poder adquisitivo de los consumidores y sostener la competitividad interna”.

La intervención estatal se suma a una serie de mecanismos de control y acuerdos sectoriales empleados en otras etapas de alta volatilidad. El objetivo es moderar el traslado de los aumentos internacionales al bolsillo del público, en un contexto de inflación alta y sensibilidad social ante cualquier ajuste en los precios regulados. Las empresas del sector, por su parte, monitorean la evolución de los costos y la demanda, mientras adaptan sus estrategias comerciales a la nueva coyuntura.