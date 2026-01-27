Los detalles de la licitación del gasoducto que dejó en evidencia el rol de Techint en el mercado

Tenaris presentó la oferta más cara en la licitación, según explicaron fuentes de la operación. REUTERS/Pilar Olivares.

La licitación para proveer caños para un gasoducto de 480 kilómetros que lleve el gas desde Vaca Muerta hasta el puerto rionegrino de San Antonio Oeste tomó dimensiones inesperadas con cruces en esferas empresariales y políticas. El consorcio de empresas energéticas Southern Energy eligió la oferta de la india Welspun y descartó la de Tenaris, del Grupo Techint, el principal fabricante de tubos a nivel mundial.

La operación abrió un debate sobre si debe privilegiarse o no a un proveedor de origen argentino argentino frente a una obra de esta magnitud. El gobierno no se quedó afuera y ya avisó, con el propio Presidente Javier Milei a la cabeza, que el precio más barato es lo que importa. Cerca de Techint advierten que si las condiciones fueran de “competencia leal” su oferta hubiese sido tan competitiva como la que finalmente se impuso.

¿Qué pasó en la licitación? Fuentes al tanto de ese proceso que llevó adelante Southern Energy defendieron la claridad de la operación. La licitación recibió 15 ofertas de proveedores de la Argentina, España, China, India, Colombia, México, Japón, Grecia y Turquía, entre otros países. Hubo 6 de ellos que avanzaron por haber sido aprobados técnicamente.

La india Welspun presentó la propuesta más competitiva, por USD 203 millones. Ofreció una mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías que sus competidores, algo central en un proyecto de la escala como un gasoducto en la que la estructura de costos es muy ajustada.

La empresa ganadora presentó un precio un 45% más bajo que el de Techint, cuya oferta fue la más cara de las 6 con una diferencia de USD 90 millones, aseguraron las fuentes. Admitieron que en una oferta posterior Tenaris redujo un 5% su propuesta, quedando así 80 millones de dólares más cara con respecto a Welspun. Las ofertas de las empresas chinas, por su parte, fueron casi un 15% más caras que la ganadora.

Cerca de Techint explican que esa diferencia es una comparación de “peras con manzanas”, porque la oferta de la empresa argentina incluía tareas logísticas y otros gastos no abarcados por la propuesta ganadora. Los responsables de la licitación niegan ese punto y aseguran que las ofertas eran equivalentes, dado que si algún servicio no fue incluido en una propuesta fue cotizado con posterioridad.

Más allá del monto, otra cuestión esencial fueron los plazos de la licitación, que según sus responsables siguieron un cronograma estricto. La adjudicación a Welspun se hizo el 23 de diciembre, explican, luego de la evaluación de todas las ofertas recibidas y de un voto unánime de los accionistas del consorcio Southern Energy, a saber: Pan American Energy (PAE), que posee un 30%, la petrolera estatal YPF con un 25% y tres socios minoritarios, Pampa Energía, la británica Harbour Energy y la noruega Golar LNG.

En el consorcio explican que la segunda oferta de Tenaris llegó el 24 de diciembre, por fuera del plazo establecido para su recepción, con la licitación concluida y la operación adjudicada. El 30 de diciembre se comunicó a Tenaris que, aún con la mejora, la propuesta de Welspun era más favorable.

El 6 de enero de este año, transcurridos 15 días de la adjudicación de la licitación y con el contrato ya firmado con la empresa ganadora, Tenaris presentó una propuesta de first refusal, ofreciendo igualar las condiciones comerciales de la propuesta más competitiva. Un día después, el consorcio reiteró su negativa a Tenaris aduciendo que su oferta estaba fuera de plazo y que ello afectaba el proceso licitatorio en el que se debe garantizar igualdad de posibilidades para todos sus participantes.

A su vez, los responsables de la licitación le bajan el precio al “compre argentino” que hubiese habido detrás de la elección de Tenaris. Explican que la chapa para el gasoducto no se produce en la Argentina, por lo que debe ser importada. La empresa india Welspun utilizará chapa china. “Tenaris hubiese importado la chapa de Brasil. Se la hubiese comprado a Usiminas, empresa controlada por Ternium, la siderúrgica de Techint. En los hechos, Techint se hubiera comprado la chapa a sí misma”, explicaron.

Un ejecutivo industrial que siguió de cerca la licitación preguntó ante Infobae: “¿Por qué Techint no puede perder una licitación, como cualquier otra empresa? ¿Por qué hay que aceptar que haga ofertas fuera de término? Hace 70 años que Techint no quiere competir y se maneja con precios exorbitantes. Y esta vez perdió“.

Podría suponerse que para Techint, un grupo multinacional con plantas productivas en 17 países y 26.000 empleados, no hay mayores dificultades en perderse el negocio, aún considerando su liderazgo global en la producción de caños sin costura y su innegable protagonismo en el sector industrial argentino de todos los tiempos. Pero esta vez el resultado fue distinto y el consorcio que lleva adelante el ambicioso plan de exportación de GNL apostó a otro camino.

Cerca del holding llevan el tema más allá y aseguran que “el debate de fondo es si queremos ser Noruega o Nigeria. Desarrollados adecuadamente en un ‘proyecto país’, los recursos naturales pueden ser una palanca poderosa para generar divisas, crear empleo de calidad, desarrollos tecnológicos y activos de largo impacto que apuntalen el crecimiento futuro de la Argentina. Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía".