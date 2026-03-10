Se derrumbó el petróleo por una declaración de Trump, pero los mercados siguen en modo cautela

Wall Street sigue de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Donald Trump tomó conciencia de que la prolongación de la guerra con Irán también podría tomarlo a él como víctima electoral por la inflación interna que iba a soportar, la caída de salarios y la persistencia de las elevadas tasas de interés. Todo esto sin contar el costo fiscal de la guerra que desestabiliza toda la economía.

Sus declaraciones, si bien no fueron una afirmación contundente, muestran que el jefe de Estado no está tan firme en su decisión de continuar con el enfrentamiento. En la primera entrevista telefónica dijo: “Pienso que esta guerra está muy completada o más o menos porque no les queda nada en el sentido militar”.

Más tarde, ante los representantes en el Congreso de su partido, aseguró que “la guerra terminará muy pronto", pero aclaró que no será esta semana, sino cuando Irán ya no tenga capacidad de atacar a Estados Unidos, Israel y sus aliados. Inmediatamente, amenazó con aumentar los ataques si Irán intenta restringir la oferta de petróleo.

Una declaración de Donald Trump sobre el eventual fin de la guerra en Irán derrumbó los precios del petróleo.

Para los inversores, fue un verdadero puzle porque no sabían qué parte del discurso debían tomar. Lo único cierto es que el mandatario estadounidense pareció ceder en la insistencia de cambiar el gobierno teocrático por otro democrático, el objetivo inicial de la contienda.

Según el analista Matías Togni de la consultora petrolera Next Barrel, fue “una jornada histórica para el petróleo. En la apertura del domingo por la noche el mercado decidió testear a Trump y los futuros subieron hasta un 30% durante la jornada asiática. Luego en la apertura de Europa los precios se acomodaron cerca de los USD 100 y por la tarde los comentarios de Trump, con cierto tono a pánico hicieron retroceder el precio hasta cerrar negativo".

“Lo que sabemos a hoy: el estrecho sigue virtualmente cerrado, solo algunos barcos cruzaron este fin de semana. Los países del Golfo se están quedando sin capacidad de almacenar crudo y están recortando la producción. se estima que se perdieron casi 5 millones de barriles diarios. Vemos refinerías declarar fuerza mayor y también reducir la utilización. Los países del G7 están evaluando liberar parte de los barriles que tienen en la reserva estratégica, pero eso sería una solución de corto plazo. Ahora, más allá de las intenciones de Trump, si declarara que la guerra se termina mañana al mercado le tomaría más de un mes en volver a normalizarse”, sumó Togni.

De hecho, a las 19.00 cuando abrió el pre market, el petróleo WTI de referencia en Estados Unidos estaba en baja de 6,38%, pero a las 20 cuando se sumó el Brent de referencia en Europa y Argentina, cotizaba por encima de USD 92 con una suba de 4% que se iba reduciendo aceleradamente. A las 22.30 el precio había retrocedido a USD 89 y el WTI perdía casi 10% y cotizaba a 85,7 dólares.

Los principales índices de las Bolsas de Nueva York prolongaban las bajas de la rueda del lunes con caídas de alrededor de 0,50% pero a medida que avanzaba el mercado reducían las pérdidas y tal vez hoy tengan un día verde.

También estaba en alza el llamado “Índice del Miedo” que alcanzaba a 24,53 puntos un valor que enciende alertas. El peligro es cuando quiebra el techo de los 30 puntos, algo que estuvo a punto de lograr la noche anterior.

El mercado local absorbió bien la crisis. El Merval de las acciones líderes pudo cerrar con un alza de 0,3% en pesos y 0,6% en dólares. Fueron compras de ocasión que no marcan una tendencia.

Los dólares financieros siguieron ofrecidos por las declaraciones de Trump. El MEP cedió 0,5% a $1.430, mientras el contado con liquidación (CCL). El “blue” siguió el camino opuesto y subió $10 a 1.425 pesos. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 340 millones y el dólar mayorista cerró sin cambios en 1.416 pesos, mientras que el Banco Central compró 40 millones de dólares.

Las tasas en pesos no variaron porque hubo escasos negocios con LECAP y BONCER, que ajustan por tasa y por inflación, esperando el menú de instrumentos de la licitación de Bonos del Tesoro que se anunciará este martes. El dato que tiene en cuenta los inversores es que la inflación de febrero en la ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% y esto alimenta la hipótesis de que será de 2,8%, más baja que la inflación de febrero.

Los bonos del Tesoro padecieron lo que sucede en el exterior. La caída fue de hasta 1,2% y el riesgo país se elevó 8 unidades (+1.4%) a 583 puntos básicos.

Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “más cerca del cierre los comentarios de Donald Trump adelantando el final de la guerra aliviaron las presiones sobre el crudo, que terminó en retroceso mientras que el mercado se volcó a los activos de riesgo y el equity (acciones), que comenzó en rojo, finalizó verde. La soja en Chicago que se había acomodado para volver a subir cerró con pérdidas arrastrada por el crudo y el ETF de deuda de emergentes que preanunciaba quebrantos cerró con ganancias".

“Tampoco escapó a esta rueda frenética el dólar que fue debilitándose y ayudó a que el tipo de cambio mayorista cierre sin variación. Cabe aclarar que luego del cierre cambiario local (15.00 hs.) el dólar a nivel global continuó debilitándose. La autoridad monetaria, entretanto, informó un saldo comprador de USD 50 millones en un monto de operaciones que alcanzó los USD 339,6 millones. La curva pesos terminó más empinada, con rendimientos cortos comprimiendo mientras que el tramo medio terminó desplazado levemente al alza”, sumó Reschini.

El humor de los mercados del exterior estaba mejorando cerca de la medianoche, pero no hay confianza absoluta ni amenaza con ser un martes de euforia. La cautela está presente y la crisis de las acciones de inteligencia artificial y del petróleo, sigue intacta.