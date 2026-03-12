Economía

Una familia tipo necesita $1.397.672 al mes para no ser pobre

Tanto la CBA como la CBT desaceleraron respecto a enero, pero mantienen valores acumulados por encima del IPC general. Un hogar promedio precisa de $644.088 para no ser indigente

Guardar
La Canasta Básica Alimentaria llegó
La Canasta Básica Alimentaria llegó a $644.088 para una familia tipo (Reuters)

La inflación no cede y los precios de los insumos básicos tampoco. Según un informe publicado por el Indec, la Canasta Básica Total (CBT) registró un incremento del 2,7% en febrero pasado, con lo que alcanzó un valor de $1.397.672. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 3,2% y llegó a los $644.088 para una familia tipo.

Cabe recordar, que la CBT mide el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir el 100% de sus necesidades básicas durante un mes. Eso quiere decir que los hogares con ingresos inferiores a ese valor, son técnicamente consideradas “pobres”. La CBA, en cambio, mide únicamente el costo de los alimentos y los hogares que no llevan a cubrirla entran en la categoría de “indigentes”.

Al momento de analizar los números en mayor detalle, se encuentran algunos aspectos positivos y otros negativos. Comenzando por la CBT, los datos informados por el Indec muestran que el aumento registrado en el segundo mes del año fue inferior a la inflación general, que llegó al 2,9% en febrero. Otro dato alentador, es que ya van dos meses consecutivos con desaceleración del ritmo de aumento de la Canasta Básica Total. En detalle, la suba de la CBT había sido de 4,1% en diciembre y de 3,9% en enero.

Ahora bien, lo negativo, es que pese a mostrarse en un camino descendente, los precios que componen la CBT siguen por encima de la inflación general en el acumulado del año. De acuerdo con el Indec, la Canasta Básica Total subió 6,8% en el primer bimestre, mientras que el IPC marcó una variación del 5,9% en ese mismo período. Aunque la diferencia parece poca, no deja de ser un dato importante, porque confirma que los productos de primera necesidad, aquellos que más consumen los argentinos, están aumentando por encima del promedio.

Algo similar ocurre con la Canasta Básica Alimentaria. Las estadísticas oficiales muestran que entre enero y febrero hubo una fuerte desaceleración del ritmo de incremento de los alimentos (pasó del 5,8% al 3,2%). No obstante, tanto en enero como en febrero la CBA superó al IPC en el ritmo de ajuste, lo que condujo a una diferencia bastante amplia en el acumulado del primer bimestre. Los informes muestran que la Canasta Básica Alimentaria se encareció 9,3% entre enero y febrero, contra el mencionado 5,9% del IPC. Una vez más, son los insumos esenciales los que están subiendo a mayor ritmo.

El costo de vida por familia

Como se mencionó, la CBA alcanzó los $644.088 en febrero y la CBT llegó a $1.397.672. Esos valores son los que el Indec toma como referencia para luego medir el avance de la pobreza y la indigencia. Sin embargo, el organismo de estadísticas aclara en su informe que el costo de vida real varía bastante de un hogar a otro dependiendo de la composición del grupo familiar.

Los dos valores mencionados corresponden a un hogar compuesto por cuatro integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y un hijo de 8 años. Pero la historia cambia para una vivienda en la que habitan solo tres personas. Para ejemplificarlo, el Indec presenta mensualmente el detalle del costo de vida para una familia compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años. En ese caso, la Canasta Básica Alimentaria alcanza los $512.769 y la Canasta Básica Total llega a 1.112.710 de pesos.

¿Qué pasa con los hogares más numerosos? Lógicamente, el costo de vida es mayor. Un hogar compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, tiene que enfrentar un gasto mensual de $677.439 para cubrir sus necesidades alimenticias y debe ganar $1.470.043 para hacer frente al costo de una CBT.

Asimismo, se podrían citar muchos otros ejemplos. Lo importante, es tener en cuenta que la CBA y la CBT varían de acuerdo a la cantidad de personas que viene en el hogar, sus sexos y sus edades. De todas formas, para todos ellos los porcentaje de aumentos han sido los mismos.

Temas Relacionados

Canasta BásicaCBTCBAAlimentosInsumos básicosPobrezaIndigenciaCosto de vidaInflaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

La explicación de Caputo tras el dato de inflación: “La economía está en un proceso de corrección de precios relativos”

El ministro de Economía reaccionó a la estadística difundida por el Indec y sostuvo que la suba de precios se mantiene en un sendero de desaceleración mientras avanza la recomposición de tarifas

La explicación de Caputo tras

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones en abril de 2026, tras el último dato de inflación

El Indec difundió este jueves el dato de IPC de febrero, que fue del 2,9 por ciento. Anses actualizará los haberes en base a esa cifra. En cuánto queda la mínima

Cuánto van a aumentar las

El dólar operó estable y amplió la distancia respecto al techo de las bandas cambiarias

El tipo de cambio mayorista bajó por tercer día consecutivo y cerró a $1.394,50, mientras que la cotización minorista se mantuvo estable en $1.415

El dólar operó estable y

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la dinámica inflacionaria replicó el número de enero. La variación acumulada en 2026 es de 5,9 por ciento. Qué se espera para los próximos meses

La inflación fue de 2,9%

Cómo es el nuevo plan de Renault para Latinoamérica y qué impacto tendrá en Argentina

Para 2023 se espera tener el 50% de las ventas electrificadas con fuerte apuesta a los híbridos. La alianza con Geely en Brasil y su impacto en la región. El escenario para exportar Niágara incluye vender la pick-up en México

Cómo es el nuevo plan
DEPORTES
Antes de Talleres-Instituto, Defensa y

Antes de Talleres-Instituto, Defensa y Justicia se mide ante Central Córdoba por la fecha 10 del Torneo Apertura

Del dardo a la F1 por no “ocultar” su maniobra al pedido a Alpine para ahorrar dinero: las perlitas de Colapinto en China

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

La atajada clave del Dibu Martínez a una “víctima” del Mundial 2022 en el triunfo del Aston Villa en Francia: el hostil clima que vivió

TELESHOW
Luego de sus días en

Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron con una nueva coincidencia fashionista: el detalle que se hizo viral

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador conmemora 49 años

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

El desplome de Wall Street se intensifica: el petróleo cerró por encima de USD 100

Provincia argentina de Tucumán se anima a abrir y trabajar el mercado panameño

Reino Unido señaló a Putin como la “mano oculta” detrás de los ataques iraníes contra instalaciones estratégicas

Cómo Ucrania logró fabricar drones sin depender de componentes chinos