Mercados en modo cautela: por qué los activos argentinos subieron menos que los del resto de la región

Los bonos soberanos argentinos subieron, pero menos que los títulos de la región. REUTERS/Brendan McDermid

Si bien los activos de la Argentina tuvieron un buen comportamiento, en un día donde los mercados estuvieron limitados por el feriado turístico, la recuperación de bonos y acciones queda opacada por la mejor evolución de otros países de la región, en particular Brasil.

Los fines de semana, desde hace ya un tiempo, se han convertido en un espacio con dinámica propia. Los días no laborales se ven sobresaltados por los sucesos políticos en Estados Unidos. Esta vez, Donald Trump esperó hasta minutos antes de la apertura de los mercados para redactar un post donde anunciaba que no iba a atacar las centrales de energía de Irán, que la decisión se posponía por 5 días y que habían comenzado conversaciones.

La euforia ante el mensaje del presidente estadounidense fue inmediata, aunque hubo operaciones de venta de futuros de petróleo y de compra de índices del S&P 5 minutos antes de conocerse la noticia. El entusiasmo inicial de los inversores se moderó después de que Irán negara el inicio de conversaciones.

Los cierres de los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York superaron la suba intradiaria de 1,20%, mientras que el petróleo bajó 11% a USD 88 por barril del WTI y el oro recortó sus pérdidas de poco más de 4% a 3,6 por ciento.

Sin la referencia del dólar en la Argentina por el día no laborable, que se fortalecía frente a las seis principales monedas del mundo, los bonos soberanos estuvieron entre los beneficiados y tuvieron subas de hasta 1,6 por ciento. Este aumento no fue suficiente para que su rendimiento quede por debajo de 10% y exhibir un riesgo país por en la zona de los 600 puntos básicos.

Si bien el indicador elaborado por JP Morgan experimentó una baja de 27 unidades (5,2%) a 600 puntos básicos, en la City porteña esperaban que los títulos soberanos argentinos rebotaran algo más. El índice de emergentes subió 3% y el de Brasil 5,1%, ayudado por la Bolsa de San Pablo que aumentó 3,24 por ciento.

En tanto, S&P Merval, el índice de las acciones líderes de la Argentina, avanzó 1,2 por ciento a lo largo de la primera jornada de la semana. La ocasión fue aprovechada por los inversores locales para recomprar papeles con valores atrasados en particular bancos, donde Supervielle subió 8,8% y BBVA, 6,2 por ciento.

Las alzas fueron selectivas a pesar del alivio que vino del exterior, producto de un mejor humor global. Cabe destacar que las reservas internacionales en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA) padecerán la baja del oro y del yuan por el aumento del dólar en el mundo. Esto opacará las compras que viene haciendo la autoridad monetaria -por casi USD 3.800 millones en 2026- y explica la falta de fuerza en la recuperación de los bonos soberanos.

En el mercado overnight, se observó que los inversores aprovecharon el día para entrar a las Bolsas a menores precios, pero que no cambió la actitud de cautela. Por eso, los tres principales indicadores de Nueva York exhibían bajas de más de 0,25%, mientras que el oro seguía en caída y el petróleo WTI aumentaba casi 2% a 90,72 dólares. El dólar subía 0,20% frente a las seis principales divisas del mundo.

Estas cotizaciones corresponden a la noche y, hasta la apertura de los mercados, el tiempo transcurre con una lentitud que se siente interminable. Nadie sabe que a ciencia cierta que sucederá este martes y qué derivas tomará el conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, a volatilidad continuaba en aumento y el VIX, conocido como “Índice del Miedo”, subía 1,44% hasta rozar los 25 puntos. En ese nivel, las alertas pasan a ser amarillas y quedan a solo 5 puntos de los 30, umbral que señala una zona crítica para los inversores.