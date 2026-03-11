TGS anunció la mayor inversión histórica en líquidos de gas natural: USD 3.000 millones y obras de Neuquén a Bahía Blanca

Planta Tratayén, punto de partida para el procesamiento de líquidos de gas natural en el nuevo plan de TGS

Desde Nueva York - Con una inversión estimada de 3.000 millones de dólares, Transportadora de Gas del Sur (TGS) presentó el Proyecto NGL’s, catalogado como la mayor iniciativa de procesamiento de líquidos de gas natural en la historia argentina. El anuncio se realizó durante la Argentina Week en Nueva York y marca un punto de inflexión en el sector energético local, al enfocarse en la industrialización de los líquidos derivados del gas natural extraído en la cuenca de Vaca Muerta.

La compañía detalló que el Proyecto NGL’s busca transformar la matriz productiva mediante el desarrollo de nuevas instalaciones para el procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación de líquidos. El plan incluye la construcción de infraestructura clave, como dos módulos adicionales en la planta de procesamiento de gas de Tratayén, lo que llevará a un total de cuatro módulos y permitirá alcanzar una capacidad de 43 millones de metros cúbicos estándar diarios.

En el anuncio, en una oficina del Bank of Americas, estuvieron presentes el ministro de Economía Luis Caputo, el secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, los accionistas de TGS, Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, empresa cocontrolante de TGS, y Daniel Sielecki. También el CEO de TGS, Oscar Sardi; los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), y el presidente de YPF, Horacio Marín., entre otros ejecutivos

“Este es el tipo de inversiones que necesitamos, es lo que va a sacar al país adelante”, dijo Caputo. El proyecto, que planea exportaciones de más de USD 2.000 millones por año, está inscripto en el RIGI.

“Una zona libre de conflictos es apta para los planes de largo plazo. Vaca Muerta es un proyecto competitivo y muy resiliente”, dijo Figueroa.

Lo detalles del proyecto

El proyecto contempla también la ejecución de un poliducto de 573 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro, que unirá Tratayén con Bahía Blanca y facilitará el traslado de los líquidos hasta las instalaciones de fraccionamiento y almacenamiento. Además, en Bahía Blanca se prevé la edificación de una nueva planta de fraccionamiento con capacidad para 2,7 millones de toneladas anuales de productos C3+ y una terminal marítima equipada con tanques para C3, C4 y C5+.

Según la información suministrada por la empresa, la inversión se desplegará a lo largo de 45 meses y comprenderá obras en cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. El desarrollo del proyecto se enmarca en una estrategia destinada a fortalecer la posición de Argentina como proveedor energético en los mercados regionales e internacionales, incrementando la capacidad exportadora del país.

Mindlin afirmó: “Hace más de 25 años que Argentina no concreta un proyecto de procesamiento de líquidos y este es el de mayor magnitud de la historia. Es una inversión clave para solucionar uno de los cuellos de botella que podrían limitar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar el salto exportador del país.Será la planta más grande de país. Se financiará con el cash flow y bancos globales”, Mindlin enfatizó además el compromiso de los accionistas de TGS en convertir el potencial energético argentino en crecimiento, exportaciones y desarrollo.

El proyecto NGLs de Vaca Muerta, detallando la ruta del poliducto desde la planta Tratayén hasta Bahía Blanca, con las instalaciones de procesamiento y exportación de líquidos de gas natural, junto con cifras clave del proyecto

Por su parte, Marcelo Sielecki, representante de la familia Sielecki, también co-controlante de TGS, expresó: “El Proyecto NGL’s es una iniciativa central dentro de nuestra visión de largo plazo. Llevarlo a cabo nos permitirá consolidar un proyecto de escala, con impacto positivo en la balanza comercial y en el desarrollo energético e industrial del país”.

El CEO de TGS, Oscar Sardi, remarcó el carácter estratégico de la inversión y su impacto en el empleo: “Estamos impulsando una inversión estratégica de gran relevancia para el desarrollo energético de Argentina, que se extenderá a lo largo de cuatro provincias con un plazo de ejecución de 45 meses. Nuestra prioridad es el impacto socioeconómico, porque estimamos la creación de 4.000 puestos de trabajo directos y 15.000 empleos indirectos, fortaleciendo el empleo local”. Sardi indicó también: “Esta inversión generará exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales, consolidando una fuente genuina de divisas y reafirmando nuestra responsabilidad en el fortalecimiento de la infraestructura productiva del país”.

El plan incluye acuerdos ya firmados con varias de las principales operadoras que explotan Vaca Muerta, junto a negociaciones avanzadas con otras compañías del sector. La proyección estima una producción anual de 2,7 millones de toneladas de líquidos de gas natural, cifra que permitiría una exportación anual valuada en 1.200 millones de dólares.

El despliegue de la infraestructura contempla la ampliación de la planta Tratayén, ubicada en la provincia de Neuquén, la construcción del poliducto hacia Bahía Blanca y la puesta en marcha de nuevas instalaciones portuarias para la exportación de los productos derivados. Las obras complementarias en la terminal marítima incluirán tanques de almacenamiento específicos para diferentes fracciones de líquidos, optimizando la logística de exportación.

En lo que refiere a regulaciones, TGS anunció que las próximas etapas incluyen la gestión de los aspectos técnicos, ambientales y económicos del proyecto, conforme a los procesos de aprobación vigentes. El desarrollo se ajusta al esquema RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), lo que facilitará el marco regulatorio y fiscal necesario para una inversión de esta magnitud.

El impacto previsto de la iniciativa abarca no solo la generación de empleo y la capacidad exportadora, sino también el fortalecimiento de la infraestructura energética nacional. La compañía subrayó que este proyecto permitirá a Argentina consolidar su posición en el sector de líquidos de gas natural y aprovechar al máximo el potencial productivo de Vaca Muerta.

En el contexto de la Argentina Week, el anuncio de esta inversión generó expectativas en los mercados y entre los actores del sector energético, que siguen de cerca los avances de la infraestructura y el desarrollo de las capacidades de exportación. TGS indicó que el proceso continuará en diálogo con autoridades regulatorias y actores de la industria, mientras avanza la ingeniería y la planificación de las obras anunciadas.