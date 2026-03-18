Economía

“Decisión histórica y sin precedentes”: Milei celebró el fallo de la justicia de EEUU en la demanda por la expropiación de YPF

Por medio de un comunicado oficial, el Presidente destacó que se trata de un “hito para el país” y que por primera vez desde que se inició el juicio, la estrategia jurídica tiene “rigor técnico y responsabilidad institucional”

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Luego de conocerse el fallo de Cámara de Apelaciones de Nueva York, que benefició a Argentina al suspender todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo en la demanda por la expropiación de YPF, el Gobierno celebró la media y aseguró que se trata de un “hito histórico” que no tiene precedentes.

El Gobierno dijo, además, que por primera vez desde que se inició el juicio por YPF, la estrategia jurídica tiene “rigor técnico y responsabilidad institucional en todas las instancias que demanda este proceso”.

En un comunicado de la Oficina del Presidente, que firma el propio Javier Milei, se destacó “el consistente trabajo del último año de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaria de Justicia y la Cancillería, para lograr una ”decisión histórica y sin precedentes a favor de la República Argentina en el juicio por YPF”.

Sebastián Amerio, Procurador del Tesoro
Sebastián Amerio, Procurador del Tesoro

“La Cámara estadounidense concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo relativa al juicio de YPF. De esta manera, el tribunal de Nueva York hizo lugar al pedido presentado por el Gobierno argentino el 6 de marzo de 2026 y suspendió, además, audiencia de apelación relativa al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios", se explicó.

“Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país. La resolución refleja también el reconocimiento por parte de la justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”, agregó.

El comunicado detalló el “trabajo mancomunado” de María Ibarzabal (la Secretaria Legal y Técnica), Sebastián Amerio (Procurador del Tesoro), Juan Stampalija (Subprocurador) y del Canciller, Pablo Quirno.

Finalmente, se destacó que el país “retomará con firmeza el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, desplegando todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos”.

Fallo

Como adelantó hoy Infobae, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió de manera temporal todas las acciones judiciales relativas al juicio por la expropiación de YPF, otorgando un respiro clave al Estado argentino a la espera de una decisión definitiva sobre la apelación presentada tras la condena a un pago de USD 18.000 millones.

La jueza de primera instancia
La jueza de primera instancia Loretta Preska

Esta medida se hizo efectiva luego de que la Procuración del Tesoro solicitara formalmente la paralización de los procesos en curso, hasta que se aclare si la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska en 2023 se ajusta a derecho.

En su fallo, la Cámara de Apelaciones ordenó que ningún tribunal estadounidense pueda avanzar en investigaciones o ejecuciones derivadas de la expropiación de la petrolera, producida en 2012, hasta tanto se resuelva la apelación promovida por el Estado nacional.

Esta medida afecta demandas cuyo beneficiario principal es Burford Capital. La paralización no implica un pronunciamiento de fondo sobre el pleito, pero deja en suspenso toda ejecución y nuevas investigaciones hasta que los jueces del Segundo Circuito decidan si corresponden el pago y la magnitud del resarcimiento reclamado.

La estadística oficial del tribunal indica que estas definiciones suelen demorarse entre seis y doce meses. Hasta la fecha del fallo ya han transcurrido cinco meses desde que se realizó la audiencia de apelación, celebrada en octubre del año previo.

El fallo definitivo podrá optar por tres caminos: validar totalmente la actuación de la jueza Loretta Preska, cuestionarla en la totalidad beneficiando a Argentina, o bien ordenar reconsiderar aspectos técnicos relevantes, como la jurisdicción competente o el cálculo del monto indemnizatorio.

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