Economía

El CEO de YPF defendió la suba de naftas por la guerra: “No vamos a tomar ventajas, nos tienen que aplaudir de parados”

La petrolera estatal enfrenta un escenario internacional complejo y sostiene que sus decisiones se basan en un compromiso firme con los consumidores y la transparencia

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Horacio Marín, presidente de YPF: "Los consumidores nos tienen que aplaudir"

El impacto de la guerra en Medio Oriente generó incertidumbre en los mercados globales de energía y puso en primer plano las decisiones de las petroleras en la Argentina. En este contexto, Horacio Marín, CEO de YPF, aseguró durante el foro IEFA Latam 2026 que la compañía mantiene una postura definida: “No vamos a tomar ventajas con los precios”. Según sus declaraciones, el objetivo principal es mantener una política de precios que responda exclusivamente a los efectos reales de la situación internacional y evitar cualquier especulación.

Durante su intervención, Marín señaló que la empresa estableció un acuerdo honesto y moral con los consumidores. “Cuando sube, sube; baja y bajamos. Cuando hacés un acuerdo con millones de consumidores, es mucho más fuerte que firmar un contrato”, afirmó. La frase remarca el compromiso de la compañía con el mercado interno y la intención de actuar de manera transparente en un contexto de alta volatilidad internacional.

El CEO explicó que la política de precios responde a la evolución diaria del precio internacional del petróleo. Según Marín, “vemos día a día el impacto que tiene en YPF, nos mantenemos en el margen que teníamos antes de la guerra y solamente vamos trasladando el impacto en YPF”. De este modo, la petrolera estatal busca limitar el traslado de las subas internacionales al consumidor final y absorber parte de las fluctuaciones, siempre que estas sean transitorias.

Horacio Marín, CEO de YPF,
Horacio Marín, CEO de YPF, dijo que la compañía ajustó el precio de la nafta super tras el aumento internacional del crudo, pero afirma que solo traslada el impacto real a los consumidores (Reuters)

En el análisis del contexto internacional, Marín diferenció los efectos transitorios de los permanentes. “Transitorio es especulación, porque si el estrecho de Ormuz mañana se normaliza, altamente probable, como piensan todos los analistas, va a caer el precio del petróleo”, indicó. Bajo ese marco, el CEO planteó que no tendría sentido aumentar los precios de manera especulativa y luego bajarlos si el impacto en los costos de la compañía desaparece rápidamente. “Si yo te hago ganar un montón de plata cuando no tengo un impacto en mis costos, no soy honesto y moral con vos”, remarcó.

El directivo aportó datos sobre la estructura de la compañía y su exposición a las variaciones internacionales. Explicó que YPF importa el 30% de su producción y exporta el 10%, lo que genera un impacto neto del 20% en sus costos ante cada suba del barril Brent. Sobre ese punto, Marín sostuvo: “Nos queda veinte por ciento neto de impacto cuando el otro porcentaje está absolutamente fechado en el mercado interno”. Así, la empresa prioriza la estabilidad y solo ajusta sus precios cuando el contexto lo exige.

Las palabras de Marín se produjeron en un momento en el que el precio internacional del barril Brent subió de 72 a 103 dólares debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Como consecuencia, la nafta super en los surtidores de YPF pasó de 1.630 a 1.763 pesos en el mismo período, con un ajuste del 4% en las dos primeras semanas de marzo. El ejecutivo subrayó que estos incrementos se aplican solo mientras la situación siga siendo coyuntural.

En el foro, Marín enfatizó: “No vamos a especular con vos”, reforzando la idea de que la compañía evita cualquier tipo de beneficio extra por movimientos transitorios en el mercado internacional. “Creo que nos tienen que aplaudir de parados todos los consumidores, porque es una de las cosas más honestas que se puede dar. Y eso es lo que estamos haciendo”, dijo el CEO durante su exposición.

El dirigente también hizo referencia a la postura de las demás compañías del sector. Señaló que las empresas competidoras en el mercado de naftas y gasoil “están haciendo lo mismo” que YPF, y consideró que su política es “absolutamente correcta”. De acuerdo con Marín, la transparencia y la honestidad en la formación de precios se consolidan como una referencia para el resto de los actores del sector energético argentino.

En cuanto a las proyecciones de la compañía, Marín anticipó que en 2026 YPF planea invertir 6.000 millones de dólares, con una parte importante destinada al desarrollo de Vaca Muerta y al fortalecimiento de la producción no convencional. Además, la empresa impulsa el avance del proyecto de gas natural licuado (GNL) junto a Eni y Adnoc, con la intención de posicionar a la Argentina como un actor regional relevante en el sector energético.

El interés internacional por el sector energético argentino también fue tema durante el evento. Marín afirmó que 47 entidades mostraron interés en financiar proyectos de YPF, cifra que equivale a 2,4 veces el monto necesario. Señaló además que JP Morgan, asesor financiero de la empresa, mantuvo conversaciones con bancos e inversores internacionales durante la Argentina Week en Nueva York.

El CEO subrayó que la situación geopolítica actual no encarece el financiamiento de la compañía y destacó que, a pesar del contexto global, la Argentina mantiene ventajas competitivas en términos de transporte y acceso a mercados internacionales. Marín concluyó que la política de precios de YPF seguirá guiada por el impacto real en los costos y la evolución del conflicto internacional, siempre bajo el acuerdo honesto y moral con los consumidores.

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