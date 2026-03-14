Semana financiera: el peso resistió el repunte global del dólar, pero el riesgo país se acercó a los 600 puntos

Pese al fortalecimiento del dólar a nivel global, el peso argentino se apreció 1,14% en la semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente marcó el pulso de la semana financiera, con repercusiones tanto en los mercados internacionales como en el ámbito local. La volatilidad externa se trasladó a los precios de los activos argentinos, con baja de los bonos soberanos y suba del riesgo país. No obstante, el tipo de cambio local logró mantenerse estable y resistió al fortalecimiento del dólar a nivel global.

En Estados Unidos, los tres principales índices bursátiles -Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq- acumularon caídas semanales de hasta 2% debido a la incertidumbre que proyecta la guerra en Irán.

El precio del petróleo se consolidó como el principal indicador de la incertidumbre internacional tras la escalada bélica en Irán. Este viernes, el barril de Brent —referente para el mercado argentino— superó los 103 dólares, registrando su nivel de cierre más elevado desde 2022. Durante la última semana, el valor del crudo avanzó casi 12%, mientras que el aumento mensual alcanzó el 53 por ciento.

La prolongación del bloqueo en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo de apenas 3 kilómetros de ancho por donde circula más del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, mantiene la presión sobre los precios energéticos. Las interrupciones en ese corredor estratégico llevaron al barril a alcanzar los 119 dólares en los momentos de mayor volatilidad.

Bolsa estable y riesgo país al alza

En el plano bursátil local, un informe de Cepec destacó que el S&P Merval cayó el viernes 1,96% (-3,03% medido en dólares al tipo de cambio implícito), con $267.000 millones operados en renta variable; pero aun así, “en el balance semanal el índice líder logró cerrar en terreno positivo con una suba de 0,63% (+1,31% en moneda dura)”.

Si bien la bolsa porteña pudo capear la crisis mundial sin demasiados sobresaltos, los bonos soberanos argentinos no pudieron escapar de la tendencia bajista y, en consecuencia, el riesgo país subió 9 unidades en la semana para cerrar en 584 puntos básicos.

“A pesar del interés internacional que captó el evento ‘Argentina Week’ en Nueva York y los anuncios de nuevas inversiones en el país, los bonos soberanos hard dollar no pudieron resistir la embestida internacional. En un marco en el que el EMB bajó 1,4%, los Globales cerraron la semana con caídas de entre 0,3% y 1,4%“, detalló un reporte de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El índice elaborado por JP Morgan se utiliza como referencia central para los inversores, ya que evalúa la probabilidad de que un país incurra en incumplimiento de sus compromisos de deuda y había llegado a perforar los 500 enteros a fines de enero, marcando el menor nivel en la era Milei y en más de siete años. Sin embargo, el empeoramiento del escenario internacional elevó el riesgo para los emergentes, entre los que sobresale Argentina.

En la arena cambiaria, tras tres jornadas consecutivas de bajas, los dólares oficiales terminaron la semana con retrocesos que llegaron hasta los 16 pesos y extendieron la estabilidad que evidencian en marzo.

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.400, lo que refleja una baja semanal de 16 pesos, luego de haber subido 19 pesos en la semana previa. En relación con el sistema de bandas cambiarias, el Banco Central estableció el techo en 1.627,97 pesos. La cotización mayorista se mantiene 16,28% por debajo de ese umbral, con un margen de 227,97 pesos antes de que la autoridad monetaria deba intervenir para sostener la cotización dentro de los parámetros definidos.

En el segmento minorista, el dólar quedó en $1.420, según el Banco Nación. A pesar del ajuste diario, la cotización en bancos finalizó la semana con una baja acumulada de 15 pesos.

En el mercado informal, el blue bajó cinco pesos y se ubicó en $1.415 en la plaza porteña. Las cotizaciones bursátiles, en tanto, mostraron avances moderados: el MEP alcanzó los $1.423,70 y el contado con liquidación (CCL) cerró en 1.471,47 pesos.

Se fortalece el peso

“La estabilidad cambiaria permitió incluso resistir el impacto de la reciente escalada bélica en Medio Oriente y consolidó una apreciación del tipo de cambio real: el dólar hoy se ubica 14,5% por debajo de su pico de octubre de 2025. La contracara es que la inflación se resiste a bajar al ritmo esperado por el Gobierno. El IPC de febrero fue 2,9%, repitiendo el registro de enero y muy lejos del 1,5% alcanzado en mayo de 2025″, observó un análisis de Epyca Consultores.

En paralelo, la analista financiera Elena Alonso subrayó que el dólar se fortaleció a nivel global y subió “hasta su nivel más alto en tres meses y medio, ya que los inversores la buscan como refugio en momentos de incertidumbre” como el actual. A pesar de ese fortalecimiento de la divisa norteamericana a escala mundial, el peso se apreció 1,14%, a contramano de lo ocurrido con el resto de las monedas de la región.

En ese contexto, el Banco Central compró USD 295 millones en la semana y desde la puesta en marcha de la fase 4 del programa monetario a comienzos de año, acumula adquisiciones por USD 3.298 millones, lo que equivale a más del 32% de la meta anual establecida para 2026.

Pese al saldo comprador positivo, las reservas internacionales finalizaron en USD 45.659 millones, lo que implica una merma de USD 345 millones en el balance semanal. La baja responde al pago de deuda y a variaciones en los precios de monedas extranjeras y de materias primas, entre ellas el oro, que forman parte de los activos del BCRA.

Inflación y licitación

Por último, los ojos del mercado también se posaron en dos eventos de magnitud: el dato de inflación de febrero y la licitación de deuda en pesos y dólares. En cuanto al primero, arrojó un 2,9% mensual, una cifra por encima de la esperada por las consultoras que dificulta la meta del Gobierno de quebrar el 1% para el segundo semestre.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló nueve meses seguidos sin mostrar una desaceleración mensual, con incrementos sostenidos desde el 1,5% reportado en mayo de 2025. Además, las estadísticas oficiales muestran que la variación interanual del IPC subió por cuarto mes consecutivo.

Respecto a la subasta, el Ministerio de Economía no sólo renovó todos los vencimientos por $9,6 billones sino que adjudicó un total de $10,42 billones, lo que se traduce en un rollover o nivel de refinanciamiento de 108,09 por ciento. La mayor parte de la deuda colocada se explicó por títulos atados a la evolución inflacionaria.

En simultáneo, Economía captó otros USD 250 millones mediante la emisión del Bonar 2027 (AO27) a una tasa anual de 5,45% (menor que el de la licitación anterior, 5,74%). Este instrumento se licita cada quince días y el equipo económico ya consiguió USD 500 millones de los USD 2.000 millones proyectados que se utilizarán para el pago del vencimiento de deuda de julio por más de 4.200 millones de dólares.