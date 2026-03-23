Las acciones argentinas treparon hasta 10% en Wall Street y el riesgo país cedió por una mejora del clima global

Las bolsas atravesaron una rueda de recuperación.

Un mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes de la apertura de los negocios bursátiles en Wall Street fue el disparador para un inicio de semana muy auspicioso. El mandatario anunció a través de su red social Truth Social la suspensión temporal de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán.

Trump confirmó que las conversaciones continuarán a lo largo de la semana con el objetivo de alcanzar una resolución completa del conflicto. “He ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier acción militar contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”, detalló el jefe de la Casa Blanca en un comunicado.

Al cierre de los negocios en Nueva York, el barril de crudo ligero de Texas (WTI) en los EEUU retrocedió 9,6%, a USD 88,84 en los contratos con entrega en mayo. El barril de Brent del Mar del Norte recortó 11% a USD 99,79, también para entrega en mayo.

Fuente: OilPrice.com

Esos valores en baja para el petróleo se dieron al mismo tiempo en que rebotaron mayormente los índices de las bolsas mundiales.

En ese marco, los activos bursátiles argentinos operan en sintonía con tono positivo. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,9% en pesos, en los 2.778.025 puntos.

Asimismo, entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street las cotizaciones exhiben alzas generalizadas lideradas por los títulos bancarios, con Supervielle (+9,9%), Loma Negra (+7,2%), IRSA (+6,8%) y Banco Francés (+6,3%). Grupo Galicia ganó un 5,8 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Los bonos soberanos Globales y Bonares -con ley extranjera y local, respectivamente- avanzaron un 1,2% en promedio, con alzas más amplias en los títulos públicos de mayor duration. El riesgo país argentino recortó 27 unidades para la Argentina, en los 600 puntos básicos, tras un mínimo en los 596 puntos por la mañana.

El descenso de los precios del petróleo de hasta 11% afectó a las acciones argentinas del rubro, como YPF, cuyo ADR resignó 1,7%, a USD 41,21, Pampa Energía (-0,5%) y Vista Energy (-5,8%).

El economista Gustavo Ber atribuyó a las “señales de una posible distensión del conflicto en Medio Oriente” la relevante “suba en Wall Street, en simultáneo a un importante retroceso del petróleo por debajo de los USD 100, lo cual favorece rápidamente a una positiva reacción en los ADR y los bonos en dólares” de Argentina.

Portfolio Personal Inversiones puntualizó que “esta semana estará atravesada por la evolución del conflicto en Medio Oriente, que vuelve a condicionar el pulso del mercado global. El foco seguirá puesto en la energía, con el crudo todavía sensible a cualquier novedad vinculada al Estrecho de Ormuz y a eventuales interrupciones en la oferta”.

Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, señaló que “el crudo disparado en precios sigue alto, una amenaza cierta en repercutir en generalizada alza de precios e inflación en el mundo entero. Desde ya que hay perdedores y ganadores. Por suerte para nosotros, el país se volvió más atractivo para la inversión estratégica, pero a corto plazo nos afecta, tiene que asimilar el impacto macroeconómico”.

Subieron las bolsas mundiales

En las bolsas de Nueva York las alzas se consolidaron en un rango de 1,2% y 1,4% en los principales indicadores, encabezados por los valores tecnológicos.

En Europa, el DAX de Fráncfort subió 1,2% y el CAC de la Bolsa de París ascendió 0,8 por ciento. El FTSE de Londres cedió un leve 0,2 por ciento.

El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,6% hasta los 576,78 puntos, tras haber caído hasta un 2,5% en el arranque de la sesión. En la Bolsa española, el selectivo IBEX 35 de Madrid sumó un 1 por ciento.

Las acciones internacionales repuntaron y se recuperaron de las pérdidas iniciales, después de que el presidente Trump calmara los temores de una escalada en la guerra de Oriente Medio al posponer los ataques con los que había amenazado contra las centrales eléctricas de Irán.

Los mercados reaccionaron desde sus niveles de precios más bajos de 2026 con optimismo después de que Trump declaró que había dado instrucciones para posponer los ataques militares contra la infraestructura energética de Irán, gracias a las conversaciones “muy buenas y productivas” entre Estados Unidos y Teherán, que continuarán durante toda la semana.

El mensaje de Trump por "Truth Social".

Esto alivió los temores del mercado, avivados por el creciente intercambio de retórica violenta durante el fin de semana. El sábado, Trump dio un ultimátum a Irán, advirtiendo que si el Estrecho de Ormuz permanecía cerrado durante 48 horas, ordenaría ataques contra las instalaciones eléctricas iraníes. El lunes, Teherán lanzó nuevos ataques en la región.

Los precios del petróleo se desplomaron hasta 11% por debajo de USD 100 por barril, tras superar el Brent los 113 dólares durante las primeras horas de la sesión.

Mientras tanto, los futuros del oro continuaron cotizando a la baja, aunque redujeron sus pérdidas sobre el cierre a 3,6%, en los USD 4.400 la onza. Este activo refugio tradicional borró todas sus ganancias de 2026, en medio de la preocupación de que el aumento de las presiones inflacionarias pudiera llevar a la Reserva Federal a posponer los recortes de las tasas de interés.