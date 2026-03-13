Economía

El Gobierno busca retomar el proceso de desinflación con absorción de pesos y un dólar que se mantiene a la baja

El 2,9% del índice de febrero sorprendió porque por lo general es un mes con menor estacionalidad. El equipo económico sigue apelando a la ortodoxia para reanudar el proceso de desaceleración

Guardar
El Gobierno refuerza la política
El Gobierno refuerza la política monetaria para retomar el proceso de desinflación. REUTERS/Matias Baglietto

Con el telón de fondo del alto dato de inflación de febrero, el Gobierno optó por curarse en salud. Como consecuencia, el Tesoro retomó en la licitación de deuda de ayer una refinanciación superior al 100 por ciento. El 108% refinanciado implica en la práctica una mayor absorción de la liquidez que inyecta el Banco Central cada día que compra reservas.

“El registro de la licitación previa -donde el rollover se situó excepcionalmente por debajo del 100%- por ahora debe leerse como un evento puntual que no señalizó un cambio en la estrategia contractiva de fondo, con un rollover en lo que va del año que también se ubica en 108% acumulado”, explicaron desde Puente.

La gran variedad de bonos en pesos que se licitaron hacía suponer que el Gobierno tomaría una actividad agresiva para contener la expansión monetaria. Finalmente colocó deuda por $10,4 millones, por encima de los 9,64 billones que vencían.

La lectura de la decisión tomada por el Tesoro luce bastante clara. El objetivo es mantener bajo control al cantidad de dinero para contener el aumento de la inflación de los últimos meses.

infografia

La contracción monetaria que vienen llevando especialmente el Tesoro pero también el Central tiene como contrapartida una importante caída en la cotización del dólar en las últimas semanas. La divisa vuelve a transformarse así en un ancla anti inflacionaria. Ayer el tipo de cambio mayorista cerró por debajo de los 1.400 pesos.

El refinanciamiento mayor al 100% implica absorción neta de pesos del mercado, lo que es consistente con la política de mantener la liquidez contenida.

“El mensaje central respecto a la demanda del mercado se concentró en la preferencia por la cobertura inflacionaria, con un fuerte apetito por los instrumentos de la curva CER que absorbieron la mayor parte de las ofertas adjudicadas.”, explicaron desde Puente.

De hecho los bonos que ajustan por inflación son los de mayor rendimiento real, ya que pagan hasta 8% por encima de la inflación anual. “Esta validación de la curva CER frente a la tasa fija sugiere que los inversores priorizaron la protección contra el IPC en un escenario de liquidez excedente”, agregaron.

infografia

El índice de precios de febrero, que arrojó un 2,9%, se ubicó bien por encima de la expectativa de los analistas. Luis “Toto” Caputo ensayó una lectura benévola del dato: “La economía argentina todavía se encuentra en una etapa de corrección de precios relativos, tras acumular décadas de acumular distorsiones”.

Luego agregó que “el superávit fiscal, el control estricto de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación y la mejora del balance del BCRA son prioridades para el Gobierno”.

El 2,9% de febrero obedeció solo parcialmente a los aumentos de tarifas, que es donde más se nota la distorsión de precios relativos. Luego hubo aumentos significativos en el rubro alimentos y bebidas (3,3%) y la inflación núcleo (que excluye productos estacionales y regulados) subió hasta 3,1 por ciento.

El nuevo dato implica que hace diez meses ya que la inflación no baja, luego del piso del 1,5% registrado en mayo del 2025. Marzo tampoco viene fácil, sobre todo después del aumento de la nafta que ya acumula 8% en el mes. El incesante incremento del barril de petróleo es muy probable que también se traslade parcialmente a los surtidores.

infografia

La buena noticia, en todo caso, es la caída cambiaria que incluso significó una caída del precio del dólar en las últimas semanas.

En la primera semana de marzo la suba de alimentos y bebidas fue solo 0,4% según la consultora EcoGo, que calculó que en todo el mes podría ubicarse en 2,5 por ciento. Pero se trata de una expectativa demasiado optimista, considerando que la guerra con Irán está presionando sobre la inflación en todas parte del mundo.

