Economía

El Gobierno permitirá agregarle más bioetanol a las naftas para frenar la suba de precios

La Secretaría de Energía actualizó la regulación técnica permitiendo a las refinadoras aumentar el uso de bioetanol en la mezcla, con el objetivo de atenuar el impacto de la volatilidad internacional en el costo de los combustibles

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Primer plano de una mano insertando una boquilla de bomba de combustible en el tanque de un coche en una estación de servicio, con el surtidor y sus precios al fondo.
La Secretaría de Energía elevó el límite de oxígeno en las naftas para habilitar mezclas superiores de bioetanol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno dictó una medida técnica sobre las naftas para frenar la suba de los precios, que ronda el 15% desde que se inició el conflicto en Medio Oriente. La secretaría de Energía modificó una normativa para que las empresas incorporen en forma voluntaria hasta 15% de bioetanol en las naftas. “La medida apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”, señaló el organismo a través de un comunicado.

La Resolución 79/2026 de la secretaría de Energía actualizó la especificación técnica de calidad de las naftas. El cambio principal fue la elevación del límite máximo de oxígeno permitido hasta 5,6%. Según el comunicado oficial, la resolución no modificó el corte obligatorio de bioetanol ni impuso nuevas exigencias a las refinadoras. La intención fue adecuar la normativa vigente para que, si una empresa lo consideraba conveniente, pudiera incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas, siempre dentro de los parámetros de calidad establecidos por la regulación.

La decisión permitirá a las refinadoras definir la composición de sus combustibles. Si optaban por incorporar una proporción mayor de bioetanol, podían reducir la presencia del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final. El contenido de oxígeno en las naftas está directamente relacionado con el porcentaje de bioetanol incorporado, por lo que la actualización del parámetro resultó necesaria para habilitar mezclas superiores de bioetanol “sin afectar las especificaciones de calidad”.

La resolución aclaró que no introdujo cambios en el régimen aplicable al biodiesel, ya que la especificación técnica para el gasoil ya contemplaba “mezclas de hasta 20%”. De este modo, la medida se focalizó en el segmento de las naftas, que es el más afectado por las recientes subas de precios y por la volatilidad internacional del precio del petróleo.

Las refinadoras tendrán mayor flexibilidad para definir la composición de los combustibles que ofrecen en el mercado. EFE/ Sofía Torres
Las refinadoras tendrán mayor flexibilidad para definir la composición de los combustibles que ofrecen en el mercado. EFE/ Sofía Torres

El Gobierno nacional indicó que busca avanzar hacia un esquema de reglas claras, adecuaciones regulatorias puntuales y una mayor flexibilidad operativa, con el objetivo de favorecer un funcionamiento eficiente del mercado de combustibles y proteger a los usuarios. “La adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado”, explicó el comunicado.

El contexto en el que se inscribió esta decisión fue el de una fuerte aceleración en el precio de los combustibles. La nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 15% en lo que va de marzo, en línea con la suba del precio internacional del petróleo y el impacto de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente. Ese incremento se sumó a los ajustes periódicos que las petroleras aplicaron desde el inicio del año, en medio de la liberalización gradual de los precios.

En los últimos doce meses, los precios de la nafta en promedio se encarecieron hasta 63,6%, prácticamente el doble que la inflación general. Para las familias y empresas, el aumento de los combustibles impactó en los costos de movilidad y en la logística.

El mercado de combustibles en la Argentina está compuesto por un grupo de empresas líderes, entre las que se encuentra YPF, que poseen la mayor participación en el segmento de naftas y gasoil. En los últimos meses, tanto YPF como las otras refinadoras ajustaron los precios en surtidor para trasladar el encarecimiento del barril de crudo y los cambios impositivos. “La resolución tampoco introduce cambios en el régimen aplicable al biodiesel”, puntualizó la Secretaría de Energía.

La adecuación normativa fue parte de una serie de cambios orientados a dar previsibilidad al mercado. El gobierno insistió en que la medida puede contribuir a amortiguar futuras subas en el precio final que pagan los usuarios. El comunicado oficial sostuvo que la actualización de los parámetros de calidad permite responder en forma más eficiente a los movimientos del precio internacional del petróleo, sin resignar los estándares técnicos exigidos para el consumo interno.

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