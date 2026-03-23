La guerra en Medio Oriente ya disparó 15% los combustibles en Argentina: cuánto cuesta el litro de nafta en CABA

El litro de nafta súper roza los $2.000 en Shell (Fotografía: Adrián Escandar)

La suba acumulada de los precios de los combustibles en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 15% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, de acuerdo a los relevamientos propios realizados en estaciones de servicio y a estimaciones privadas. El recorrido por tres puntos de expendio ubicados en distintos barrios porteños refleja incrementos semanales y progresivos en todas las variantes de naftas y gasoil, tanto en Axion como en Shell y YPF, en línea con la tendencia nacional que señalan los informes de consultoras y observatorios especializados.

Entre el 9 y el 23 de marzo, los precios relevados en las estaciones de servicio Axion, Shell y YPF de la Ciudad mostraron aumentos consecutivos, tanto en valores absolutos como en términos porcentuales. En Axion, la nafta súper pasó de $1.825 a $1.937 en dos semanas. La premium avanzó de $2.035 a $2.160, mientras el gasoil común subió de $1.905 a $2.008 y el premium de $2.105 a $2.231.

En el caso de Shell, el precio de la nafta súper se ubicó en $1.890 el 9 de marzo y llegó a $1.990 hoy. La V-Power nafta avanzó de $2.099 a $2.199 en el mismo período, mientras la V-Power diésel lo hizo de $2.169 a $2.269.

Por su parte, YPF exhibió una progresión similar. El valor de la nafta súper ascendió de $1.795 a $1.920 en el lapso de dos semanas. La Infinia, la línea premium de la marca, pasó de $2.010 a $2.145 y la Infinia Diesel avanzó de $2.025 a $2.128 en el mismo tiempo.

Índices privados

Esta dinámica puntual, siguiendo los precios en las mismas 3 estaciones de servicio porteñas, se enmarca en un contexto de aumentos generalizados a nivel nacional. Desde que las petroleras dejaron de anunciar sus precios, las series privadas son la única forma de seguir la evolución de los precios. Y dado que los relevamientos fotográficos se iniciaron luego de desatado el conflicto en Irán, son series que cuentan mejor el avance de los precios: del orden del 15% desde que empezaron las hostilidades el 28 de febrero pasado.

Según una serie elaborada por la consultora EcoGo, el precio promedio de los combustibles en el país subió un 14,98% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, cifra que se utiliza como referencia para el sector y que se refleja en una infografía que acompaña la cobertura. El seguimiento de EcoGo muestra que la aceleración de las subas se produce principalmente en las últimas semanas y que el ajuste no se limita a la Ciudad de Buenos Aires, sino que alcanza a todo el país.

El litro de super subió $125 en YPF sólo en las últimas dos semanas (Fotografía: Adrián Escandar)

El Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), además, publicó en su informe correspondiente a marzo de 2026 que al 19 de marzo los precios de las naftas y el gasoil en CABA acumulan, en el mes, un incremento ponderado del 15% y 14,6% respectivamente. El informe incluyó un cuadro con los valores relevados: la nafta súper alcanzó $1.813, la premium $1.987, el gasoil común $1.867 y el gasoil premium $2.041. Las variaciones específicas en marzo fueron de 16,2% para la nafta súper, 11,7% para la premium, 15,6% para el gasoil común y 12,1% para el gasoil premium.

Los datos del Observatorio y de EcoGo muestran resultados similares respecto a la magnitud del ajuste en los surtidores y permiten trazar una convergencia en las estimaciones de diferentes fuentes privadas. La información cuantitativa disponible respalda la percepción de movimientos de precios generalizados y sostenidos durante el mes de marzo, con aumentos que se expresan tanto en valores absolutos como relativos.

Los precios en las pizarras de Axion se movieron en torno a 6% en las últimas dos semanas (Fotografía: Adrián Escandar)

El seguimiento realizado por Infobae en las tres estaciones de servicio de referencia permite observar la traducción concreta de las tendencias nacionales en el territorio porteño. Los valores registrados en Axion, Shell y YPF reflejan un comportamiento homogéneo, donde los incrementos semanales se mantienen dentro de un rango similar al de los promedios nacionales. Esta alineación entre los datos locales y los informes nacionales refuerza el análisis sobre la dinámica de ajuste en el mercado de combustibles.

La comparación entre las diferentes marcas y productos muestra que las subas afectan a todas las variantes, aunque con ligeras diferencias según el tipo de combustible. La nafta súper y el gasoil común presentan las mayores variaciones porcentuales, mientras que las versiones premium exhiben incrementos algo menores pero igualmente consistentes. El GNC también registra movimientos, aunque la magnitud es inferior al de las naftas y el gasoil.