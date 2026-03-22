Por qué crece la economía pero caen los empleos formales y cierran empresas

Las actividades vinculadas a recursos naturales y exportaciones -minería, agro, energía- conservan niveles de dinamismo, mientras ramas orientadas al mercado interno -industria, comercio y construcción- enfrentan mayores dificultades

El último año evidenció un fenómeno inesperado en la economía argentina: la actividad creció 4,4%, pero tanto la cantidad de empresas como el empleo formal registraron caídas. Este comportamiento plantea incógnitas sobre cuán sostenible es una expansión económica que no se traduce en más puestos de trabajo ni en un mayor número de firmas operativas y, en tal sentido, los analistas no prevén un cambio en el corto plazo.

Según un informe de Fundar, en diciembre de 2025, se registró el cierre de 670 empresas, lo que representa una disminución de 0,1% en relación a noviembre. Se trata de la décimo quinta baja mensual consecutiva. En comparación con diciembre de 2024, el número de unidades productivas se redujo en 10.392, es decir, un retroceso interanual de 2,1%, acumulando 22 meses de caídas interanuales.

Desde el inicio de la actual gestión, la cantidad de empresas disminuyó en 22.608, lo que equivale a una reducción del 4,4% del total. Este resultado marca el mayor descenso verificado en los primeros 25 meses de una administración desde 2003.

En comparación con diciembre de 2024, el número de unidades productivas se redujo en 10.392, es decir, un retroceso interanual de 2,1 por ciento (Fundar)

El análisis muestra que 13 de los 19 sectores experimentaron caídas interanuales de empresas. Entre los sectores con mejores desempeños se encuentran Servicios administrativos (3,8%), Asociaciones y servicios personales (3,6%), Salud (1,0%), Electricidad, Gas y Agua (0,5%) y Petróleo y Minería (0,5 por ciento).

La evolución del número de empresas muestra trayectorias dispares según el gobierno, con el inicio de la gestión actual entre los más contractivos desde 2003 (Fundar con base en datos de SRT)

En el período analizado, 14 de las 19 ramas presentaron retrocesos. Desde noviembre de 2023, último mes previo a la actual administración, sobresalieron las bajas en Transporte y almacenamiento (14%, con 5.509 empresas), Inmobiliarias (10,9%, con 3.243 ) y Construcción (8,2%, con 1.785 firmas menos).

A nivel provincial, Neuquén fue la única jurisdicción en la que aumentó la cantidad de empresas desde el inicio del actual gobierno, 1,4%. La Rioja, Catamarca y Chaco fueron las provincias con mayor disminución: 14,9%, 11,8% y 10,6%, respectivamente.

Mercado laboral

En paralelo, el empleo asalariado formal en el sector privado registró una disminución de 88.848 trabajadores en 2025, luego de que los datos oficiales mostrasen la pérdida de 12.399 puestos de trabajo entre noviembre y diciembre.

En los últimos dos años, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó 3%, lo que representa una pérdida de 297.716 empleos, al pasar de 9.857.173 a 9.559.457, según datos de CEPA.

En los últimos dos años, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó en 297.716 empleos (CEPA)

El segmento con mayor descenso en la cantidad de puestos de trabajo fue Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, que registró una reducción de 88.864 trabajadores entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. Esta dinámica responde al programa de recorte del gasto público que impulsó la administración libertaria.

En segunda posición se ubicó la construcción, con 76.059 empleos menos. También se registraron caídas importantes en Industrias manufactureras, con 71.767 puestos menos, y en Servicios de transporte y almacenamiento, que perdió 61.426 empleos.

La caída en la cantidad de empresas se extiende a casi todas las provincias, con pocas excepciones (Fundar, con base en datos de SRT)

En diálogo con Infobae, el director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, opinó que el desacople entre crecimiento y la destrucción de empleo formal “se debe a que si bien hubo crecimiento durante la gestión Milei, fue muy heterogéneo y los sectores que tienen muchos trabajadores asalariados privados formales, como la construcción y la industria, mostraron unas caídas fuertes, que se replicaron en el empleo”.

En cambio, afirmó, las ramas de la actividad económica “a las que les ha ido muy bien -agroindustria, minería, energía e intermediación financiera- crearon muy pocos puestos de trabajo”.

