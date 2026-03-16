Alerta monotributistas: hoy es el último día para evitar ser recategorizado por error

ARCA habilitó un trámite online para rechazar la recategorización tras los numerosos reclamos por movimientos inexistentes en billeteras virtuales.

Este lunes vence el plazo para que los monotributistas informen su disconformidad frente a la recategorización de oficio que ejecutó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida se implementó luego de que muchos contribuyentes recibieran notificaciones en base a movimientos en billeteras virtuales que, en varios casos, nunca realizaron.

Esta situación generó cuestionamientos sobre la precisión de los datos y obligó a las autoridades del fisco nacional a habilitar una vía especial para canalizar el descontento de los afectados.

La recategorización de oficio se activó cuando finalizó el periodo para que los monotributistas modificaran su situación por cuenta propia. Una vez que ese plazo concluyó, el fisco empezó a enviar notificaciones masivas informando cambios de categoría o expulsión al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

En esas comunicaciones se consignó que los contribuyentes habían superado los límites de su categoría por presuntos ingresos detectados en billeteras virtuales, hecho que muchos de los notificados niegan de manera tajante.

De oficio

Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, explicó que muchos monotributistas fueron recategorizados de oficio luego de vencido el plazo para realizar la recategorización por su cuenta, tal como lo establece la normativa del régimen.

Finalizado ese período, ARCA comenzó a enviar notificaciones de manera masiva informando cambios de categoría. “En esas comunicaciones se indicaba que el contribuyente había registrado ingresos en billeteras virtuales por montos superiores a los límites de la categoría en la que se encontraba categorizado. A partir de esa información, el organismo procedía a recategorizarlo de oficio”, destacó.

El proceso establece que, al recibir la notificación, el contribuyente dispone de 15 días hábiles para presentar un descargo formal mediante una presentación digital. En ese trámite, debe explicar los motivos por los que rechaza la recategorización y sumar la documentación que respalde su postura. La cantidad de reclamos por notificaciones erróneas obligó a ARCA a diseñar un mecanismo simplificado. Ahora, los monotributistas que no reconocen los movimientos reportados pueden expresar su disconformidad con solo un clic a través del servicio web, sin necesidad de justificar ni adjuntar papeles.

Girardi detalló que muchos contribuyentes advirtieron inconsistencias en las notificaciones recibidas. En varios casos, el argumento de la recategorización señalaba cobros a través de QR o medios electrónicos —como tarjetas de débito o crédito— cuando los monotributistas incluso manifestaban no contar con posnet ni tener ese tipo de pagos. Esta situación arroja dudas sobre el origen de los datos, ya que no está claro si el error parte de la información remitida por las billeteras virtuales o si se produjo al momento de analizar los movimientos desde el fisco.

A raíz de la cantidad de reclamos y de la evidencia de fallas en el cruce de datos, ARCA habilitó el procedimiento simplificado. La herramienta online permite que los monotributistas rechacen el cambio de categoría con una gestión mínima y sin burocracia. El plazo para realizar este trámite vence este lunes: quienes recibieron notificaciones y consideren que la recategorización no refleja su realidad pueden manifestar su desacuerdo hasta el final de la jornada.

Girardi advirtió que, en muchos casos, el contribuyente se ve obligado a realizar este reclamo para corregir una recategorización que surge de una interpretación de información financiera que no necesariamente refleja cobros de su actividad, sino ingresos de índole personal que no tienen relación con su actividad económica. El mecanismo simplificado busca dar respuesta a esa problemática, aunque los expertos subrayan la necesidad de actuar en tiempo y forma para evitar que la recategorización quede firme por los próximos seis meses.

Los tres escenarios

Marcos Felice, contador especialista, aclaró que existen tres escenarios posibles frente a la notificación del fisco nacional. El primero, y más conveniente, es para aquellos que elijan el procedimiento simplificado de rechazo, estos deberán esperar la respuesta de ARCA, que podrá aceptar o rechazar la disconformidad según el caso. Lo mismo sucederá para quienes presentaron un descargo formal que también aguardan una resolución administrativa.

Mientras que al contribuyente que recibió la notificación y no hizo ninguna de las apelaciones (simplificada o descargo formal), le quedará confirmada la recategorización de oficio hecha por ARCA. Lo que le va a implicar el pago de la cuota mensual de la nueva categoría (más cara) aun cuando los ingresos reales sean menores a los que fundamentaron el cambio.

El origen de los errores aún no tiene una explicación oficial. Mientras ARCA mantuvo reuniones con las principales billeteras virtuales y sistemas de pago electrónico para determinar el origen de los datos, la duda persiste: ¿Los movimientos que dispararon las notificaciones surgieron de un error en los reportes de las billeteras o de una interpretación incorrecta por parte del fisco? Aunque con la creación de la opción simplificada para rechazar la recategorización, de forma indirecta se confirmó que hubo un error.

Entre los profesionales de impuestos y los estudios contables se multiplicaron las consultas de monotributistas que recibieron notificaciones por movimientos que desconocen, o que corresponden a transferencias internas, préstamos familiares u operaciones personales ajenas a su actividad. El mecanismo simplificado fue adoptado como solución intermedia para evitar que la recategorización automática se vuelva definitiva sin una revisión previa.

La jornada de este lunes es determinante para quienes deseen revertir el cambio de categoría. El rechazo de la recategorización puede gestionarse desde la web de ARCA, en pocos pasos, y sin mayores requisitos. No hacerlo a tiempo implica que la recategorización de oficio quede firme y genere obligaciones por los próximos seis meses, más allá de la situación real de cada monotributista.