Subsidios y competencia feroz: cómo funciona el rígido sistema estatal que empuja a los autos chinos al mercado global

Las marcas chinas tienen una subvención de sus exportaciones que las marcas tradicionales no pueden igualar. (Foto AP/Victor R. Caivano)

Mientras se conocen nuevas cifras de ventas de autos en su propio país, con un segundo mes de liderazgo de Geely sobre BYD en enero y febrero, el mundo occidental, y particularmente Latinoamérica, empieza a sentir el efecto de una puja interna entre fabricantes chinos que los obliga a salir a conquistar nuevos mercados para consumir su sobreproducción de vehículos.

Del mismo modo que ocurre en muchos otros aspectos, la estrategia de las automotrices chinas es algo que se conoce más por los números que por los anuncios. En el último año, el crecimiento global de ventas de autos de ese origen pasó de 10,5 a 13,1 millones de unidades, un alza del 23,9 por ciento.

“No debe sorprender el avance que tuvo la industria china porque si uno mira varios años atrás, ellos fueron impulsores de la llegada de fabricantes occidentales a instalar plantas con beneficios pero con la condición de hacerlo en alianza o asociación con marcas chinas. Eso les dio el conocimiento que necesitaban de un mundo que no dominaban, como es el de lo autos, y luego le agregaron su tecnología”, dijo uno de los más importantes ejecutivos de la industria argentina del auto.

“Lo que pasa ahora es que se están peleando entre ellos para dominar el mercado interno y se están ‘matando’ entre sí con precios que no pueden sostener para seguir vendiendo. Por eso salieron a expandirse de una manera tan agresiva a nuevos mercados”, explicó.

La penetración se da más fuertemente en Latinoamérica que en Europa, donde hay una industria de autos electrificados local que resiste. REUTERS/Fabian Bimmer

Subvenciones con premio extra

Parte de esa expansión es posible por un fuerte incentivo a las exportaciones que ofrece el propio Gobierno chino a sus fabricantes. Sin embargo, el método no es el que muchos imaginan, por medio de subvenciones directas, sino a través de un mecanismo que los obliga a vender más para ganar más.

“Ellos pueden pagar sus ventas a 300 días de plazo a casa matriz, lo cual es una locura para los tiempos de la industria. Imaginen que en 2023, prácticamente se paralizó la producción de autos aquí en Argentina porque nadie podía sostener una operación industrial pagando a 180 días, porque los proveedores no lo aceptan. Ellos, en cambio, pueden ‘hacer caja’ con ventas a precios muy competitivos porque a sus proveedores les paga el propio Estado, que hace las veces de financiera”, explicó un ejecutivo brasileño a Infobae.

Pero como los aranceles de importación siguen siendo una limitante para esa expansión, cinco marcas ya pusieron un pie en Brasil (BYD, Geely, Great Wall, Chery y Leapmotor) para fabricar localmente y una sexta automotriz (GAC) está avanzando en el mismo camino. Si consiguen una integración mínima del 10% de contenido de partes locales, podrán exportar dentro de la región - Argentina incluida - sin pagar arancel y sin cupos de unidades.

Las alianzas con las marcas tradicionales son una puerta de beneficio para ambas partes. SAIC lo tiene con VW y GM, Geely con Renault y JMC con Ford

El año chino en números

Un reciente informe elaborado por Jesús A. Rodríguez Albornoz, consultor mexicano especialista en estrategia y datos con foco en el sector automotriz, permite ver el cambio que se produjo a nivel mundial en el último año, y especialmente en Latinoamérica.

Según el documento, el mercado global de vehículos chinos de nuevas energías (NEV), esencialmente de autos electrificados, mostró un crecimiento sostenido y significativo entre 2024 y 2025. El volumen total alcanzó las 23.686.728 unidades, con una expansión interanual del 23,9%, ya que en 2024 se habían vendido 10.580.075 automóviles y el año pasado esa cifra subió hasta las 13.106.653 unidades. En base a esta tendencia expansiva, la proyección que se hace es de alcanzar los 16,2 millones de automóviles para finales de 2026.

Dos tipos de líderes

Las marcas que lideran ese crecimiento se dividen en dos categorías: los líderes de volumen y los de un crecimiento acelerado. En el primer grupo están BYD como la de mayor volumen de ventas con 4.500.000 unidades anuales; Geely, con 1.690.000; y SAIC, con 1.643.000.

En cambio, las que registraron el mayor crecimiento fueron Dongfeng un 80% para llegar a 900.000 vehículos; GAC con un 70% y 850.000 unidades, y Changan, que vendió más autos, 1.200.000 vehículos, pero con una tasa del 64,8% de mejora interanual. Sorprende el bajo volumen de la marca que más autos vendió en 2025 en Argentina, BAIC, que alcanzó las 220.000 unidades, aunque con un crecimiento del 46 por ciento.

Ya son 5 las marcas chinas que están empezando sus operaciones industriales en Brasil, desde donde podrán exportar sin arancel ni límite de volumen a Argentina

La industria automotriz china se focalizó en 2025 en una región en particular, Latinoamérica, donde ya alcanzó el 85% del mercado de autos electrificados, según resalta el mismo informe. La significación del dato toma más fuerza al compararlo con su propio país de origen, donde las marcas nacionales tienen el 94%, mientras que en Europa apenas llegan al 13 por ciento.

Un dato final que presenta el estudio indica que a pesar del crecimiento de los autos híbridos, el mayor porcentaje de autos chinos son eléctricos, un 61,8%, mientras que los PHEV (Híbridos enchufables) alcanzan el 38,2%.

Los principales fabricantes así lo confirman con sus números. En el acumulado de los últimos dos años, BYD produjo 8,8 millones de autos de los cuales el 62% son eléctricos y el 38% híbridos; mientras que Geely fabricó 3.4 millones de unidades y SAIC 2,8 millones y ambas mantienen la misma proporción de cada tecnología.