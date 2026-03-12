Economía

Licitación clave: el Gobierno consiguió USD 150 millones con el bono en dólares y no liberó pesos al mercado

La Secretaría de Finanzas completó el cupo disponible para la primera subasta con un interés de 5,54%, menor a la anterior. A la vez, introdujo un cambio en la estrategia respecto a los vencimientos de deuda en moneda local

Guardar
El Gobierno enfrentaba vencimientos por
El Gobierno enfrentaba vencimientos por más de $9 billones en la última licitación. REUTERS/Irina Dambrauskas

Este jueves, la Secretaría de Finanzas enfrentó vencimientos por $9,6 billones de deuda pública y el segundo test del BONAR 2027 (AO27). El resultado fue positivo para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien consiguió USD 150 millones con una tasa menor a la anterior para cubrir el compromiso financiero de julio por USD 4.200 millones, aunque modificó la estrategia en el mercado de pesos al evitar liberar liquidez, una decisión que plantea interrogantes sobre el futuro de las tasas de interés.

En la licitación del nuevo bono en dólares, Finanzas tomó USD 150 millones a una TNA de 5,45% (menor que el de la licitación anterior, 5,74%), aunque habiendo recibido una menor cantidad de ofertas. En esta oportunidad solo por USD 436 millones, cuando en la primera licitación, en esta instancia, tuvo por USD 868 millones.

El Ministerio de Economía priorizó la obtención de divisas a través del BONAR 27, orientado a inversores institucionales y grandes fondos locales que buscan títulos en moneda extranjera. Paralelamente, gestionó la administración de deuda en pesos, con el objetivo de evitar la liberación de moneda local al mercado, una medida destinada a contener la inflación y limitar movimientos en los tipos de cambio paralelos.

En la primera licitación del bono en dólares, realizada hace 15 días, Caputo adjudicó USD 150 millones a una tasa de 5,74%, inferior al 7% proyectado por el mercado. La demanda alcanzó USD 868 millones y, en una segunda subasta al día siguiente, se sumaron otros USD 100 millones.

Este antecedente generó expectativas sobre si Finanzas podría repetir una tasa similar en la nueva operación, especialmente tras el aumento de la volatilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente. Según el economista Christian Buteler, la clave no está solo en la oferta, sino en el monto finalmente adjudicado, ya que eso refleja el verdadero interés del mercado y el porcentaje de rollover alcanzado.

La Secretaría de Finanzas renovó
La Secretaría de Finanzas renovó compromisos en pesos, evitando inyectar liquidez al mercado.

La licitación en dólares se produjo en un contexto de creciente incertidumbre internacional, lo que elevó la atención sobre la tasa de corte y la capacidad del Ministerio de Economía para adjudicar la totalidad de los USD 250 millones previstos. “Va a tener un foco importante ver la licitación en dólares para ver a qué tasa sale. En principio, tendrían que colocar los USD 250 millones sin problema, pero hay que ver la tasa”, detalló Buteler en diálogo previo con Infobae.

Mañana (viernes) en la segunda subasta del Bonar 27, Finanzas va a tener la posibilidad de ampliar hasta USD 100 millones más la colocación. Y con ello elevar los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que se encuentran en USD 468 millones ($ 664.294 millones a un tipo de cambio de $ 1.418,2781).

Cambio de estrategia

En simultáneo, el Ministerio avanzó con la renovación de la deuda en pesos, evitando liberar nuevos fondos al mercado. Esta decisión buscó limitar la presión inflacionaria y contener eventuales saltos en los tipos de cambio alternativos, en línea con la estrategia adoptada por Caputo en las últimas semanas.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $10,42 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $12,90 billones. Esto significa un rollover de 108,09% sobre los vencimientos del día de la fecha”, destacaron en la publicación de Economía.

El mercado anticipaba un cambio de estrategia respecto a la licitación anterior, en la que sí se liberaron pesos. Ana Albín, de Invertir en Bolsa (IEB), señaló: “En esta oportunidad esperamos un rollover elevado y no descartamos que supere el 100%, teniendo en cuenta que el sistema cuenta con una liquidez holgada”.

