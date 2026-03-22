Clima de Negocios: en medio de las dudas energéticas globales, viaje al corazón del proyecto que duplicará el negocio petrolero del país

Los obradores a ambas márgenes del Río Negro, donde se hizo el paso subflubial del gasoducto

Desde Río Negro - Hace bastante calor en la estepa rionegrina, a 120 kilómetros de General Roca, y extrañamente hay poco viento. Donde también sube la temperatura es en Wall Street: el viernes los mercados cerraron en rojo por cuarta semana luego de una nueva disparada del precio del petróleo Brent, de referencia local, que llegó a USD 112 el barril a causa de la inestabilidad energética global que genera el conflicto bélico en Medio Oriente.

La guerra entre EEUU-Israel e Irán generó un tembladeral mundial con cortes en rutas de suministro, daño a infraestructuras clave, fuerte impacto en los precios internacionales del crudo y consecuente suba de los combustibles en las estaciones de servicio de todo el país. Aumentos que todos miran. Desde los consumidores, que ven cómo pasar por el surtidor es cada día más costoso, hasta el Gobierno, al que la tan deseada desinflación se le vuelve cada vez más cuesta arriba. Por estas horas, el presidente Javier Milei debe estar tan atento a la batalla cultural y la macro, como al hoy poco transitado y vital Estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, en esta estepa, un caño de 40 pulgadas acaba de hundirse unos 30 metros, cruzó unos 800 metros de manera horizontal por debajo del río y salió del otro lado. Suena simple, pero es un hito de ingeniería en la obra del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), trazado que impulsa un consorcio de empresas liderado por YPF y también integrado por Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía.

El oleoducto, que va de Vaca Muerta al mar rionegrino a lo largo de más de 400 kilómetros, permitirá evacuar toda la producción petrolera de la cuenca neuquina, incrementando en un 70% la posibilidad de transporte y duplicando la capacidad actual de la zona núcleo de Vaca Muerta. Sí, el doble.

El proyecto tiene una inversión inicial de unos USD 3.000 millones y es uno de los más grandes en inversión de los que están en marcha en este momento.

Se hace con financiamiento del mayor crédito privado de los últimos 30 años, que se cerró a mediados del año pasado y del que participan Citi, Deutsche Bank, Itau, JP Morgan y Santander. Lo construyen una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre la Techint Ingeniería & Construcción, la constructora del gigante que comanda Paolo Rocca, el empresario más señalado –y acusado– por el presidente Milei en las últimas semanas, y Sacde, cuyo accionista es Pampa Energía, la energética que preside Marcelo Mindlin.

Después del pasaje subfluvial, que aquí se festejó como un gol de la scaloneta, se espera que la obra se termine en mayo, cuando se concluyan los 437 kilómetros de caños que comenzaron a enterrarse en la tierra patagónica en marzo de 2024. Luego vendrán testeos y llenados parciales del trayecto, se esperan pruebas para noviembre y que se comience a exportar a fin de año, o en el primer trimestre del próximo.

Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Carlos Bacher (Techint), Damián Mindlin (Sacde) y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck

El caño transportará crudo hasta una terminal de exportación en Punta Colorada, ubicada en el Golfo San Matías, diseñada para operar con grandes buques y permitir la salida de hasta 125 millones de barriles de petróleo por año. Allí, en este momento se están construyendo dos impresionantes mega tanques de almacenamiento, de un total de seis que se harán. Miden como dos estadios de fútbol cada uno, con capacidad de 120.000 metros cúbicos. Cuando el oleoducto esté funcionando a full, para llenar todo el tendido, caños y tanques, van a ser necesarios 1,2 millones de barriles que se completarán luego de un mes de bombeo constante.

En este paraje clave, en la base del kilómetro 120 entre el paraje Chelforó y la localidad de Chimpay, en el valle medio rionegrino, en unas semanas no quedarán nada más que algunas válvulas visibles, el resto estará bajo tierra.

