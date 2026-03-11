Aerolíneas Argentinas se suma a otras empresas y aplicará un recargo por la suba del petróleo: cuánto aumentarán los tickets

El combustible representa cerca del 40% de los costos de las aerolíneas

El aumento en el precio del petróleo ya comenzó a trasladarse a distintos sectores que tienen a esta materia prima como un insumo clave para su operación. En ese contexto, y en línea con otras compañías del sector, Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará de forma temporal un recargo por combustible en sus pasajes.

La empresa explicó que la medida responde a los movimientos recientes en el valor del barril de crudo y al consecuente encarecimiento del jet fuel, el combustible que utilizan los aviones.

“Ante los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y el consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”, señaló la compañía en un comunicado.

Según precisó, el cargo será de $7.500 por tramo para los vuelos de cabotaje. En el caso de los vuelos regionales e internacionales, el recargo oscilará entre USD 10 y USD 50 por tramo, dependiendo del destino. La línea aérea de bandera indicó además que continuará monitoreando la evolución del mercado energético y del precio del combustible para evaluar la duración del recargo.

La medida podría replicarse en mercado local. De hecho una de las aerolíneas más importantes de la región comentó a Infobae que, si bien es difícil saber con precisión cuándo y cuánto podría ajustarse el precio de los pasajes, el valor de los boletos no depende de un solo factor. La tarifa aérea, comentaron, “se determina por la dinámica de oferta y demanda, la estacionalidad, la competencia en cada mercado, la ocupación de los vuelos y la planificación de capacidad, que se define con mucha anticipación. Además, existen otros costos relevantes, como las tasas aeroportuarias, los costos de infraestructura, el precio del combustible, el financiamiento de flota y la regulación”.

El impacto del combustible en el negocio aerocomercial es determinante, ya que el jet fuel representa cerca del 40% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que las subas del petróleo suelen trasladarse con rapidez a las tarifas.

El precio medio mundial del combustible de aviación pasó de valer USD 90 por barril a estabilizarse entre los USD 150 y USD 200 por barril, según el índice de referencia Platts. El valor prácticamente duplica los niveles registrados a comienzos de enero.

El precio internacional del combustible para avión pasó de USD 90 a USD 200 por barril desde el comienzo del año de 2018. REUTERS/Michaela Rehle

Sube el precio de los pasajes en el mundo

La dinámica propia del negocio aerocomercial también explica por qué estos movimientos impactan en las tarifas. Las aerolíneas venden pasajes con mucha anticipación, en muchos casos entre tres meses y un año antes de la fecha del vuelo. Esto implica que gran parte de los ingresos se perciben antes de que se realice la operación, mientras que los costos se enfrentan al momento de volar.

Esa estructura deja a las compañías más expuestas a cambios bruscos en variables clave, como el precio internacional del combustible, tal como ocurrió en las últimas semanas.

De hecho, en los últimos días varias aerolíneas extranjeras anunciaron aumentos en sus tarifas o en sus recargos por combustible. En Asia y Oceanía, compañías como Qantas, Air India y Cathay Pacific anticiparon subas para compensar el incremento del precio del queroseno. Air New Zealand ya implementó aumentos esta semana y Vietnam Airlines pidió ayuda al gobierno vietnamita para afrontar el impacto del combustible.

Air India también informó que ampliará progresivamente el recargo por combustible en sus vuelos nacionales e internacionales. A partir del 18 de marzo, el cargo para vuelos a Europa subirá un 25% hasta los USD 125, mientras que para Norteamérica aumentará un 33% y llegará a USD 200.

Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, advirtió en una entrevista con CNBC que el incremento del costo del combustible para aviones podría tener un impacto significativo en las finanzas del sector y derivar en pasajes más caros.

En tanto, los especialistas señalaron que el traslado a las tarifas ahora suele ser más rápido que en el pasado. El experto en viajes Julian Kheel explicó a ABC News que muchas aerolíneas abandonaron las coberturas financieras que utilizaban para estabilizar el precio del combustible. “Esto significa que cuando el precio del combustible para aviones sube, los pasajeros que buscan tarifas aéreas lo notan casi de inmediato”, explicó.