Una familia tipo necesita $1.397.672 al mes para no ser pobre

La Canasta Básica Alimentaria llegó a $644.088 para una familia tipo (Reuters)

La inflación no cede y los precios de los insumos básicos tampoco. Según un informe publicado por el Indec, la Canasta Básica Total (CBT) registró un incremento del 2,7% en febrero pasado, con lo que alcanzó un valor de $1.397.672. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 3,2% y llegó a los $644.088 para una familia tipo.

Cabe recordar, que la CBT mide el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir el 100% de sus necesidades básicas durante un mes. Eso quiere decir que los hogares con ingresos inferiores a ese valor, son técnicamente consideradas “pobres”. La CBA, en cambio, mide únicamente el costo de los alimentos y los hogares que no llevan a cubrirla entran en la categoría de “indigentes”.

Al momento de analizar los números en mayor detalle, se encuentran algunos aspectos positivos y otros negativos. Comenzando por la CBT, los datos informados por el Indec muestran que el aumento registrado en el segundo mes del año fue inferior a la inflación general, que llegó al 2,9% en febrero. Otro dato alentador, es que ya van dos meses consecutivos con desaceleración del ritmo de aumento de la Canasta Básica Total. En detalle, la suba de la CBT había sido de 4,1% en diciembre y de 3,9% en enero.

Ahora bien, lo negativo, es que pese a mostrarse en un camino descendente, los precios que componen la CBT siguen por encima de la inflación general en el acumulado del año. De acuerdo con el Indec, la Canasta Básica Total subió 6,8% en el primer bimestre, mientras que el IPC marcó una variación del 5,9% en ese mismo período. Aunque la diferencia parece poca, no deja de ser un dato importante, porque confirma que los productos de primera necesidad, aquellos que más consumen los argentinos, están aumentando por encima del promedio.

Algo similar ocurre con la Canasta Básica Alimentaria. Las estadísticas oficiales muestran que entre enero y febrero hubo una fuerte desaceleración del ritmo de incremento de los alimentos (pasó del 5,8% al 3,2%). No obstante, tanto en enero como en febrero la CBA superó al IPC en el ritmo de ajuste, lo que condujo a una diferencia bastante amplia en el acumulado del primer bimestre. Los informes muestran que la Canasta Básica Alimentaria se encareció 9,3% entre enero y febrero, contra el mencionado 5,9% del IPC. Una vez más, son los insumos esenciales los que están subiendo a mayor ritmo.

El costo de vida por familia

Como se mencionó, la CBA alcanzó los $644.088 en febrero y la CBT llegó a $1.397.672. Esos valores son los que el Indec toma como referencia para luego medir el avance de la pobreza y la indigencia. Sin embargo, el organismo de estadísticas aclara en su informe que el costo de vida real varía bastante de un hogar a otro dependiendo de la composición del grupo familiar.

Los dos valores mencionados corresponden a un hogar compuesto por cuatro integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y un hijo de 8 años. Pero la historia cambia para una vivienda en la que habitan solo tres personas. Para ejemplificarlo, el Indec presenta mensualmente el detalle del costo de vida para una familia compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años. En ese caso, la Canasta Básica Alimentaria alcanza los $512.769 y la Canasta Básica Total llega a 1.112.710 de pesos.

¿Qué pasa con los hogares más numerosos? Lógicamente, el costo de vida es mayor. Un hogar compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, tiene que enfrentar un gasto mensual de $677.439 para cubrir sus necesidades alimenticias y debe ganar $1.470.043 para hacer frente al costo de una CBT.

Asimismo, se podrían citar muchos otros ejemplos. Lo importante, es tener en cuenta que la CBA y la CBT varían de acuerdo a la cantidad de personas que viene en el hogar, sus sexos y sus edades. De todas formas, para todos ellos los porcentaje de aumentos han sido los mismos.