Hasta aquí llegaron los empresarios a cargo del proyecto, el gobernador Alberto Weretilneck y otros funcionarios. “Queremos ser una provincia previsible, con seguridad jurídica y acuerdo social. Lo estamos logrando. Esta es la obra de estos tiempos. Después del gasoducto Perito Moreno es la más importante. Y está diseñada y ejecutada por argentinos. Sin el RIGI esto jamás se hubiera puesto en marcha”, destacó el mandatario provincial, quien también cruzó el río para ver la obra del otro lado, pero por arriba, en lancha.

En la punta del gasoducto ya se está haciendo la planta de almacenamiento, con dos tanques de gran dimensión, que conectará con los barcos que llegarán al puerto rionegrino de Punta Colorada

Desde YPF destacaron que con su puesta en marcha, Argentina podrá generar exportaciones anuales de hasta 15.000 millones de dólares en 2030 (habrá que ver qué pasa con los precios). Esa cifra equivale a la mitad de las exportaciones del agro. El 90% de los operarios son argentinos, pero en la obra también participaron soldadores turcos, estadounidenses que operaron las máquinas de soldadura automática, operadores chilenos, alemanes que diseñaron la perforación y españoles encargados de verificar las soldaduras con ultrasonido. Una suerte de ONU petrolera que cruzó, soldando caños, desde Neuquén hasta el Atlántico.

Duplicar la industria

Gustavo Chaab, CEO de VMOS, lo dice de manera clara: el oleoducto es la llave para duplicar el negocio petrolero en el país.

“Va a permitir que la industria petrolera duplique su tamaño. Hay otros proyectos que se harán, pero este es el primero y es fundamental. Duplicar la industria significa poder exportar USD 15.000 millones sólo de petróleo, que se van a sumar a otros tantos, o un poco más, que llegarán con el gas. Se duplicará la capacidad exportadora del país. El pico dependerá del ritmo de las petroleras, pero creo que será para 2028/9 y gas un poco después”, destacó Chaab.

Para pasar por debajo del río, hace un mes empezaron las pruebas “piloto”. Primero cruzó un “cañito” de 6 pulgadas. Luego se fue ensanchando: 26, 30 y las 44 pulgadas de diámetro al que el jueves pasado se empezó a introducir una columna de 800 metros de caños soldados de manera automática.

Gustavo Chaab, CEO de VMOS

“El cruce horizontal dirigido es una metodología de instalación de ductos que permite realizar obras sin necesidad de abrir zanjas a cielo abierto” destacaron desde VMOS. Este sistema posibilita atravesar obstáculos naturales o artificiales -como ríos, rutas o zonas urbanas- sin afectar la superficie, ya que el trayecto se controla desde el nivel del suelo para alcanzar la profundidad de trabajo segura. Durante la perforación se emplean lodos especiales (base agua biodegradables) que remueven el material del suelo, estabilizan el túnel, y lubrican las herramientas y la tubería para facilitar su inserción.

“Terminamos el ducto y luego vienen las estaciones de almacenamiento y la parte marina, para que lleguen los buques, que harán otras empresas. En el primer trimestre, si todo sigue así, se empezará a exportar”, detalló en diálogo con un grupo de periodistas Damián Mindlin, presidente y CEO de Sacde.

Tensión empresarial

En medio del debate por el nivel de actividad, los sectores que crecen, los que no y cuáles traccionan empleo, Marcelo Mindlin, presidente de Pampa, se tomó tiempo para destacar que el sector energético sí genera trabajo genuino duradero, según su punto de vista.

“Quería resaltar que hay mucha infraestructura que se va a hacer. Proyectos que demandan una cantidad de empleo muy importante para la provincia. Con el de TGS serán 3.400 empleos y con ENI-YPF más de 30.000. Y luego los indirectos. La infraestructura como movilizador de la economía y como generador de empleo es un tema muy importante”, remarcó.

Una bandera del "Grupo Cruces Especiales", en el campamento del VMOS

— En medio de la baja del empleo, se habla de que los sectores que más están dinamizando la economía, como energía y minería, no son los que más motorizan el empleo, le preguntó Infobae en medio de una charla con otros medios.

