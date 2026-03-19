Economía en “clave K”, inflación y riesgo país: las claves de Miguel Kiguel sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno

El director ejecutivo de Econviews, Miguel Kiguel, analizó la actualidad de la coyuntura económica argentina. (Fuente: IAEF)

La economía argentina enfrenta tensiones persistentes en el riesgo país y una marcada dualidad sectorial, según expuso Miguel Kiguel, director ejecutivo de EconViews, durante el panel “La macro que viene” en el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del IAEF. Frente a un auditorio de empresarios y referentes del sector, ambos especialistas desplegaron diagnósticos sobre el presente y las alternativas de política económica.

En primer lugar, Kiguel describió que la Argentina atraviesa una etapa de transición luego de “dos años que implicaron un cambio importante y en la dirección correcta en donde va el país”. Además, planteó que el desafío central consiste en consolidar el programa económico ante variables críticas que muestran niveles de fragilidad, como el riesgo país, las reservas internacionales, la inflación y la dinámica desigual de los sectores productivos.

El ejecutivo de EconViews subrayó que el riesgo país argentino se mantiene en torno a los 600 puntos, una cifra considerable frente a los 400 puntos de referencia de países considerados de alto riesgo. “No hay una explicación sencilla; son un conjunto de factores”, indicó, y sostuvo que la deuda nacional como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) no resulta elevada, por lo que el nivel de riesgo genera interrogantes. “¿Un país solvente por qué enfrenta este problema? Uno podría decir la historia, pero Ecuador no es la madre Teresa. Algo está pasando”, expresó.

Al analizar la mirada de los inversores internacionales, el economista remarcó que la persistencia de reservas bajas continúa como un factor de preocupación, aun cuando el Banco Central inició un proceso de compras. “Nuestras reservas siguen flacas a pesar de que el Banco Central está empezando a comprar. ¿Y por qué son importantes las reservas argentinas más que en otros países? Porque nuestra deuda es casi toda en dólares; esa es la diferencia, por ejemplo, con Brasil y Uruguay, que tienen un mercado en moneda local dinámico. Nosotros estamos en la situación inversa: mucha deuda en dólares y poca en pesos, a pesar de que esto está cambiando, pero lleva tiempo”, explicó.

El Banco Central compró USD 58 millones el miercoles, pero las reservas siguen por debajo de USD 45.000 millones.

Al respecto, el expositor definió ese fenómeno como el talón de Aquiles de la economía local. “A pesar de todo, tenemos mucha deuda en moneda extranjera y, para la tranquilidad del mercado, necesitamos más reservas”, señaló. También consideró que el sendero de recomposición de reservas comenzó, aunque la velocidad de avance y la oportunidad de acceder a mercados de capitales generan debate. “Uno puede argumentar que se puede haber ido más rápido, se podría haber emitido deuda en el mercado de capitales, discutible si habría sido una buena decisión o no, la oportunidad estuvo, no la aprovechamos en ese momento”, precisó.

Otro eje del análisis de Kiguel fue el comportamiento de la inflación. El director de EconViews observó que de repente empezó a subir, cuando tuvimos ocho meses seguidos sin que la inflación baje y en casi todos subieron. Frente a este escenario, reconoció que existen diferentes hipótesis sobre lo que sucedió, aunque no una respuesta definitiva. “Puede ser que esa inflación de 1,5% fuera un golpe de suerte. Se acuerdan que en marzo y abril había muchas dudas sobre si se iba a depreciar la moneda o no, mucha presión sobre los dólares paralelos, el Central estaba complicado, el tipo de cambio parecía que iba a subir; probablemente los precios se anticiparon y tuvimos más inflación en marzo y abril que en los otros dos meses”, relató.

Al evaluar la tendencia de los precios, Kiguel apuntó que entre octubre de 2024 y el presente se registró una inflación promedio de 2,4 por ciento. Consideró que el valor de 2,9% reciente no representa la tendencia, sino que está condicionado por shocks temporales, como precios estacionales. “Antes era demasiado bueno, ahora demasiado malo. Pero para bajarla de ese 2,4% va a hacer falta pensar en un plan de política antiinflacionaria que está y no está”, enfatizó.

El especialista también abordó la evolución de la tasa de interés, a la que definió como “muy volátil”. Sostuvo que en los meses previos la tasa mostró subas y bajas significativas, aunque en los días recientes se estabilizó. Comparó la TAMAR con una inflación del 3% en los últimos meses y observó que se trata de una tasa real negativa, lo que para él indica que no se utiliza como herramienta principal para frenar la inflación. “No está claro cuál es el régimen monetario, a lo largo del tiempo ha ido cambiando: fue el tipo de cambio al principio, la tasa de interés para frenar la inflación y el tipo de cambio en el periodo preelectoral y ahora está medio mezclado”, describió.

Economía en clave K

Sobre la actividad económica, Kiguel sostuvo que el desempeño resulta dispar entre los sectores. “Hay una sensación térmica en muchos sectores de que la economía no arranca y en otros que anda bárbaro. Es una economía en K, no por los Kirchner, sino porque hay una parte que sube y otra que baja”, afirmó. El director de EconViews profundizó en el concepto de economía dual: “Tenemos energía, agro, minería, servicios financieros, economía del conocimiento pum para arriba y después tenemos otros sectores como construcciones, industria, consumo masivo, salario y empleos que la están llevando como pueden. La tendencia es muy buena, pero estamos en un pozo, necesitamos empujar para que la economía empiece a andar un poco más”.

En este marco, Kiguel propuso que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) podría convertirse en un instrumento para estimular el crecimiento. “Hay algo que en la Argentina podría ayudar y no se está usando, que es el FGS, una forma de empujar esta economía es empezar a inyectarle más fuerza. ¿Qué tiene el FGS? Fondeo a largo plazo, es una de las pocas instituciones que puede dar préstamos a largo plazo”, argumentó.

Sobre los vencimientos de deuda, Kiguel remarcó que si bien los montos son significativos, el país cuenta con los recursos necesarios si mantiene un rumbo favorable. Destacó la importancia de la política de acumulación de reservas como factor clave para la estabilidad financiera. “Me gustó la idea de seguir usando el mercado local donde hay dólares que a la gente se le hace difícil colocar más allá de ir a un banco a un plazo fijo. A medida que pase el tiempo, la gente se va a tranquilizar en ese sentido”, opinó.

Ambos referentes enfatizaron la relevancia de instrumentos de política económica que permitan fortalecer el mercado doméstico, gestionar la volatilidad inflacionaria y consolidar la confianza de los agentes económicos e inversores, en un contexto donde la economía muestra señales de recuperación en algunos sectores y rezago en otros.