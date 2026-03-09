Economía

La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,6% en febrero y acumula un alza del 32,4% en los últimos doce meses

En enero, los precios en CABA habían trepado 3,1%. La suba de los servicios públicos tuvo un fuerte impacto. El jueves el Indec dará a conocer el dato nacional

Guardar
El precio de las carnes
El precio de las carnes y derivados lideró los aumentos dentro de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, según el relevamiento oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras marcar una suba de 3,1% en enero, en febrero los precios en la ciudad de Buenos Aires se desaceleraron y aumentaron, en promedio, 2,6%, según informó el Instituto de Estadísticas porteño este lunes. Así, en lo que va del año la inflación alcanzó el 5,7%, mientras que en los últimos doce meses se ubicó en 32,4%, lo que representó un incremento de 0,7 puntos porcentuales frente al registro del mes anterior.

La cifra porteña siempre se da a conocer días antes de que el Indec informe el número de inflación nacional. En este caso, el número de febrero se oficializará el jueves, y los analistas privados esperan un número similar al de enero, que fue del 2,9 por ciento. Para este mes, sin embargo, sí esperan una aceleración de la suba de precios y la cifra podría comenzar con 3. Al respecto, el presidente Javier Milei se refirió al tema recientemente y aseguró que después del primer trimestre la inflación retomará un sendero bajista y hacia junio-agosto el guarismo mensual comenzará “con un cero adelante”.

La dinámica de precios en la CABA respondió principalmente a los movimientos observados en cinco divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Seguros y servicios financieros, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y equipamiento y mantenimiento del hogar. En todos los casos, superaron el promedio de la inflación.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró la incidencia, con un alza de 5,9%. El informe atribuyó este desempeño a los incrementos en los gastos comunes vinculados a la vivienda y a las actualizaciones tarifarias en servicios residenciales de electricidad y gas por red. La suba en los valores de los alquileres también influyó en el resultado de esta categoría. A su vez, el rubro de seguros y servicios financieros también trepó 5 por ciento.

Un gráfico circular muestra las
Un gráfico circular muestra las variaciones del nivel general con un 2,6% mensual, 5,7% anual acumulado y 32,4% interanual.

En el caso de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el índice marcó un avance promedio de 2,9%, con un aporte de 0,50 puntos porcentuales al nivel general. Dentro de este segmento, el mayor impulso provino de Carnes y derivados, que subió 7,3% en el período. Otros componentes, como Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%), también exhibieron incrementos. En tanto, las bajas en Frutas (-2,1%) y Verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%) atenuaron el alza de la división.

Salud registró una suba de 3% y sumó 0,27 puntos porcentuales al IPCBA mensual. El principal factor fue el ajuste en las cuotas de la medicina prepaga, que incidió de forma directa en este comportamiento. Y equipamiento y mantenimiento del hogar contribuyó con un incremento en los precios del 3,1 por ciento.

En tanto, la división Restaurantes y hoteles mostró una variación de 1,5%, y el informe atribuyó el incremento a los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Las tarifas de alojamiento por motivos turísticos descendieron y contribuyeron a moderar el impacto de esta categoría.

El rubro Información y comunicación presentó un aumento de 2,4% y el comportamiento respondió a los incrementos en los valores de los servicios de comunicaciones agrupados y de telefonía móvil. El resto de las divisiones del IPCBA tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el nivel general. Dos excepciones fueron Transporte, que registró una baja de 0,4%, y Prendas de vestir y calzado, que se mantuvo estable. Recreación y cultura subió apenas 0,1 por ciento.

Este gráfico presenta la variación
Este gráfico presenta la variación porcentual mensual del Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA), detallando el nivel general y las variaciones por divisiones y agrupaciones secundarias.

En la perspectiva interanual, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte se posicionaron como los principales motores de la suba de precios minoristas, explicando el 63,3% de la variación anual del índice.

Bienes y servicios

El informe también analizó la evolución de Bienes y Servicios. Durante febrero, los Bienes subieron 1,9%, mientras los Servicios avanzaron 3%. El aumento de los Bienes se vinculó principalmente a los precios de los alimentos, sobre todo carnes, y en menor medida a los combustibles y lubricantes para vehículos y a los medicamentos. Por el lado de los Servicios, los aumentos en los gastos comunes de la vivienda y las tarifas residenciales de electricidad tuvieron un peso central. También influyeron los incrementos en restaurantes, bares y casas de comida, las tarifas residenciales de gas y los valores de los alquileres. Las bajas en los precios de pasajes aéreos, alojamiento en hoteles y paquetes turísticos contribuyeron a que el avance de los Servicios no fuese mayor.