Respecto al financiamiento en moneda extranjera, la colocación del nuevo bono ARGBON27 (AO27) a una tasa de 5,59% valida la continuidad de la estrategia oficial de profundizar el crédito en dólares bajo jurisdicción local.

“Este enfoque -indicaron desde Puente- permite al Gobierno seguir utilizando el mercado doméstico para la gestión de su programa financiero, apoyado en un apetito de los inversores locales que esperamos se mantenga firme en las próximas emisiones, permitiendo al Tesoro gestionar sus compromisos sin depender exclusivamente del acceso a los mercados internacionales”.

Temas Relacionados

InflaciónDesinflaciónLuis CaputoLicitación de deudaDólarPreciosPolítica monetariaNaftaIránÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ranking de inflación: en qué posición quedó Argentina en América Latina tras el dato de febrero

Mientras la mayoría de las economías de la región reportaron variaciones inferiores al 1% e incluso deflación, el IPC local consolidó la tendencia alcista que se inició en mayo de 2025

Ranking de inflación: en qué

Crecen las marcas extranjeras de autos y ya superan el 10% del mercado: cuáles son los modelos más vendidos

Así lo revela un informe de la cámara de importadores independientes, que nuclea a todas las marcas que no producen vehículos en el país. El crecimiento de la industria china sobresale del resto

Crecen las marcas extranjeras de

A cuánto puede llegar el dólar en abril de 2026 sin que intervenga el Gobierno, tras el último dato de inflación

La difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero anticipa cuánto crecerá el techo de las bandas cambiarias en el cuarto mes del año

A cuánto puede llegar el

El Gobierno aprobó un examen clave con la licitación de deuda y la inflación cambió la estrategia de los inversores

El Ministerio de Economía refinanció más del 100% de los vencimientos y colocó USD 150 millones en un bono en dólares. La dinámica inflacionaria de febrero potenció la demanda de un título CER. La volatilidad externa impactó en los activos argentinos

El Gobierno aprobó un examen

El vino argentino exporta más litros pero consigue menos dólares: cuáles es el factor que explica el fenómeno

Las exportaciones crecieron en volumen, pero el fuerte salto del granel y la caída del vino fraccionado hicieron caer los ingresos en dólares y reflejan una pérdida de terreno en los segmentos premium

El vino argentino exporta más
DEPORTES
6 frases de Eduardo Coudet

6 frases de Eduardo Coudet luego de su debut con triunfo en River Plate: lo que más le gustó del equipo y qué pasó con Driussi

River venció a Huracán en el estreno de Coudet y Belgrano trepó a la punta: así están las tablas del Torneo Apertura

Se cerró la lista de clasificados para la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana: los bombos y cuándo será el sorteo

Quintero ingresó y falló un penal en la primera pelota que tocó: la curiosa secuencia en el triunfo de River sobre Huracán

Mariano Navone se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Cap Cana

TELESHOW
El cara a cara entre

El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

El divertido intercambio de los analistas de Gran Hermano con Carlota, la última eliminada de la casa: “Una estafa”

Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron su canción con la actuación de Jack Black: humor, innovación y ciencia ficción

Una participante fue eliminada de Gran Hermano tras permanecer solo 11 días dentro de la casa: “Estoy emocionada”

El emotivo saludo de Claudia Villafañe a su nieta Roma por sus 7 años: “Mi mano siempre va a estar ahí”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump afirmó que el

Donald Trump afirmó que el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei “probablemente está vivo, pero dañado”

Macron confirmó la muerte de un militar francés en un ataque con drones iraníes contra una base en Irak

Qué leer esta semana: dos chiquitos en la dictadura; Martín Kohan sobre Borges y reseñas insolentes del editor de Mafalda

Una voz contra la eutanasia

Estados Unidos autorizó la venta temporal de petróleo ruso para aliviar el mercado energético