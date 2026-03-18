Economía

La venta de motos 0 km apunta a marcar un nuevo récord y llegar a las 80.000 unidades en marzo

Febrero fue el mejor segundo mes desde 2018 y el mes actual ya lo supera 6% tras dos semanas de operaciones. Se profundiza la diferencia con el mercado de autos

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Las motos 0km ya alcanzaron
Las motos 0km ya alcanzaron 43.000 unidades en 15 días de marzo y se encaminan a superar las 80.000 para fin de mes (Foto: Shutterstock)

Si la venta de 70.799 motos en febrero fue sorprendente para el mercado, que en los primeros 15 días de marzo ya se hayan registrado 43.000 operaciones significa que el trimestre podría transformarse en un verdadero récord en Argentina si se superan las 80.000 unidades.

Así lo informó este miércoles la división de motovehículos de ACARA, detallando que se patentaron 43.016 unidades nuevas hasta el 15 de marzo, lo que implica un alza del 5,9% respecto a febrero, pero una mucho más significativa a nivel interanual, que alcanza el 87,4%, ya que tras las dos primeras semanas del mismo mes en 2025 se habían vendido 22.951 motos. De hecho, en marzo del año pasado, el total del mes arrojó 51.096 operaciones, con lo cual 2026 superaría esa marca en los próximos días.

“Los números son impresionantes, pero es probable que se trate de un arrastre de ventas de febrero el que se está computando, porque el mes pasado fue muy bueno, pero ese movimiento cambió en estas dos semanas de marzo, se ve menos gente entrando a los salones de las concesionaras. También cambió el hábito. Hasta el año pasado las mayores ventas se hacían en los primeros 15 días del mes y ahora es exactamente al revés”, comentó un empresario del sector con concesionarias en el interior de la provincia de Buenos Aires.

“Siempre hay que recordar que cuando suben mucho las ventas de motos, suele ocurrir lo contrario en el mercado de los autos, lo que se puede interpretar como una señal de dificultades económicas generales, que es cuando muchos usuarios dejan el auto por el costo de uso y mantenimiento, y pasan a una moto que permite una movilidad mucho más económica e incluso una herramienta de posible salida laboral”, explicó el titular de un Registro del Automotor del interior que tiene ambos tipos de vehículos en su dependencia.

Las motos llevan 7 meses
Las motos llevan 7 meses consecutivos con mayores ventas que los autos en Argentina (Foto: Shutterstock)

La comparación con los autos 0 km

De hecho, cuando se producen épocas de crisis o de caída del consumo, se suele ver cómo se venden más motos que autos 0 km, y la situación inversa en épocas de mayor crédito o recuperación del poder adquisitivo.

Una mirada al desarrollo de 2025 permite identificar esas situaciones del mercado automotor en general. En el primer semestre, salvo en marzo, todos los meses se vendieron más autos que motos llegando a junio con 326.555 autos y 306.105 motos.

Sin embargo, con la suba de tasas de interés, la reducción del crédito y la incertidumbre política y económica que se vivió entre julio y octubre, se dio el resultado contrario en el segundo semestre, con 285.627 autos y 344.153 motos.

Trasladando esa misma estimación a los dos meses y medio que se llevan computados desde que empezó 2026, el resultado arroja que la tendencia se mantiene, ya que se patentaron 102.615 automóviles y 139.541 motocicletas oficialmente registrados en enero y febrero, mientras que con números extraoficiales de autos (17.000) y motos a mitad de mes, esa brecha se amplía a 119.615 automotores y 182.557 motovehículos.

La Honda Wave sigue siendo
La Honda Wave sigue siendo la moto más vendida en marzo

Los modelos más vendidos

Los números son elocuentes al observar el análisis de las motos con mayor demanda. La Honda Wave está liderando los patentamientos con 4.154 unidades, lo que ya supera el total de motos de ese modelo vendidas en todo marzo de 2025, que fue de 4.000 unidades.

En segundo lugar está Keller KN110, que lleva 3.940 motos patentadas y también supera con solo 15 días, el resultado del mes completo de 2025 que había sido de 3.830 unidades. La tercera moto más vendida es la Gilera Smash 110, que alcanzó las 3.656 altas y todavía no llegó a las 4.328 del año anterior, pero tiene dos semanas para superarlo también.

La misma situación se replica en las diez primeras del ranking de medio mes de marzo con cifras cercanas o superiores al mes completo del mismo período un año atrás. La lista se completa con Motomel B110 con 3.009 motos patentadas, Corven Energy 110 con 2.211, Mondial LD 110 con 1.654, Motomel S2 150 (la primera de mayor cilindrada) con 926, Zanella ZB 100 con 763, Honda GLH 150 con 747 y Motomel CX 150 con 735 unidades vendidas.

El informe también detalla las ventas de motos usadas en lo que va del mes, con una cifra de 24.119 transferencias entre particulares, que también reflejan un crecimiento del 12,2% en relación a febrero y de un 38% interanual comparándolo con marzo de 2025.

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