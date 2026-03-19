Economía

Caputo reconoció los malos datos de inflación: “No podemos forzar a los argentinos a tener pesos”

El ministro de Economía afirmó que no pueden controlar la demanda de moneda, pero proyectó que la desinflación regresará en el corto plazo. Además, aseguró que ya tienen identificada la fuente para pagar los próximos tres vencimientos de capital de la deuda externa

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Luis Caputo detalló la estrategia
Luis Caputo detalló la estrategia para cubrir los vencimientos de deuda en el corto y mediano plazo sin acudir a los mercados internacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la aceleración de la inflación que se registró en los últimos meses y, al mismo tiempo, reafirmó que el Gobierno no saldrá al mercado internacional para colocar deuda, mientras que explicó que en los próximos meses anunciará nuevas vías de financiamiento alternativo para afrontar los vencimientos de capital de la deuda externa.

Durante su intervención en el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, el funcionario nacional puso énfasis en la búsqueda de opciones que permitan reducir costos y consolidar la estabilidad fiscal. En el plano de la política monetaria, y luego de que la inflación se ubica en 2,9% en febrero por segundo mes, Caputo remarcó que la dinámica inflacionaria depende de la oferta y la demanda de pesos. Aunque aseguró que, en la medida en que Argentina haga las cosas bien, “más temprano que tarde la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos ver”.

“Veníamos muy bien hasta junio del año pasado y sufrimos un retroceso en los últimos siete, ocho meses. Hoy por hoy, la mayoría de los argentinos entiende que la inflación es un fenómeno monetario que se da por un desbalance en el mercado monetario, ese desbalance se puede dar por un aumento en la oferta de pesos, por una caída de la demanda o por una combinación de las dos. Uno, como policy maker, puede controlar la oferta, que es lo que hacemos nosotros, pero nosotros no podemos controlar la demanda, no podemos forzarlos a ustedes a tener pesos en el bolsillo si no quieren”, señaló.

El ministro vinculó la aceleración de precios reciente con la recomposición de precios relativos, especialmente en los bienes regulados y en la carne. “Estamos en un proceso de recomposición de precios relativos y tuvimos que subir regulados más de lo que se venía haciendo, tuvo un impacto, la carne tuvo un impacto fuertísimo, pero es algo puntual, la carne no va a seguir subiendo 8% todos los meses. Ya está, a partir de ahora deberíamos volver a un proceso de desinflación y en cuánto tiempo se llegará a los umbrales de que empezamos con cero, esperemos que sea pronto”, argumentó Caputo, quien sostuvo que el fenómeno inflacionario responde a factores específicos que tienden a corregirse.

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También se refirió a la percepción social y el escepticismo ante la economía argentina. “Hoy es casi más difícil lidiar con escepticismo de mucha gente producto de nuestro pasado que con nuestra economía. La economía está tremendamente en orden, pero hay muchísima gente que no puede evitar pensar que a Argentina le tiene que ir mal. No es una queja, es descriptivo, el daño económico y psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal”, manifestó.

Alternativas de financiamiento de la deuda

Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda subrayó que el equipo económico no tiene pensado acudir al mercado internacional para refinanciar los compromisos de deuda. "En algún momento pensamos el año pasado, por ahí en noviembre-diciembre. Lo descartamos. Primero, importante aclarar, este es un Gobierno que no toma deuda; tenemos superávit; por el contrario, hemos cancelado mucha deuda, sobre todo al principio del mandato, cuando no teníamos la opción de refinanciar”, afirmó el ministro y subrayó que el Ejecutivo prioriza el uso de recursos propios y alternativas más económicas frente a la tradicional emisión de bonos en mercados globales.

Según Caputo, el equipo económico ya identificó financiamiento alternativo suficiente para cubrir los próximos tres vencimientos de capital. “El trabajo de Fede (por Furiase) en la Secretaría de Finanzas es el de refinanciar al país lo más barato posible. Tenemos opciones más baratas; mientras tengamos estas opciones más baratas, que por ahí el mercado no las sabe, pero se va a enterar en los próximos meses, nosotros vamos a seguir primando lo que es la opción más barata", aseguró. En esa línea, aseguró que tienen financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, que incluye el cupón de julio de este año, de enero y de julio del año que viene por aproximadamente USD 9.000 millones.

Respecto al costo de financiamiento y el acceso a los mercados, el ministro consideró que el actual nivel de riesgo país resulta excesivo en función de las condiciones técnicas del mercado. “Si hoy el riesgo país está en un nivel que nosotros consideramos que es exagerado, eso quiere decir que la posición técnica, la relación entre oferta y demanda, no está tan equilibrada como nos gustaría. Tenes que seguir arreglando la economía, estabilizando y, por el otro lado, seguir pagando, y lo podemos hacer porque tenemos alternativas de financiamiento mejores. El mejor de los mundos, nos financiamos más barato para cancelar deuda más cara, perfecto”, detalló.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la relación con el FMI durante su disertación.

La relación con el FMI

Por otra parte, Caputo precisó que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vencen USD 3.000 millones adicionales de capital en 2027. “Más allá de las fuentes que estamos trabajando, lo que vamos a seguir haciendo es desarrollar el mercado local, la venta de activos y estos financiamientos alternativos que por ahora son más baratos que el mercado”, remarcó.

En cuanto al vínculo con el FMI, que se encuentra en negociación la segunda revisión, aseguró que es “espectacular” y que nunca Argentina tuvo una relación así con el organismo multilateral. “Ahí sí hemos ganado un nivel de confianza, sobre todo de ellos a nosotros, el Fondo siempre ha sido más escéptico con Argentina porque tiene historias difíciles”, aseguró. “Ellos ponderan mucho la opinión nuestra porque le hemos mostrado con resultados que lo que hemos venido diciendo lo hemos venido haciendo”, expresó.

Sobre el rol del sector privado, Luis Caputo remarcó la importancia de crear un entorno propicio para la inversión y negó la existencia de favoritismos sectoriales. “Nosotros lo que hacemos es crear las condiciones macroeconómicas para que el sector privado invierta y decida qué es negocio. La roca en Vaca Muerta estuvo siempre ahí, las montañas para hacer minería estuvieron siempre ahí (...). No es que nosotros estemos favoreciendo a un sector; la inversión vino ahora porque ahora nosotros estamos dando las condiciones económicas, institucionales y jurídicas, y los inversores ven eso y dicen que ahora Argentina es creíble. Se tiene que desarrollar el sector privado aprovechando las oportunidades de acuerdo a lo que le parece al sector privado”, explicó.

El ministro insistió en que la economía argentina muestra signos de orden y que el desafío principal radica en superar el escepticismo social. En ese marco, reiteró que el Gobierno prioriza el uso de recursos propios y alternativas menos costosas, como la venta de activos y la captación de fondos en el mercado local, para cumplir con los compromisos financieros y sostener la estabilidad lograda.

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