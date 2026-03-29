Transformación laboral: crece la demanda de profesionales y operarios calificados y cae el resto

En la primera mitad del gobierno de Milei, el empleo en el segmento de profesionales aumentó en 137.800 personas (11% del total) y el de operarios especializados sumó 161.100 trabajadores (55,7% del total) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la inteligencia artificial y acelerado desarrollo de la tecnología, en la primera mitad del gobierno de Javier Milei, la principal encuesta sociolaboral del país, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) -realizada trimestralmente por el Indec, el organismo oficial de estadísticas-, reveló que el empleo en el segmento de profesionales aumentó en 137.800 personas (11% del total) y el de operarios especializados sumó 161.100 trabajadores (55,7% del total).

En contraste, en el total de personal ocupado en todas las categorías (registrados e informales, asalariados e independientes, sector público y privado), el segmento de técnicos disminuyó en 184.200 personas (representó 16,6%) y el de trabajadores sin calificación en 69.900 personas (16,7% del total).

Esa mejora en la estructura del empleo, acorde con los cambios que se observan en la macroeconomía -orden fiscal y monetario, baja de la inflación, apertura al comercio exterior, desregulaciones- no fue suficiente para evitar que el deterioro del nivel educativo promedio del conjunto de los ocupados, según se advierte en la composición del total de empleados.

Hay un deterioro en el nivel educativo promedio del conjunto de los ocupados, según se advierte en la composición del total de empleados

Eso no se explica tanto por las calificaciones obtenidas por los educandos, sino principalmente por las dificultades crecientes que enfrentan muchas personas para completar sus estudios, ya que deben dar prioridad a la generación de un ingreso monetario de subsistencia en sus hogares.

Impacto educativo-laboral

Este fenómeno se refleja en un cambio en la estructura de los ocupados por nivel de instrucción: entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, creció la proporción de quienes cuentan con escolaridad primaria incompleta (102.900 personas, 2,7% del total) y quienes tienen primaria incompleta sumaron 45.900. Los que registraron estudios secundarios descendieron en 39.700 (bajó en 258.200 la parcial y aumentó en 218.500 la completa), representando en conjunto el 46% del total.

Entre la población más capacitada, aumentaron en 109.300 los que tienen estudios superiores y universitarios incompletos (15,5% del total), mientras que se redujeron en 173.700 quienes completaron ese nivel (descendiendo a 24,7% del total).

A pesar de este contexto, la productividad media del trabajo creció: al comparar las tasas interanuales del PBI en valores constantes y el empleo, se observa un aumento del 4,9%, de 106,5 puntos a 111,5 unidades. Sin embargo, esta cifra permanece muy por debajo del promedio trimestral (120,9 unidades) registrado entre 2004 y 2023, según la relación entre el nivel de actividad agregada (PBI) y el empleo total.

Una de las consecuencias de la insuficiente mejora de la productividad laboral es la caída que mantiene el promedio del salario real en el sector privado registrado

Una de las consecuencias de ese deterioro de la productividad laboral -en gran parte provocada por el bajo nivel de inversión de las empresas en maquinarias y equipos y moderna tecnología- es la disminución del salario real (variación de la remuneración a menor ritmo que el de la inflación)- en el segmento de trabajadores privados registrados, según el relevamiento del Indec.

Respuesta empresarial y salarial

En respuesta a esta situación, cada vez más empresas -tanto grandes como pequeñas- han incorporado la capacitación previa de los empleados que ocuparán diferentes puestos, con el objetivo de cerrar la brecha existente entre los talentos requeridos por el mercado y los disponibles.

Esta estrategia también busca reducir la brecha salarial y acelerar la disminución de los indicadores de pobreza e indigencia.

El bajo nivel educativo de la fuerza laboral ocupada se corresponde con el aumento sostenido de empleos informales, los cuales suelen ser los de peor remuneración respecto del promedio y han ido en aumento, mientras que los puestos registrados han bajado.

Entre fines de 2023 y el mismo período de 2025, los empleos informales crecieron en 559.000 personas, llegando a 8,2 millones contabilizando asalariados e independientes; en tanto que los puestos registrados se contrajeron en 513.000 trabajadores, descendiendo a 12,9 millones.

Radiografía Indec

La Encuesta Permanente de Hogares del Indec -en los sectores formal e informal- en 31 aglomerados urbanos de Argentina, abarcando más de 30 millones de habitantes representativos del total nacional de 47,7 millones, aportó otros indicadores socioeconómicos.

En el empleo medido por parentesco de la principal fuente de ingreso del hogar, durante los últimos dos años se perdieron 97.100 puestos en el segmento de jefes de hogar (0,9%), situándose en 10,5 millones, caída compensada por subas en otros integrantes del grupo familiar: 21.300 cónyuges, 92.000 hijos y 29.500 otros miembros del hogar.

Por género y edad, el empleo disminuyó en ambos grupos de hasta 29 años: 99.200 en mujeres y 319.700 en varones. Paralelamente, el empleo se expandió en los segmentos de 30 a 64 años y en los mayores de 65 años.

Intensidad y situación del empleo

La EPH también registró cambios en la intensidad del trabajo en el último trimestre de 2025, frente al mismo período de dos años antes. Los subocupados aumentaron en 243.600 trabajadores (10,4%), totalizando 2,6 millones; los ocupados plenos crecieron en 22.250 personas (0,2%), situándose en 11,9 millones; y los sobreocupados disminuyeron en 182.500 personas (2,9%), quedando en 6,2 millones.

Entre los desocupados, el Indec detectó que el aumento de 425.900 trabajadores entre ambos períodos se explicó por un incremento de 346.200 personas con empleos previos (38,6%), alcanzando 1,24 millones, y una suba de 80.100 entre aquellos sin empleo anterior (25,6%), totalizando 393.000 personas.