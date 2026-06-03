Economía

Vuelven los Chachos: qué son las cuasimonedas y cómo funcionaron en la crisis de 2001 otros bonos como el Patacón y el Cecacor

El gobernador de La Rioja utilizará su cuasimoneda oficial para cubrir subas salariales del sector estatal, con acreditación prevista desde los haberes de julio que se cobran en agosto, según explicó el mandatario en Infobae en Vivo

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El Gobernador de La Rioja anunció que vuelven las cuasimonedas a la provincia en agosto (AP Foto/Natalia Díaz)
El Gobernador de La Rioja anunció que vuelven las cuasimonedas a la provincia en agosto (AP Foto/Natalia Díaz)

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció este miércoles en Infobae en Vivo que la provincia volverá a emitir los “Chachos”, su cuasimoneda oficial, para el pago de aumentos salariales a empleados públicos. “Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos”, afirmó el mandatario. El regreso de estos bonos —denominados oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE)— está previsto para los haberes de julio, que se percibirán en agosto, y reactiva un debate que la Argentina creía cerrado desde 2003.

Los Chachos no son una novedad para La Rioja. Quintela ya los había puesto en circulación en julio de 2024, en billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 unidades, con paridad uno a uno respecto al peso. En aquella oportunidad, hasta el 30% de los salarios del sector público podía abonarse con estos bonos, aceptados también en comercios adheridos y para el pago de impuestos y servicios provinciales. Aquel ciclo había concluido el 31 de diciembre de 2024. Ahora, ante un nuevo pedido de adelanto de coparticipación de $85.000 millones sin respuesta por parte del gobierno nacional, la provincia retoma el instrumento. “No quiero que pierdan, quiero que se pierda lo menos posible”, dijo Quintela en referencia a los trabajadores estatales.

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patacones
Los Patacones fueron usados por la provincia de Buenos Aires para cubrir pagos a empleados públicos y otras obligaciones tras la crisis de 2001

El nombre de la cuasimoneda rinde homenaje al caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, conocido como “Chacho” Peñaloza, figura central de las guerras civiles del siglo XIX y uno de los jefes federales más recordados de la historia argentina.

Cuasimonedas en Argentina: un recurso de emergencia con historia propia

El fenómeno de las cuasimonedas no nació en 2001, aunque fue en ese año cuando alcanzó su mayor escala. Los primeros antecedentes modernos se remontan a mediados de la década de 1980, cuando Tucumán puso en circulación sus Bonos de Cancelación de Deuda —denominados en australes— ante el racionamiento de fondos desde la Nación. Esos papeles se mantuvieron en circulación, con distintas denominaciones según el signo monetario vigente, hasta 2003.

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La crisis que estalló a fines de 2001 multiplicó el fenómeno. La Ley de Convertibilidad impedía al Banco Central emitir pesos sin respaldo equivalente en dólares, lo que dejó a las provincias sin liquidez para afrontar sus compromisos. Ante esa restricción, tanto el gobierno nacional como quince distritos provinciales recurrieron a bonos al portador que circularon en paralelo al peso y llegaron a sumar, en agosto de 2002, un total de $8.535 millones en circulación. El gobierno nacional emitió sus propias Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), que se distribuyeron en todo el país en denominaciones de 2, 5, 10, 20 y 50 pesos.

A medida que la economía se recuperó, el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó en 2002 la renegociación de la deuda pública a la recompra de estas cuasimonedas. El proceso de rescate, mediante subastas, se completó a fines de 2003.

billetes del BCRA
Las Lecop fueron la versión federal de las cuasimonedas de principios de siglo, emitidas por el Banco Nación

Las 15 cuasimonedas provinciales de la crisis de 2001

Estas fueron las denominaciones que circularon en cada provincia durante aquel período:

  • Buenos Aires: Patacones
  • Córdoba: Lecor
  • Entre Ríos: Bonos Federales (BoFe)
  • Corrientes: Cecacor
  • Mendoza: Petrom
  • Misiones: Cemis
  • Formosa: Bocanfor
  • San Juan: Huarpes
  • Chaco: Quebracho
  • Catamarca: Bono Ley 4748
  • La Rioja: Bocade
  • Tucumán: Bocade
  • Tierra del Fuego: Letras
  • Chubut: Petrobono
  • Río Negro: Petrobono

La más recordada fue el Patacón bonaerense, emitido bajo la gobernación de Carlos Ruckauf a partir de agosto de 2001 y aceptado a la par del peso en gran parte del comercio de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. En el otro extremo, el Federal de Entre Ríos perdió valor rápidamente y llegó a cotizar muy por debajo de su paridad nominal.

La emisión de La Rioja en 2001 fue de las más acotadas: $5 millones, según los datos del Banco Central para agosto de 2002, frente a los $3.306 millones del Patacón o los $700 millones de la Lecor cordobesa.

Quintela aclaró que los nuevos Chachos no se destinarán al pago del aguinaldo. “Para el aguinaldo no, tal vez se pueda utilizar para un incremento”, precisó. El gobernador también describió ante Infobae un panorama provincial complicado: “Nos reunimos 10 gobernadores, y la situación es crítica, por el cierre de comercios, el cierre de las pymes, la caída de la industria, las pérdidas de puestos de trabajo, la inflación”.

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