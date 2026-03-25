Economía

El empleo formal no reacciona y crece la presión sobre un mercado laboral saturado

Aunque la actividad económica muestra señales de recuperación, el empleo registrado sigue estancado y no logra absorber la creciente demanda laboral. En este contexto, aumentan el desempleo, la subocupación y la presión sobre sectores informales y plataformas digitales, que ya evidencian signos de saturación

Guardar
El empleo registrado en Argentina permanece estancado pese a señales de recuperación económica, según datos del INDEC y expertos

En Argentina, el mercado laboral atraviesa una etapa de fuertes desafíos. Más de cinco millones de personas, que representan más del 20% de la población económicamente activa, enfrentan insuficiencia laboral. Esta cifra incluye tanto a desocupados como a quienes, contando con un trabajo, buscan mejorar su situación o sumar ingresos.

Los datos oficiales del INDEC y los informes de organismos como la Fundación Mediterránea confirman que, además del aumento del desempleo, crecen los casos de personas con empleo que igualmente buscan nuevos trabajos. Este fenómeno se refleja también en el auge de plataformas digitales: sectores que, con sobreoferta de trabajadores, pasan a ser alternativa para quienes buscan ingresos extra o deciden dedicarse de manera exclusiva.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El economista Federico Pastrana, consultado al respecto por Infobae en Vivo Al Amanecer, sostuvo: “Los números del INDEC reflejaron como un cambio de tendencia” en el empleo registrado desde el inicio de la actual gestión. Planteó que el modelo económico vigente impulsó una recuperación de la actividad, pero no logró traducirse en nuevos empleos formales.

Más de cinco millones de
Más de cinco millones de personas en el país enfrentan insuficiencia laboral, lo que equivale al 20% de la población económicamente activa Foto: Andina

El estancamiento del empleo formal y el impacto en los salarios

Pastrana detalló: “La recuperación económica fue muy grande, pero el empleo formal no fue en la misma dirección”. Precisó que, mientras la actividad mostró señales de mejora, el empleo registrado se mantuvo estancado, y en los últimos meses experimentó incluso una caída ininterrumpida. Resaltó que esta baja no se trasladó al tradicional refugio del cuentapropismo ni a la informalidad, sino que alimentó un crecimiento directo del desempleo, una característica recurrente en la coyuntura argentina.

En su análisis del tercer y cuarto trimestre de 2025, el INDEC mostró que la caída del empleo formal se tradujo de manera predominante en despidos y no en migración a empleos informales o trabajos ocasionales. Pastrana explicó que estos desplazamientos de fuerza laboral, frecuentes en otros países de América Latina en los años noventa, ahora encuentran menos canales alternativos: “Lo que vimos en este período es que el aumento del desempleo fue más marcado”.

Respecto a la evolución del salario, Pastrana enfatizó la falta de reacción de los ingresos formales frente al proceso inflacionario. “El programa económico priorizó achicar la inflación”, describió y señaló que las negociaciones salariales quedaron rezagadas mientras el Gobierno aplicaba una “ancla salarial” para evitar subas generalizadas en las paritarias.

El aumento del desempleo y
El aumento del desempleo y la subocupación incrementa la presión sobre sectores informales y plataformas digitales, ya saturados de oferta laboral Foto: Cuartoscuro

Paritarias, inflación y deterioro del poder adquisitivo

La estrategia oficial para controlar los precios impactó en las discusiones paritarias. “Las paritarias cierran entre uno y uno coma cinco, mientras la inflación va al dos y medio por ciento”, puntualizó Pastrana, quien calculó que esta diferencia se tradujo en una pérdida del uno por ciento mensual en el salario real. Sostuvo que, en términos históricos y comparativos, “la caída es muy grande” y que resulta incompatible con cualquier recuperación sostenida del consumo y la actividad.

El economista hace alusión al período inicial de la gestión, cuando la caída de la inflación fue más pronunciada. Sin embargo, adviertió: “El proceso de baja de inflación se estancó en 2025” y la política oficial mantuvo la presión sobre las paritarias para que no superen el dos por ciento, según el último informe publicado por su consultora.

Durante los meses previos a octubre de 2025, el Gobierno sostuvo ese techo salarial, pero la inflación comenzó a acelerarse nuevamente, lo que incrementó la presión sobre los acuerdos de los trabajadores. Según Pastrana, “las renegociaciones salariales empezaron a acelerarse y hoy las paritarias superan ese techo del 2%” al que intenta volver la política oficial.

El rol del consumo interno y perspectivas a futuro

Las consecuencias de este esquema afectan el consumo y la demanda interna. Pastrana afirmó: “En Argentina, si el empleo cae, los salarios reales caen y el gasto público cae, no hay forma de que la economía levante”. Destacó la importancia del mercado interno, que sigue representando gran parte de la dinamización económica.

