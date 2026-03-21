El FMI demora la segunda revisión y prolonga la incertidumbre sobre el desembolso de USD 1.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la relación con el FMI mejoró durante este Gobierno

El diálogo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa sin que se haya confirmado la fecha de cierre para la segunda revisión del acuerdo, según reconoció el propio organismo internacional. Frente a ello, el mercado financiero mira de cerca las señales sobre la posibilidad de un waiver (dispensa) y la evolución de las metas económicas pactadas, mientras que el índice de riesgo país subió al rango de 600 puntos básicos y las tasas de interés de los préstamos personales siguen altas con el aumento de la morosidad.

Argentina enfrenta un escenario de incertidumbre respecto al nuevo desembolso por USD 1.000 millones del FMI, ya que la segunda revisión técnica permanece abierta y sin fecha definida de aprobación, según informó el Fondo. La acumulación de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue reconocida por el organismo, pero la falta de definiciones temporales mantiene la atención sobre el índice de riesgo país, que actualmente responde tanto a factores externos como a las tensiones internas de la economía nacional.

En su última comunicación oficial, la portavoz del FMI, Julie Kozack, destacó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 3.600 millones, en cumplimiento de uno de los compromisos establecidos en el acuerdo vigente. Sin embargo, el Fondo evitó precisar cuándo finalizará la revisión, lo que profundiza la incertidumbre sobre la llegada de los próximos desembolsos.

En este contexto, las autoridades argentinas buscan sostener la estabilidad cambiaria y financiera, mientras los analistas monitorean la evolución de la deuda soberana y los indicadores del sistema bancario.

Factores que inciden en el riesgo país y la visión de los analistas

Durante un evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el economista Miguel Kiguel analizó las causas de la persistencia del índice de riesgo país en valores elevados, a pesar de ciertos avances en variables financieras.

La falta de confianza en la sostenibilidad de la deuda y en la capacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos internacionales condiciona la percepción de los mercados (Kiguel)

Kiguel sostuvo que los inversores perciben que la economía enfrenta riesgos estructurales, lo que limita la posibilidad de una baja significativa en este indicador. Destacó que “la falta de confianza en la sostenibilidad de la deuda y en la capacidad del Gobierno para cumplir los compromisos internacionales” condiciona la percepción de los mercados.

Para Kiguel, la acumulación de reservas por parte del BCRA es positiva, pero insuficiente para modificar de manera sustancial el panorama del riesgo país.

El Banco Central compró USD 3.600 millones desde enero, pero las reservas internacionales brutas bajaron a USD 43.700 millones por pagos a organismos internacionales y valuación de activos

Alejandro Giacoia, economista de EconViews, consideró que el comportamiento reciente del riesgo país responde principalmente a factores externos y minimizó el impacto de las negociaciones con el FMI en la evolución inmediata del indicador.

Giacoia dijo a Infobae: “Con respecto a la revisión del Fondo, no creo que haya problemas con eso, nos darán un waiver por la meta de reservas, pero el desembolso va a llegar”.

El economista destacó que la demora en la revisión no afecta las tasas de interés del mercado local y sostuvo que, en los últimos días se observó mayor liquidez.

En los últimos días se observó mayor liquidez. “Las tasas cortas de caución, la interbancaria, adelantos o pases, en lo que va de marzo, bajaron con respecto a fines de febrero (Giacoia)

Alejandro Giacoia observó: “Las tasas cortas de caución, la interbancaria, adelantos o pases, en lo que va de marzo, bajaron con respecto a fines de febrero y eso responde a que hay más liquidez en el sistema. Si mira el stock de pasivos remunerados del Central, está arriba de $3 billones, y eso significa que los bancos tienen más liquidez disponible”.

Tasas de interés, préstamos personales y liquidez bancaria

Giacoia también abordó la situación de los préstamos personales, un segmento que mantiene tasas elevadas desde mediados de 2024. Describió: “La tasa de préstamos personales está alta; lo cierto es que está en este nivel desde mediados de 2024, en torno al 70% anual; algún mes estuvo más arriba. Hoy en día los bancos no tienen tanto incentivo a bajar, hay un tema que subió mucho la morosidad en esta línea de préstamos”. Además, explicó que el diseño de la política monetaria permite gran volatilidad en las tasas, lo que complica una reducción significativa.

Martín Kalos: "La aprobación demorada no está teniendo impacto en el riesgo país aún, no es esa la causa de la suba. Tiene mucho que ver con el contexto internacional, esa es la principal razón” (Foto: Reuters)

Desde otra perspectiva, Martin Kalos, director de la consultora Epyca, dijo a Infobae: “La aprobación demorada no está teniendo impacto en el índice de riesgo país aún, no es esa la causa de la suba. Tiene mucho que ver con el contexto internacional, esa es la principal razón”, sostuvo.

Kalos aseguró que la aprobación de la segunda revisión es un acuerdo político, ya que Argentina está incumpliendo en términos técnicos algunas de las metas establecidas y el waiver requiere negociación. Remarcó: “El FMI tiene esa postura de esperar y callar antes que emitir una forma de rechazo o presión más explícita”.

La postura oficial y el panorama político del acuerdo

A los fines de llevar tranquilidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su participación en el evento del IAEF, calificó la relación con el FMI como “espectacular” y afirmó que mejoró durante la actual gestión. Expresó: “Ahí sí hemos ganado un nivel de confianza, sobre todo de ellos a nosotros, el Fondo siempre ha sido más escéptico con Argentina porque tiene historias difíciles. Ellos ponderan mucho la opinión nuestra porque le hemos mostrado con resultados que lo que hemos venido diciendo lo hemos venido haciendo”.

Hemos ganado un nivel de confianza, sobre todo de ellos a nosotros, el Fondo siempre ha sido más escéptico con Argentina porque tiene historias difíciles (Caputo)

La evolución del índice de riesgo país, que mide la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de la deuda soberana, se mantuvo elevada en las últimas semanas, pese a avances en la compra de reservas y la estabilidad cambiaria.

Analistas advierten que la persistencia de altos niveles de riesgo país responde a factores estructurales, como la sostenibilidad de la deuda y la confianza en la política económica, así como a variables externas, entre las que destacan la volatilidad global y las condiciones de financiamiento internacional.

Analistas advierten que la persistencia de altos niveles de riesgo país responde a factores estructurales, como la sostenibilidad de la deuda y la confianza en la política económica, así como a variables externas (Foto: EFE)

Las negociaciones entre el Gobierno y el FMI continúan sin definiciones concretas sobre la fecha de aprobación de la segunda revisión, correspondiente a las metas fijadas para diciembre último.

El mercado sigue los movimientos del organismo y las señales respecto al cumplimiento de las metas y la posibilidad de un waiver por la acumulación de reservas. La expectativa por el próximo desembolso permanece alta, aunque tanto analistas como funcionarios consideran probable que la aprobación finalmente se concrete, dada la naturaleza política del acuerdo y la tradición de diálogo entre las partes.