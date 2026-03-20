Wall Street cerró en rojo ante la escalada de tensión en Medio Oriente y el precio del petróleo superó los USD 112

Operadores de Wall Street observan las pantallas con preocupación ante la caída generalizada de los índices. (EFE)

La incertidumbre geopolítica en el Golfo Pérsico ha provocado este viernes una fuerte sacudida en los mercados financieros internacionales. La combinación de una escalada militar directa entre Estados Unidos e Irán, junto con la vulnerabilidad de las rutas de suministro energético, llevó al petróleo de referencia Brent a consolidarse por encima de los USD 112, mientras que Wall Street cerró su cuarta semana consecutiva de pérdidas, con el sector tecnológico liderando la caída.

El detonante de la jornada fue una serie de reportes que indican planes avanzados del Pentágono para el despliegue de tropas terrestres y miles de efectivos navales en la región. El objetivo estratégico sería la ocupación o bloqueo de la isla de Kharg, una terminal vital para las exportaciones iraníes, en un intento por forzar la reapertura del Estrecho de Ormuz, cuyo tránsito se encuentra virtualmente paralizado.

El rally del petróleo y la crisis de suministro

El mercado de materias primas reaccionó de forma inmediata a los movimientos militares. El crudo Brent cerró la sesión en USD 112,20, lo que representa un avance diario de USD 4,63 (+4,23%). Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en los Estados Unidos, se situó en USD 97,81, con un incremento del 3,35 por ciento.

La presión alcista no solo responde a la tensión bélica, sino a los daños estructurales ya registrados en la infraestructura energética regional. Tras los ataques recíprocos entre Israel e Irán, se ha confirmado una reducción significativa en la capacidad de exportación de gas natural. Qatar, uno de los mayores proveedores globales, informó que sus instalaciones de Ras Laffan sufrieron daños que han reducido su capacidad operativa en un 17%, cuya reparación podría demandar hasta cinco años.

El barril de Brent cerró la jornada en USD 112,20, impulsado por el temor a una interrupción prolongada en el suministro global de energía.

“No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando con el otro bando”, declaró el presidente Donald Trump frente a la Casa Blanca, enfriando las expectativas de una tregua inmediata y reforzando la percepción de un conflicto de larga duración que mantendrá los precios de la energía en niveles críticos.

Wall Street en terreno de corrección

La correlación inversa entre la energía y el mercado de renta variable se profundizó este viernes. Los inversores, temerosos de que el “shock” petrolero reactive las presiones inflacionarias y obligue a la Reserva Federal (FED) a mantener tasas de interés elevadas, optaron por una liquidación masiva de activos de riesgo.

Al cierre de las operaciones, los indicadores mostraron pérdidas generalizadas:

El Nasdaq , de fuerte sesgo tecnológico y sensible a las tasas, encabezó los retrocesos con una caída del 2,01% , cerrando en 21.647,61 puntos .

El S&P 500 cedió un 1,51% para ubicarse en los 6.506,48 enteros .

El Dow Jones industrial descendió un 0,96%, finalizando en 45.577,47 puntos.

Con estos resultados, tanto el Dow Jones como el Nasdaq se sitúan cerca del terreno de corrección técnica, acumulando pérdidas en el año del 5,2% y 6,9%, respectivamente. La volatilidad se vio impulsada, además, por el fenómeno conocido como “quadruple witching” (cuádruple hora bruja), el vencimiento trimestral de opciones y futuros que movilizó contratos por un valor aproximado de USD 4,7 billones.

El Dow Jones registró una caída del 0,96%, en una jornada marcada por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la presión inflacionaria derivada del alza del petróleo. (Reuters)

Los analistas advierten que la estabilidad de los mercados financieros internacionales dependerá ahora de dos factores críticos: el enfriamiento de los precios del crudo y la estabilización de los rendimientos de los bonos. Mientras el barril se mantenga en la zona de los USD 110, la probabilidad de una recesión en las principales economías desarrolladas sigue en aumento.

Para mitigar el impacto, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha sugerido la posibilidad de liberar nuevas reservas estratégicas de petróleo e incluso flexibilizar sanciones sobre ciertos crudos para aliviar la restricción de la oferta. Sin embargo, el mercado mantiene una postura de cautela extrema (“risk-off”) ante la posibilidad de que los enfrentamientos directos en puntos estratégicos de navegación se conviertan en una interrupción permanente de la cadena de suministro energética mundial.