Jornada financiera: la suba del petróleo impulsó a las acciones argentinas, pero el riesgo país superó los 600 puntos

Wall Street cerró en baja tras el discurso del presidente de la Fed.

La sesión financiera de este miércoles estuvo definida por el salto de hasta 7% en los precios del petróleo y una firme tendencia a la baja de Wall Street que se acentuó después de que la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como Fed, dejó sin cambios las tasas de referencia.

Con un ascenso de más de 7% en la cotización del petróleo, debido a una nueva escalada bélica en Oriente Medio, los mercados de Wall Street cayeron en un rango de 1,4% a 1,6% en sus principales índices.

Fuente: OilPrice.com

El barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en abril ganó 7,3%, a USD 110,81, el precio más alto desde julio de 2022, para extender la suba de 2026 a un 83%, lo que incrementa los temores por el impacto inflacionario en la economía mundial. El crudo ligero de Texas también para entregar en abril avanzó 3,8% en Nueva York, a USD 99,11 el barril.

Esta suba de los precios de la energía benefició a las acciones argentinas ligadas a la producción y exportación de petróleo y derivados, que, a su vez, ganaron ponderación en la reciente reconfiguración del panel S&P Merval.

Por ello, el índice de acciones líderes de la Bolsa de Comercio porteña ganó un 1,2%, a 2.693.891 puntos.

En contraste, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restaron un 0,9% en promedio ante una mayor aversión al riesgo inversor en el exterior. El índice de riesgo país de JP Morgan avanzó 20 unidades para la Argentina, en los 610 puntos básicos, un nivel máximo desde el 12 de diciembre de 2025.

En Nueva York Vista Energy avanzó 0,5%; Transportadora Gas del Sur, un 1,6%, y Pampa Energía, un 1,1 por ciento.

En el exterior “la sesión estuvo marcada por un deterioro claro del sentimiento de mercado, en un entorno donde la combinación de geopolítica, inflación energética y política monetaria volvió a presionar a los activos de riesgo. El conflicto en Medio Oriente escaló nuevamente tras reportes de ataques directos contra infraestructura energética clave en Irán, incluyendo interrupciones en el yacimiento de gas South Pars, uno de los más importantes del mundo. A esto se sumó la intensificación de ataques cruzados entre Irán, Israel y activos estadounidenses en la región, elevando el riesgo de una disrupción prolongada en el suministro energético global”, analizó Laura Torres, Directora de Inversiones IMB Capital Quants.

La Fed mantuvo las tasas por segunda reunión consecutiva de política monetaria este año, en medio del aumento vertiginoso de los precios del petróleo y una creciente incertidumbre económica, mientras que los funcionarios proyectaron un único recorte de tipos para el año.

El banco central norteamericano votó este miércoles, por votación dividida, a favor de mantener su tasa de interés de referencia entre el 3,5% y el 3,75% anual. El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, discrepó de la decisión, prefiriendo recortar las tasas en un cuarto de punto porcentual.

Los expertos de Balanz Capital indicaron que el comunicado de la Fed “no cambió demasiado respecto al anterior al señalar que los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica (en EEUU) se estuvo expandiendo a un ritmo sólido. Por el lado del mercado laboral, señala que la creación de empleos permanece baja y que la tasa de desempleo ha estado sin grandes cambios en los últimos meses. Al igual que en la reunión anterior, señalaron que la inflación se mantiene algo elevada”.

Dólar estable y caída de reservas

Con un monto operado de USD 389,7 millones operados en el segmento de contado (spot) del mercado mayorista, la oferta torció la inicial tendencia alcista del del dólar, que sobre el cierre descontó dos pesos (-0,1%) a 1.394 pesos.

"En las primeras operaciones se observó un mercado con mayor demanda, que lo sostuvo durante un buen tramo en esos niveles, alcanzando máximos intradiarios de $1.402,50. Sin embargo, pasado el mediodía cambió la dinámica: comenzó a aparecer oferta que rompió ese equilibrio inicial y empujó de manera escalonada la cotización hacia la zona de $1.394, donde encontró un nuevo nivel de estabilidad", precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Con esta caída marginal, el tipo de cambio oficial tocó un nuevo mínimo desde el 24 de febrero. En lo que va de este mes el dólar mayorista mantiene una leve caída nominal de tres pesos en marzo y amplía a 61 pesos o 4,2% el descenso en 2026.

En el mismo sentido, el dólar oficial volvió a distanciarse del techo de las bandas cambiarias del BCRA, hoy en los $1.635,50, con una brecha ahora de 241,50 pesos o 17,3%, un máximo desde el 2 de julio del año pasado (17,4%).

El dólar al público quedó sin variación y cerró por tercer día seguido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, para reiterar su precio más bajo desde el 25 de febrero. El blue también quedó estable a $1.435 para a venta.

La nula expectativa de devaluación se reflejó de modo más gráfico en el comportamiento del dólar futuro, con nuevas caídas en la mayoría de los contratos operados y un volumen de negocios creciente, por el equivalente a casi USD 1.500 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados.

Las posturas más negociadas, para el cierre de marzo, restaron dos pesos o 0,1%, a $1.406,50, para quedar a 247,09 pesos o 17,6% del techo previsto para las bandas cambiarias a fin de mes ($1.653,59). En la misma línea, los contratos para fines de abril se pactaron a $1.437 (-0,1%), a 264,55 pesos o 18,4% de la banda superior ($1.701,55 para fin del mes que viene).

El Banco Central absorbió USD 58 millones con su intervención cambiaria en la plaza mayorista, para encadenar 51 ruedas consecutivas con saldo a favor por esta operatoria y acumular compras por USD 760 millones en marzo.

Las reservas internacionales brutas cedieron USD 226 millones a USD 44.495 millones, un mínimo desde el 9 de enero de este año, principalmente por el retroceso de la cotización del oro (-3,6%, a USD 4.827 la onza), que integra los activos.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró divisas todos los días excepto el 2 de enero, con un promedio diario de 67 millones de dólares.