Para Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores, el vencimiento que enfrentaba Finanza no es tan significativo. El economista observó que las tasas reales en el tramo corto de la curva CER se mantuvieron en terreno negativo durante buena parte de la semana pasada, lo que alienta a las autoridades a tentar a los inversores con opciones de cobertura inflacionaria más largas y así extender los plazos de la deuda. “El Tesoro podría aprovechar esta demanda de cobertura inflacionaria para tentar a los inversores con alternativas CER largas que permitan estirar vencimientos”, explicó Yarde Buller.

El resultado de la licitación fue festejado por el director de Banco de Inversión y Comercio Exterior, Felipez Nuñez, quien sostuvo que se estiró la duration de la cartera en 0,78 años con $ 3,1 billones (aproximadamente 30%) 2027 y 2028.

A nivel de las letras, la mayor colocación fue en Boncer con vencimiento el 15 de mayo de 2026, con $ 2,74 billones a 0,37% TIREA, se trata de un instrumento que protege contra la inflación. Luego la seguirá la Lecap con corte en la misma fecha por un total de $ 2,21 billones a 36,07% TIREA. En cuanto a dólar linked, al 30 de abril se colocaron $ 0,08 billones a 6,35% TIREA y $ 0,16 billones al 30 de agosto próximo con 5,13% TIREA.

Temas Relacionados

BONAR 27VencimientoLicitaciónÚltimas noticiasDeudaTasasLuis Caputo

Últimas Noticias

Fin de la disputa: Mercado Libre y Temu llegaron a un acuerdo tras las denuncias cruzadas por competencia desleal

Tras una audiencia ante Defensa del Consumidor, las empresas desistieron de los reclamos administrativos cruzados y la plataforma china se comprometió a cerrar el proceso judicial

Fin de la disputa: Mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 6% y el riesgo país volvió a subir por la guerra en Irán

El conflicto en Medio Oriente afectó a los mercados internacionales y provocó una caída generalizada de los activos argentinos. En paralelo, el dólar se mantuvo estable y el Banco Central volvió a comprar divisas

Jornada financiera: las acciones argentinas

Inflación de febrero: cuáles fueron los alimentos que más subieron y qué producto se hundió 22 por ciento

La carnes, las frutas y las verduras encabezaron los incrementos en el segundo mes del año. El ranking de subas en detalle

Inflación de febrero: cuáles fueron

Una familia tipo necesita $1.397.672 al mes para no ser pobre

Tanto la CBA como la CBT desaceleraron respecto a enero, pero mantienen valores acumulados por encima del IPC general. Un hogar promedio precisa de $644.088 para no ser indigente

Una familia tipo necesita $1.397.672

La explicación de Caputo tras el dato de inflación: “La economía está en un proceso de corrección de precios relativos”

El ministro de Economía reaccionó a la estadística difundida por el Indec y sostuvo que la suba de precios se mantiene en un sendero de desaceleración mientras avanza la recomposición de tarifas

La explicación de Caputo tras
DEPORTES
En el duelo de equipos

En el duelo de equipos cordobeses, Talleres e Instituto animan la fecha 10 del Torneo Apertura

“Hice sobrepasos que no quería”: la increíble revelación sobre las complicaciones de la nueva era de la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

La áspera discusión de Valentín Barco con un compañero del Racing de Estrasburgo en pleno campo: la sentencia del técnico

La historia detrás del tenista argentino que roció la pelota con un spray en el Challenger de Santiago y encendió la polémica

TELESHOW
El anuncio del Indio Solari

El anuncio del Indio Solari a 10 años de su último recital en Tandil: “Muy pronto”

Malena Guinzburg recordó a su padre a 18 años de su muerte: “Te extraño, y mucha gente también”

Canal 22 presentó su grilla de programación: quiénes son las figuras que integrarán los equipos

Wanda Nara respondió a las acusaciones de maltrato animal: “Construí un lugar seguro para ellos”

Emily Ceco, la participante de Love is Blind, recordó el calvario que le tocó atravesar con su exmarido: “Me costó mucho denunciarlo”

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es el método funerario

Cuál es el método funerario que la ciencia considera más ecológico

Un avión estadounidense de reabastecimiento se estrelló en el oeste de Irak durante una operación militar

Estados Unidos sancionó a una red de hackers norcoreanos que generó casi 800 millones de dólares para el programa de misiles de Pyongyang

Chile y Estados Unidos acordaron impulsar proyectos conjuntos en el suministro de minerales críticos y tierras raras

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes