Economía

Cuál es la marca de autos premium que rompió el molde y duplicó sus ventas en el último año en Argentina

A pesar de ser una marca de Toyota, Lexus nació en EEUU y llegó a Japón 15 años después. Con la eliminación del impuesto al lujo, en Argentina pasa a ser un competidor de las 3 grandes marcas alemanes que dominan el mercado

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El Lexus NX 350h Luxury
El Lexus NX 350h Luxury es la combinación de un vehículo elegante, potente y sustentable. Fue el modelo más vendido de la marca en Argentina en 2025. (Infobae)

Históricamente, el segmento de autos premium fue considerado “tierra de Alemania”, ya que sus tres marcas de alta gama dominaron el escenario con sus modelos. Son Audi, BMW y Mercedes-Benz, puestas en ese orden únicamente por respetar el alfabeto y evitar polémicas.

Los autos premium no son autos de lujo, pero tampoco son generalistas. Están en un punto intermedio por mayor calidad de construcción, fortaleza mecánica y equipamiento tecnológico. Pero sobre todo, porque tienen terminaciones, detalles y dispositivos o sistemas electrónicos que no podrían estar en los autos comunes porque inevitablemente subirían su precio para quedar fuera del alcance de los usuarios masivos de automóviles.

A fines de los 80, sin embargo, una empresa japonesa decidió que el mercado de los autos premium era un buen modo de conquistar al exigente comprador de autos norteamericano, siempre acostumbrado a vehículos grandes y potentes, como no ocurría ni en su país ni en Europa. Así fue como Toyota creó Lexus, su marca de lujo, e inició un camino que lentamente empezaron a transitar otros fabricantes en los siguientes años.

El método fue curioso. Durante años estudiaron el mercado de EE.UU. y decideron lanzar la marca primero en Norteamérica. Eso fue en 1989, y recién 2004 empezaron a vender sus productos en Japón.

Lexus, la marca premium de
Lexus, la marca premium de Toyota, ha visto sus ventas duplicarse en Argentina el último año gracias a la apertura de las importaciones, consolidando su presencia desde su llegada en 2018. (Infobae)

El mercado argentino premium

En Argentina, Lexus llegó a fines de 2018 con el respaldo de toda la red de concesionarios Toyota distribuidos en todo el país. Desde entonces, con la misma filosofía japonesa de dar pasos seguros, incluso aunque demanden más tiempo, fueron ganando terreno en un mercado que, como ocurrió en todo el mundo, estaba acostumbrado a consumir autos alemanes en esta categoría.

Pero como esta condición es la misma en todo el mundo, para ganar terreno en este exigente segmento de vehículos, se tomaron dos caminos paralelos para fortalecer la marca, como si fueran dos columnas vertebrales sobre las que apoyar todo el portafolio de vehículos. Una fue electrificar toda la gama, tanto con vehículos híbridos convencionales o enchufables, como a través de autos 100% eléctricos, lo que diferenció a Lexus también de su propia casa matriz, Toyota.

La segunda prioridad fue basar el diseño de sus autos en la filosofía japonesa del “Omotenashi”, que refiere a la atención personalizada, al servicio y una atención minuciosa a los detalles. En el espíritu de los modelos que comercializa Lexus hay una premisa esencial que no se cambia nunca: la interacción con el volante y los controles, es decir, la posición de manejo, como modo de conexión entre la máquina y el ser humano.

En los detalles del interior
En los detalles del interior de un Lexus se aprecia el refinamiento y la elegancia. Parte de esa relación entre la máquina y el hombre que destaca a la marca. (Infobae)

Autos amigables

Basta conducir cualquiera de sus modelos, esa cualidad resalta inmediatamente, con un acceso simple, eficiente y preciso para cada comando, desde el volante y sus controles, hasta una pantalla de alta definición y sensibilidad que responde perfectamente al contacto suave de los dedos.

Con la desregulación de las importaciones que rigen en los últimos dos años, la marca duplicó su volumen de unidades en el mercado, pasando de vender 121 vehículos en 2024 a 291 en 2025, lo que representó un crecimiento del 145% en tan solo un año. Su vehículo más demandado, sin dudas es el Lexus NX 350h, un C-SUV de 4.66 metros de largo que se destaca por una posición de manejo muy elevada, porque la silueta se impone por su altura también, con 1.65 metros desde el suelo al techo.

El NX 350h es, como todos los productos Lexus, un auto electrificado, en este caso un híbrido autorecargable que combina un motor aspirado de 2.5 litros de ciclo Atkinson, específico para autos híbridos por su mayor eficiencia, con tres motores eléctricos que son alimentados por una batería de litio de 1,6 kWh de capacidad, acorde a esa demanda de potencia, lo que le garantiza un menor consumo y una mayor conducción eléctrica, aunque siempre suficiente para tramos cortos o salidas desde cero.

La eficiencia del tren de
La eficiencia del tren de propulsión del NX 350h se debe a un motor 2.5 litros aspirado combinado con 3 motores eléctricos. (Infobae)

La potencia total de los cuatro propulsores es de 240 CV con un torque de 221 Nm que se transmite por medio de una caja de velocidades eCVT, también específica para vehículos electrificados.

El conjunto logra una suavidad en el andar muy parecida a la de un auto eléctrico, y si bien se escucha el 2.5 litros cuando enciende, la disposición de los motores, tiene uno de los dos motores delanteros eléctricos dedicado exclusivamente a distribuir la potencia de forma similar a una transmisión automática de variación continua.

Con la reducción de los impuestos internos a los automóviles, Lexus fue una de las primeras marcas que pudo modificar su lista de precios, aplicando una baja del 13,3% a todos los modelos que pagaban ese tributo, desde el mes de abril. En el caso del NX 350h Luxury, su precio pasó de USD 104.000 a los actuales USD 90.000.

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