— Es un mito. No creo que sea así. Por eso los datos que mencioné. Más allá de lo que se está invirtiendo en Vaca Muerta, en los pozos e infraestructura, estos proyectos generan mucho empleo. Para provincias como Río Negro y Neuquén son muy sustanciales. Justamente por eso lo quería puntualizar.

— ¿El nivel de actividad le preocupa?

— Ni me preocupa ni me tiene que preocupar. Mi rol de empresario es hacer inversiones, generar empleo y generar actividad con mis negocios. Eso creo que lo estamos cumpliendo bien. El resto que lo digan los economistas, los técnicos. Los empresarios hablamos con las inversiones, no con las palabras. Nosotros competimos constantemente, licitamos, ganamos y perdemos. Es el mundo privado, el de las licitaciones. Se gana, se pierde, se trata de conseguir el mejor precio y punto. Tomamos las reglas, nos adaptamos y tratamos de hacer el mejor negocio.

La referencia fue, en parte, al ruido entre un sector del empresariado y el Gobierno. Mindlin estuvo la semana pasada en Argentina Week, en Nueva York, donde una de las empresas de las que es accionista, TGS, anunció una inversión de unos USD 3.000 millones.

“Los inversores extranjeros todavía quieren ver que los empresarios locales demos el primer paso. Pero hay entusiasmo”, aseguró.

Con respecto al contexto global del precio del petróleo, el fundador de Pampa consideró que es transitorio con picos por la incertidumbre: “Los países europeos tendrían que estar mirando más a Argentina como un proveedor alternativo a los actuales. Eso empezaba a pasar y la guerra no hace más que resaltar el potencial del país como exportador de petróleo y de gas licuado. Es difícil decir que una guerra nunca es beneficiosa, pero en ese sentido podría serlo”, afirmó.

Los caños del oleoducto se soldaron de manera automática

El socio de Sacde en la construcción del VMOS es Techint, y su petrolera –Tecpetrol– también es parte del consorcio que lo operará. Otra de las empresas de Rocca, Tenaris, estuvo involucrada meses atrás en una disputa petrolera que terminó con el mote de “Don Chatarrín de los tubitos caros” para su CEO.

Southern Energy (SESA) es otro de los grandes proyectos de Vaca Muerta. Lo encabeza PAE, de la familia Bulgheroni, y participan también otras “grandes” del sector. Es una iniciativa que exportará gas licuado desde 2027 y la polémica se desató porque Tenaris perdió la licitación por los caños que requiere el gasoducto. La ganadora fue la india Welspun, que supuestamente usa caños hechos con chapas chinas. Los precios de la empresa local eran un 40% más costosos y la noticia desató el enojo presidencial.

Con caños de otros

En paralelo, la constructora de Techint también junto a Sacde pujan para construir el gasoducto de SESA. Se definirá en unos días, pero en el sector aseguran que la UTE tiene muchas chances de quedarse con esa licitación. Sería la primera vez en la historia, al menos en el país, que Techint hace un trazado con caños de otra empresa. Juran que no tiene problemas en usar tubería de otra empresa, sea del país que sea, aunque está claro que no gustó nada perder.

A pesar de los “palos” constantes del Gobierno, y tal como reconoció Rocca en su carta post escándalo, en Techint creen que el Gobierno está haciendo algunas cosas bien.

“Argentina se está ordenando en materia macro. Ese orden genera cambios y trabajo en muchas actividades, y en otras no tanto. Hay un desfasaje. Vemos muy bien lo que pasa en petróleo, gas y minería con los privados, que son el foco de nuestra actividad. Hace 20 años que no hacemos obra pública. Hay muchos proyectos mineros en los que podemos estar, esperamos que prosperen”, destacó Carlos Bacher, chairman de la constructora. Se trata de un ejecutivo con casi 50 años en Techint, muy cercano a Rocca.

“Esta obra es extraordinaria, es la Patagonia unida para exportar. Es un orgullo. Estamos en un momento histórico”, dijo Weretilneck desde la lancha. En medio de la tensión entre empresarios, los apodos presidenciales y el potencial de Vaca Muerta, que se ajusta a diario en medio de la guerra, el VMOS se abre paso en la estepa y está cada vez más cerca del mar.