La explicación de Caputo tras el dato de inflación: “La economía está en un proceso de corrección de precios relativos”

El ministro de Economía reaccionó a la estadística difundida por el Indec y sostuvo que la suba de precios se mantiene en un sendero de desaceleración mientras avanza la recomposición de tarifas

El ministro de Economía se refirió al dato de inflación de febrero y defendió el proceso de corrección de precios relativos

El ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó al nuevo índice de inflación en sus redes sociales y destacó que la inflación de febrero fue de 2,9% según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El funcionario remarcó que el resultado del IPC de febrero confirma la continuidad del proceso de desaceleración en los precios y atribuyó el comportamiento de los valores regulados a la política de recomposición de tarifas.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente. Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025″, publicó el funcionario en su cuenta de X.

En su análisis, Caputo subrayó que la suba registrada en bienes y servicios regulados alcanzó 4,3%, mientras que la inflación núcleo fue de 3,1% y los precios estacionales se redujeron 1,3 por ciento.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, el reordenamiento de los precios relativos es considerado un paso central para restablecer el equilibrio macroeconómico y sentar las bases para un crecimiento sostenido. En ese sentido, Caputo resaltó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un incremento de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, en línea con la normalización de las principales variables.

También resaltó que el programa económico actual prioriza el equilibrio fiscal, el estricto control de los agregados monetarios y la mejora del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según el funcionario, estas políticas permitirán que la inflación converja, por primera vez en décadas, a niveles comparables con los estándares internacionales.

La inflación fue del 2,9% en febrero

El informe del Indec indicó que la inflación interanual se ubicó en 33,1%, con una suba de 28,4% en bienes y 43,4% en servicios. De acuerdo con los datos del Indec, ya van diez meses consecutivos sin registrar una baja mensual en el índice, que viene al alza desde el 1,5% registrado en mayo de 2025. Además, las estadísticas verifican que la variación interanual del IPC aumentó por cuarto mes seguido.

El mayor ajuste mensual se registró en el rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 6,8%, explicada por el incremento de tarifas y cambios en los subsidios implementados en distintas provincias. Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó el segundo aumento más importante, con un 3,3 por ciento.

En el desglose por regiones, el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo mayor incidencia en la mayoría del país, debido sobre todo a subas en carnes y derivados. En la Patagonia, el índice general estuvo más influido por el comportamiento de los precios de vivienda y servicios esenciales.

Entre los sectores con menor variación se encuentran bebidas alcohólicas y tabaco, con un alza de 0,6%, y prendas de vestir y calzado, que no mostró modificaciones. Analizando por categorías, los precios regulados encabezaron los incrementos con un 4,3%, seguidos por el núcleo inflacionario (3,1%), mientras que los productos estacionales mostraron una baja de 1,3 por ciento.

Las proyecciones del mercado quedan plasmadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central. Para marzo, los analistas ajustaron sus previsiones y ahora prevén que la inflación se ubique en torno al 2,5%, por encima del 2,2% estimado previamente.

El presidente Javier Milei reiteró en recientes declaraciones que espera una baja más marcada de la inflación después de marzo y mencionó la posibilidad de que el índice mensual alcance cifras cercanas a cero entre junio y agosto. Por su parte, los cálculos de consultoras privadas estiman un IPC de 1,7% para junio y de 1,5% para agosto. Para el conjunto de 2026, el consenso de mercado sitúa la inflación en 26,1 por ciento.