A la vez, Sigaut Gravina reconoció que no observa factores que puedan revertir esta dinámica “porque los sectores ganadores más ganadores, los sectores perdedores, más perdedores”. “Lo más probable es que la destrucción de puesto de trabajo de calidad se morigere en el mejor de los casos. Pero creo que todavía vamos a tener destrucción de empleo privado formal asalariado por goteo”, proyectó..

Ritmo de actividad

Por su parte, el director de Economía de Fundar, Guido Zack, consideró que al observar el comportamiento mensual de la actividad económica en 2025, se evidencia una suerte de estancamiento.

“En diciembre hay un leve repunte y ese es el dato que usa el Gobierno para decir que, que la economía creció mucho. Pero si se toma noviembre de 2025, la actividad estaba más baja que en noviembre de 2024. Entonces, el desacople no es tan significativo porque la actividad no está creciendo tanto”, dijo Zack.

Si se toma noviembre de 2025, la actividad estaba más baja que en noviembre de 2024. Entonces, el desacople no es tan significativo porque la actividad no está creciendo tanto (Zack)

También advirtió el economista acerca de la disparidad entre los distintos rubros. Precisó que los sectores en expansión, particularmente los vinculados a hidrocarburos no convencionales y minería, “son intensivos en capital” y “no generan mucha mano de obra; mientras que los más afectados, como la industria y la construcción, son intensivos en mano de obra”.

Zack resumió: “Si los sectores que más trabajo generan están cayendo y los que menos trabajo generan están subiendo, quizá la actividad puede dar relativamente neutra con una destrucción de puestos de trabajo" (Foto: Reuters)

“Si los sectores que más trabajo generan están cayendo y los que menos trabajo generan están subiendo, quizá la actividad puede dar relativamente neutra con una destrucción de puestos de trabajo”, resumió.

Sobre la posibilidad de contrarrestar el crecimiento económico con baja de empleos formales y empresas, observó que distintas variables limitan la capacidad de reacción empresarial: apreciación cambiaria, apertura económica, presión tributaria elevada con impuestos distorsivos, altos costos burocráticos y elevados costos de financiamiento y logísticos.

Sube la desocupación

Durante el cuarto trimestre de 2025, la desocupación registró un aumento, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El porcentaje de personas sin empleo, disponibles para trabajar y en búsqueda activa de trabajo alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa, lo que equivale a una suba de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior.

Entre octubre y diciembre pasados, la cantidad de personas en condiciones de trabajar se ubicó en 22,72 millones, con un alza de 69.300 respecto al trimestre previo. El número total de ocupados descendió a 21,08 millones, con una reducción de 142.600 personas, mientras que la cantidad de desocupados sumó 211.900, llegando a un total de 1,64 millones.

La mejora concentrada en pocos sectores que no demandan mucha mano de obra en lo grandes centros urbanos explicaría esta paradoja (Equilibra)

Para los economistas de Equilibra, los datos del mercado laboral correspondientes al cierre del año pasado evidencian “un marcado deterioro pese a la expansión del nivel de actividad en dicho período”.

“La mejora concentrada en pocos sectores que no demandan mucha mano de obra en lo grandes centros urbanos explicaría esta paradoja. Por último, el deterioro del mercado laboral ayuda a entender porque aumentó la preocupación al desempleo en la opinión pública”, evaluaron.

Un informe de Invecq coincidió que el desacople entre crecimiento económico y dinámica del empleo “se debe a que los sectores dinámicos (agro, minería, intermediación financiera) son los menos intensivos en empleo”. Sin embargo, al ubicar las cifras en perspectiva histórica, los analistas consignaron que “el dato del cuarto trimestre de 2025 no se aleja de los registros de igual período en 2016 (7,6%) y 2017 (7,2%), y se ubica claramente por debajo de los niveles de los cuartos trimestres de 2018 y 2019, en 9,1% y 8,9% respectivamente”.

“Con estos niveles, no estamos frente a una crisis de destrucción masiva de puestos de trabajo, sino que lo más preocupante es el deterioro en la calidad del empleo, con caída del empleo privado formal e incremento del trabajo informal", concluyeron.