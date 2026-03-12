Mercados volátiles: cuál es el dato global que inquieta a los inversores y proyecta una inflación más elevada

La suba de los combustibles en todo el mundo le pone presión a la inflación futura. (AP Photo/Richard Drew)

La volatilidad estuvo a pleno en los mercados del mundo, con las Bolsas de Nueva York en baja y el petróleo en fuerte alza, pero la Argentina fue el país más beneficiado con el ingreso de algunos fondos del exterior que apostaron a los activos de riesgo que tienen precios atrasados.

El petróleo está castigando a la región. En Chile se dispuso un aumento de combustibles de entre 18 y 20%, mientras Brasil está aumentándolos casi diariamente de manera gradual. Estados Unidos aumentó 16% en la última semana de USD 3,05 a 3,54 por galón. Esta dinámica proyecta una mayor inflación global.

Según Matías Togni analista de la consultora petrolera NextBarrel “la Argentina no es ajena a la situación en Medio Oriente. Si bien es un conflicto lejano y hoy somos exportadores netos de petróleo el cuello de botella son los combustibles líquidos, particularmente el diésel/gasoil. La Argentina refina aproximadamente 600 mil barriles diarios y con eso cubre el 90% de la demanda interna, pero particularmente en la época de cosecha, justo ahora, la Argentina necesita importar 3 o 4 barcos de gasoil por mes para abastecer al campo”.

“Hoy ese precio de importación, es decir puesto en la terminal de Campana, está USD 0,89 por litro, esto es antes de impuestos. Sumando impuestos y costos de distribución está cerca de USD 1,7 o unos 2.500 pesos. El traspaso es casi directo, sin embargo, en naftas hay algo más de margen para regular la suba. Mientras más se prolongue el conflicto, las petroleras se verán presionadas a vender al verdadero costo de reposición”, sumó.

Inversiones Pergamino explicó el comportamiento: “La Argentina sigue operando a precios de descuento y cuando el capital global vuelve a mirar al país, los activos reaccionan rápido”.

Por este motivo, no conviene interpretar la reacción de la Bolsa o de los bonos como el inicio de un nuevo ciclo alcista, ya que la volatilidad internacional continúa representando el principal obstáculo. No obstante, Argentina cuenta con el impulso que genera la suba de la soja y el maíz en el mercado de Chicago, productos que acompañan el alza del crudo al ser materias primas clave para los biocombustibles.

Por caso, en la madrugada de ayer, mientras los precios del petróleo overnight estaban en baja, hubo un fuerte bombardeo a Irán y se comenzaron a utilizar las reservas estratégicas de petróleo. Horas después, el humor había cambiado, las Bolsas de Nueva York volvieron a la baja, el petróleo a la suba y el dólar al alza.

La Bolsa local tuvo un buen desempeño. El S&P Merval de las líderes subió 2,6% en pesos y 3% en dólares, contra alzas de 0,28% en Brasil, y bajas en Chile y Méjico inferiores a 1 por ciento. VALO lideró las alzas con 8,9% seguido de YPF con 6,3% y Metrogas con 6 por ciento.

Los bonos soberanos tuvieron leves alzas de hasta 0,6% que hicieron que el riesgo país tuviera una ínfima baja de 3 unidades (-0,5%) a 552 puntos básicos, algo que luce más si se lo compra con el nulo crecimiento del índice de países emergentes y de 0,2% de Brasil. El mérito es que los títulos argentinos subieron mientras aumentaba a 4,10% el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Por otra parte, los dólares financieros tuvieron otra rueda de bajas. El MEP perdió $8 y cerró en $1.413 y el contado con liquidación (CCL) cedió $ 6 a 1.456 pesos. También cayó el “blue”; quedó $5 abajo a 1.415 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista cedió cuatro pesos a $1.396 con USD 444 millones operados. El Banco Central compró USD 86 millones, pero las reservas bajaron USD 272 millones a USD 45.771 millones, fundamentalmente por la caída del oro y la suba del dólar frente al yuan y las demás monedas.

La consultora F2, que dirige Andrés Reschini, señaló que “el volumen operado en futuros cayó a 1,077 millones de contratos mientras que en bonos dollar linked en BYMA (t+1) creció de 19 millones previos a 58 millones (VN). El interés abierto en futuros volvió a desacelerar agregando unos 54,5 millones con variaciones positivas en toda la curva a excepción de fin de marzo que restó unos 4,5 millones. Las cotizaciones dejaron ajustes negativos, en el mismo sentido que el mayorista. Las implícitas de las primeras dos posiciones sufrieron un corrimiento a la baja lo que mejora el rendimiento del sintéticos en ese tramo”.

La noticia de hoy será la licitación de bonos y letras del Tesoro en medio de los cambios de humor del mercado. Según Aldazabal y Cía. “volvieron los títulos a tasa fija que habían estado ausentes en la última licitación. Hay que cubrir vencimientos por $9,6 billones de estos dos bonos. El Tesoro tenía depósitos por $4,4 billones en el Banco Central al jueves pasado.”

Sobre la subasta del nuevo bono en dólares que recauda divisas para cubrir los vencimientos de deuda de julio, Aldazabal y Cia. indica que “al igual que hace dos semanas, se ofrecen USD 150 millones en la licitación, seguido de una segunda ronda el viernes 13 en la cual se puede suscribir al mismo precio de corte de la subasta hasta completar un monto total emitido de USD 250 millones en las dos rondas”.

En tanto, en el overnight el petróleo cotizaba en alza de más de 4%, mientras el oro retrocedía 0,3% por que el dólar se fortalecía 0,45% frente a las seis principales monedas del mundo. Las Bolsas de Nueva York estaban en decididos rojos superiores a 0,70%.

Será un día intenso porque además de la licitación se conocerá la inflación de Brasil, los subsidios de desempleo en Estados Unidos y la inflación de febrero en la Argentina. Todos estos datos hacen al humor de los inversores.