Crisis industrial: crece la cantidad de empresas con planes de despidos y recorte de turnos

Según una encuesta del Indec, creció la cantidad de empresas que planean despidos y recortes de horas trabajadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presente de la industria argentina está lejos de ser el ideal. Si bien hay algunos sectores que están atravesando un buen momento, la mayoría de las actividades se encuentra en una situación delicada, con bajos niveles de actividad, máquinas paradas y un gran número de despidos, así como cierres y problemas financieros.

En este contexto, salió a la luz un dato que da cuenta de la preocupación del sector empresario. Según una encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) -se realizó en febrero-, en el último año creció la cantidad de compañías que planifica recortes de horas y despidos de personal.

En concreto, la encuesta de tendencia de negocios de la industria revela que el 18,6% de la firmas industriales planea disminuir la cantidad de horas trabajadas por parte del personal afectado al proceso productivo, contra sólo un 9,6% que plena aumentar el número de horas trabajadas. Este resultado, que muestra las expectativas de los empresarios hasta mayo próximo, puede anticipar nuevos conflictos sindicales en diferentes puntos del país.

No obstante, se debe tener en cuenta la existencia de “factores estacionales” que muchas veces condicionan los planes de producción. Esto hace que en algunas épocas del año los recortes de turnos sean más usuales que en otros. Sin embargo, una comparación con lo respondido por las empresas en febrero del año pasado, demuestra que hubo un empeoramiento de la situación que va más allá de la estacionalidad. A principios de 2025, el porcentaje de empresas que planeaba disminución de horas de trabajo era de 15,1 por ciento. Es decir que en un año esta respuesta negativa creció 3,5 puntos porcentuales.

También desmejoraron las expectativas en comparación a la encuesta de enero de este mismo año, cuando la cantidad de firmas que anticipaban recortes de horas era del 17,1 por ciento.

Más despidos en puerta

Según los datos del SIPA, en el último año la industria manufacturera despidió a 39.000 trabajadores del sector asalariado formal, cifra que asciende a 63.000 personas si se toman en cuenta los últimos 24 meses.

Lejos de iniciar un proceso de recomposición del mercado laboral, la encuesta de tendencia de negocios del Indec demuestra que la situación podría empeorar en los próximos meses. Es que un 16,4% de las firmas industriales reconoció que su planta de personal disminuirá de aquí a mayo, frente a apenas un 4,7% que planea contratar nuevos trabajadores.

En febrero del año pasado, era mayor el número de compañías con planes de contratación (7,7%) y menor la cantidad de empresas que planificaban despidos (13%). Una vez más, los números demuestran que las expectativas de la industria van a la baja y que el mercado laboral podría tardar en reaccionar.

Si se comparan los resultados con enero de 2026, se observa nuevamente un incremento del índice negativo, ya que el porcentaje de empresas con intenciones de despidos ascendió de 15,7% al mencionado 16,4 por ciento.

Peores expectativas generales

Entre las diferentes consultas que el Indec le hace a las empresas industriales, hay una que sintetiza bastante bien la situación general de las compañías. En detalle, el organismo pregunta “qué espera respecto a la situación empresarial de su negocio durante las próximos tres meses”.

En esta oportunidad, el 13,8% de las empresas respondió que espera que su negocio mejore de aquí a mayo, mientras que el 14,8% anticipó que empeorará y el 71,4% que se mantendrá sin cambios.

En este caso, la comparación con la encuesta de febrero del año pasado revela una tendencia preocupante. En el segundo mes de 2025, el 22,8% de las empresas mantenía una expectativa positiva (9 puntos más que ahora) y sólo el 7,5% proyectaba que su negocio iría peor. Es decir que la respuesta negativa se incrementó 7,3 puntos; prácticamente se duplicó.

Demanda insuficiente e importaciones: las dos grandes preocupaciones

Más allá de las expectativas para los próximos tres meses, el Indec consulta a los empresarios qué factores están limitando la capacidad para aumentar la producción hoy. En la encuesta de febrero, las respuestas fueron contundentes: el 51,9% aseguró que el principal limitante en la actualidad es la “demanda interna insuficiente”.

La segunda mayor preocupación de los empresarios es el incremento de la competencia de los productos importados. El 11,8% de las firmas tildó esa opción como su principal dificultad.

El tercer factor condicionante más mencionado fue la incertidumbre económica, aunque esa fue la primera opción sólo para el 6,7% de las empresas.