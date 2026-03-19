Educación

El Instituto Vaca Muerta es una realidad

Fundación YPF lleva adelante todo el proyecto con la participación de Ticmas como plataforma académica

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Gustavo Schiappacasse, Horacio Marín, Marcelo
Gustavo Schiappacasse, Horacio Marín, Marcelo Rucci, Rolando Figueroa y Sandra Pettovello durante la inauguración del IVM

El lunes pasado, 16 de marzo, se inauguró el Instituto Vaca Muerta en el Polo Científico Tecnológico de la ciudad de Neuquén con la presencia de Rolando Figueroa, gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el presidente y CEO de YPF Horacio Marín, entre otros. La apertura dio cuenta de la importancia que la formación técnica tiene en el desarrollo energético y en la necesidad de preparar trabajadores para una industria en crecimiento.

En la primera convocatoria se inscribieron más de 30.000 jóvenes, de los que quedaron seleccionados 17.000. La previsión es que egresen entre 2.000 y 3.000 estudiantes por año. Son números que muestran claramente el impacto de la formación ligada a oportunidades reales de trabajo en uno de los núcleos productivos más dinámicos del país.

En su discurso, el gobernador Figueroa dijo que “Vaca Muerta es una roca, pero no alcanza con la roca. Para transformarla en desarrollo se necesitan inversiones, trabajo, educación y decisiones políticas”. En tanto que Alberto Weretilneck leyó la inauguración en clave regional: “Nos sentimos más hermanados que nunca y formando parte de un momento histórico del norte de la Patagonia”. Y agregó: “No estamos hablando de sueños ni de proyectos: estamos hablando de realidades”.

“Para mí”, dijo un emotivo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, “es un sueño hecho realidad”. Y agregó: “La industria energética tiene la obligación generacional de desarrollar Vaca Muerta y para eso necesitamos educación”.

El equipo del Instituto Vaca
El equipo del Instituto Vaca Muerta junto al equipo de Ticmas

Formación con visión de futuro

La formación técnica del Instituto Vaca Muerta articula entre empresas de servicios, operadoras y una oferta pedagógica pensada para responder a las necesidades laborales. La formación, entonces, es resultado del diálogo que requiere perfiles específicos en escenarios de trabajo definidos.

En ese marco, Ticmas y Fundación YPF han puesto en marcha una alianza orientada a diseñar y sostener trayectos formativos para perfiles técnicos necesarios en sectores como energía y minería. Viviana Zocco, CEO de Ticmas, subrayó el sentido de esa participación: “Para nosotros es un honor formar parte del Instituto Vaca Muerta y aportar nuestra experiencia tecnológica y pedagógica al desarrollo de un proyecto de esta escala”. Zocco también explicó que la propuesta combina formación presencial, clases asincrónicas, materiales de trabajo, prácticas, evaluaciones, seguimiento de los estudiantes y una plataforma digital que organiza el trayecto. “La formación se sostiene con saberes técnicos, pero también con hábitos de trabajo y comprensión de procesos”, dijo.

Tomás Moyano, CTO de Ticmas, señaló que la formación se orienta a ocho perfiles: Operador de Perforación, Operador de Fractura, Operador de Producción, Operador Instrumentista / Instrumentista Industrial, Operador de Mantenimiento Mecánico, Operador de Mantenimiento Eléctrico, Operador de Planta de tratamiento de crudo y agua y Operador de Planta de tratamiento de gas.

Todos los trayectos se organizan dentro de una estructura modular con un eje troncal compartido en Seguridad Operativa en Yacimiento, pensado para unificar estándares de seguridad y excelencia operacional desde el inicio de la formación.

Un kit de automatización con
Un kit de automatización con los que se capacitan los estudiantes en el Instituto Vaca Muerta

Un cruce de oportunidades

El Instituto Vaca Muerta es el primer desarrollo conjunto de toda la industria. Entre las compañías que integran el Instituto Vaca Muerta se encuentran Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, Oilfield & Production Services, Industrias Juan F. Secco, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Marbar, Wenlen, Milicic, TSB y Huinoil. Entre las operadoras participan YPF, TotalEnergies, Vista Energy, Chevron y Pluspetrol.

El mundo del trabajo pide perfiles concretos y tiempos breves; el mundo educativo necesita estructura, secuencia, acompañamiento y criterios de evaluación: el Instituto Vaca Muerta intenta trabajar sobre el cruce de ambos.

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