En los dos primeros meses del año, los Bienes acumularon una suba de 4,3% y los Servicios de 6,6%. En términos interanuales, ambas agrupaciones aceleraron su ritmo de incremento: los Bienes alcanzaron 26,3% y los Servicios 36,1%.

A su vez, la agrupación denominada Resto IPCBA, considerada una aproximación a la inflación núcleo, mostró un aumento de 3,1% durante febrero y mantuvo un ritmo interanual de 32,9%. La agrupación Regulados avanzó 4,5%, con el mayor aporte de las actualizaciones en las tarifas residenciales de electricidad y gas por red, las cuotas de medicina prepaga y el boleto de colectivo urbano. En el análisis interanual, Regulados se aceleró hasta 34,8%, 3,9 puntos porcentuales más que en enero.

En contraste, los Bienes y servicios Estacionales promediaron una baja de 6,5% en febrero, fundamentalmente por la reducción en los precios de los pasajes aéreos. También influyeron las caídas en las tarifas de alojamiento en hoteles y en los valores de los paquetes turísticos. En términos interanuales, el agregado Estacionales desaceleró su ritmo de suba hasta 21,1%, 2,2 puntos porcentuales menos que el mes previo.

Temas Relacionados

inflaciónCABAIndecalimentos y bebidasúltimas noticiasreguladosestacionalesbienesservicios

Últimas Noticias

En febrero se patentaron 42.000 autos: cuáles fueron las marcas y modelos más vendidos

Desde el 5 de febrero no había datos precisos que mostraran la dirección del mercado. No hubo aumento significativo de marcas chinas. Volkswagen sigue liderando en marcas y la Toyota Hilux se volvió a quedar con el primer puesto

En febrero se patentaron 42.000

Horacio Marín, CEO de YPF: “Insisto, no habrá cimbronazos en el precio de la nafta, seguiremos con nuestra estrategia, pero sin saltos”

El titular de la petrolera de bandera está en Nueva York, donde será parte del Argentina Week. Dialogó con Infobae sobre el salto de precio de petróleo y el impacto en los surtidores

Horacio Marín, CEO de YPF:

El economista Fernando Marull estimó que si sube la nafta la inflación de marzo va a rondar entre 2,7 y 2,8%

El consultor hizo sus proyecciones para el nivel general de precios de este mes, signado por la evolución de los combustibles

El economista Fernando Marull estimó

Plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

La competencia entre entidades impacta en los intereses ofrecidos, con diferencias de hasta $10.000 entre bancos para el mismo monto invertido

Plazo fijo: cuánto pagan los

Dólar hoy en vivo: a qué precio se operan las principales cotizaciones este lunes 9 de marzo

El dólar en Argentina sigue bajo presión en una jornada marcada por la incertidumbre global y la reacción de los mercados locales e internacionales

Dólar hoy en vivo: a
DEPORTES
Furor por Franco Colapinto en

Furor por Franco Colapinto en China para la carrera de Fórmula 1: de la gorra de Boca a los regalos de los fanáticos

Arranca el Challenger de Santiago de Chile: seis argentinos debutan en el cuadro principal y otros dos buscan avanzar desde la clasificación

Sufrió malformaciones por una explosión nuclear, pero un gesto cambió su vida y se transformó en la figura de los Juegos Paralímpicos de Invierno

El delantero Robert Lewandowski destacó la importancia de la disciplina en su carrera

El encendido cruce entre Mourinho y Lucho González en el clásico entre Benfica y Porto: “Me llamó traidor 50 veces”

TELESHOW
“Mi primer amor”: la conmovedora

“Mi primer amor”: la conmovedora dedicatoria de Jimena Barón a su hijo Momo por su cumpleaños con fotos inéditas

El llanto de Cinzia Francischiello: “Cuando tengo hambre no puedo pensar”

Las fotos inéditas del cumpleaños de la China Suárez: Mauro Icardi abrió el álbum del exclusivo festejo en yate

Iliana Calabró abrió su corazón sobre el nacimiento prematuro de su nieto: “Iba a ser difícil”

El documental Traslados rompe récords de audiencia en Prime Video

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky reveló que 11

Volodimir Zelensky reveló que 11 países solicitaron ayuda a Ucrania para repeler los drones de Irán

Marco Rubio acusó a Irán de tomar al mundo “como rehén” con sus ataques contra el petróleo y los países vecinos

Una de cada seis personas operadas por cáncer colorrectal en Argentina tiene menos de 50 años

El alcalde de Guayaquil fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad tras nueva orden de prisión preventiva

Magnicidio de Fernando Villavicencio: el caso entró en una fase decisiva con nuevas versiones