Los acuerdos paritarios se mantienen
Los acuerdos paritarios se mantienen por debajo de la inflación, provocando una pérdida mensual en el salario real de los trabajadores argentinos EFE/ Carlos Ramírez

Entre otras cosas, Pastrana analizó las tensiones en la negociación colectiva: “Ese techo de las paritarias que anuncia el Gobierno es un intento de frenar el proceso, pero las caídas de los salarios fueron muy grandes”. Indicó que ante pérdidas acumuladas del cinco por ciento, resulta complejo alcanzar acuerdos sin mejoras reales.

El fenómeno también repercute en el mundo de las aplicaciones y el autoempleo, con una sobreoferta de trabajadores que buscan alternativas para generar ingresos adicionales. La tendencia contribuye a profundizar la precarización laboral y la dispersión de los ingresos.

El desempleo y los ingresos: variables en tensión

Consultado sobre el umbral que transforma el desempleo en una preocupación social central, Pastrana indicó que no existe una cifra precisa. Explicó que en la Argentina actual lo relevante es la conjunción entre el nivel de ingresos y la cantidad de desocupados. Recordó: “En los noventa, el nivel de ingresos era mucho más alto que el actual”, pero ahora la crisis combina empleo precario, salarios a la baja y mayor desempleo, una dinámica que complica el panorama general del mercado de trabajo.

Sostuvo finalmente que el deterioro de los ingresos y la aceleración inflacionaria generan malestar tanto en la opinión pública como entre las empresas, que enfrentan caídas en las ventas. La combinación de desempleo, estancamiento salarial y pérdida del poder adquisitivo plantea desafíos adicionales para la recuperación.

Temas Relacionados

Mercado Laboral ArgentinoSalario RealEmpleo InformalConsumo InternoInfobae Al AmanecerInfobae en Vivo

Últimas Noticias

La próxima guerra no será por petróleo, será por electricidad

Un cambio estructural ha desplazado al petróleo como elemento central de la competencia global, mientras que la infraestructura de energía se consolida como la base sobre la cual se define la estabilidad y la competitividad internacional actuales

La próxima guerra no será

La revolución GovTech empuja un nuevo comercio exterior

Los países latinoamericanos están ante la posibilidad de modernizar la gestión estatal y facilitar la inserción en mercados internacionales con tecnología que conecta empresas, organismos y datos

La revolución GovTech empuja un

Jorge Brito, presidente de Banco Macro: “Tenemos que resolver el péndulo político si queremos ser un país serio”

El empresario encabezó la celebración de los 20 años de cotización de la entidad argentina en Wall Street. Macroeconomía, posible candidatura, mora bancaria, riesgo país, actividad e inflación

Jorge Brito, presidente de Banco

Fin del plan Volver al Trabajo para 900.000 beneficiarios: cómo funcionará el nuevo sistema de vouchers

Las condiciones para quienes buscan formación y los plazos para acceder a nuevas herramientas de capacitación cambian en los próximos días

Fin del plan Volver al

El precio de la nafta súper aumentó el doble que la inflación en los últimos doce meses

Los precios de los combustibles se dispararon desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, pero la escalada en los surtidores empezó mucho antes

El precio de la nafta
DEPORTES
Quiénes son las 6 promesas

Quiénes son las 6 promesas de River Plate que Eduardo Coudet incorporó a la mini pretemporada del plantel

El insulto de un piloto de Fórmula 1 a su equipo generó polémica antes del Gran Premio de Japón

Tres historias que convirtieron en mito al Trinche Carlovich: de la dedicatoria de Maradona que lo dejó mudo al “baile” a la Selección

Jugó en la selección y marcó un récord que duró 18 años: la historia completa de Ricardo Arjona como basquetbolista profesional

Fuerte protagonismo argentino en los Challenger: se destacan Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga

TELESHOW
El nuevo cruce entre Yanina

El nuevo cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson por un supuesto video íntimo: “Estás muy pendiente”

La tremenda pelea de Daniela y Cinzia en Gran Hermano: “Con un cuchillo en la mano”

Carmiña reapareció en la casa de Gran Hermano para pedirle perdón a Mavinga por sus expresiones racistas: el fuerte momento

Rocco Canataro de la banda Roze marchó por su abuelo desaparecido: “Hacer memoria para que nunca se olvide”

Ángel de Brito habló de la polémica de un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

INFOBAE AMÉRICA

La policía británica detuvo a

La policía británica detuvo a dos hombres por el incendio de ambulancias de una organización judía

El petróleo cae más del 4% y las bolsas asiáticas suben tras las declaraciones de Trump sobre negociaciones con Irán

El dictador Kim Jong-un reafirmó el apoyo “inquebrantable” de Corea del Norte a Rusia en medio la invasión a Ucrania

EEUU reforzará su presencia en América Latina con maniobras militares del portaaviones Nimitz y su grupo de ataque

En medio de la guerra con Irán, los israelíes continúan con su vida refugiados bajo tierra