El precio del petróleo se alejó de los USD 100 dólares y devolvió algo de calma a los mercados globales

Luego de tocar máximos, el valor del crudo reflejó una caída a partir del mensaje del presidente de EEUU y la previsión de que el conflicto de Medio Oriente no se extenderá

Los precios del petróleo cayeron el martes tras haber alcanzado el día anterior su máximo en más de tres años, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto, lo que alivió las preocupaciones sobre las prolongadas interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

Los futuros del Brent descendieron 6,28 dólares, o un 6,3%, hasta 92,68 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EEUU bajó 6,19 dólares, o un 6,5%, hasta 88,58 dólares el barril. Ambos contratos retrocedieron hasta un 11% antes de recortar algunas pérdidas.

El precio del petróleo había alcanzado el lunes casi USD 120 por barril, el valor más alto registrado desde mediados de 2022, impulsado por los recortes de producción implementados por Arabia Saudita y otros países exportadores en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Posteriormente, las cotizaciones empezaron a ceder a lo largo de la jornada después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, dialogara con Trump y presentara propuestas para una pronta solución al conflicto, según dijo a Reuters un asesor del Kremlin.

Trump afirmó, en una entrevista con CBS News, que “la guerra está prácticamente terminada”. Asimismo, consideró que las capacidades militares iraníes han sido gravemente dañadas tras los ataques lanzados desde finales de febrero.

En este sentido, aseguró que la guerra en Irán sería una “excursión de corto plazo”, aunque insistió en que no terminaría hasta que “el enemigo sea derrotado total y decisivamente”.

Suvro Sarkar, jefe del equipo del sector energético del DBS Bank, sostuvo que es “es evidente que los comentarios de Trump sobre una guerra de corta duración han calmado los mercados. Si bien ayer hubo una reacción exagerada al alza, creemos que hoy hay una reacción exagerada a la baja”.

Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova, señaló: “Una vez que los operadores percibieron que las rutas de suministro aún podían mantenerse, la ‘prima de pánico’ inicial que había empujado ayer los precios por encima de los 100 dólares comenzó a desvanecerse, y los precios del petróleo retrocedieron rápidamente”.

De todos modos, los precios continúan bajo presión, mientras Trump, indicó Reuters, evalúa flexibilizar las sanciones petroleras a Rusia y autorizar la liberación de reservas estratégicas de crudo para contener los precios, al igual que los países del G7.

El estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del petróleo mundial permanece prácticamente bloqueado, con apenas unos pocos barcos que lograron cruzar durante el fin de semana. Los países del Golfo enfrentan limitaciones en su capacidad de almacenamiento de crudo y redujeron la producción. Se calcula una pérdida cercana a los 5 millones de barriles diarios.

A su vez, a partir de las declaraciones del presidente de EEUU, las acciones asiáticas comenzaron a recuperarse. En Japón, el índice de referencia Nikkei 225 avanzó 2,9%y cerró en 54.248,39 puntos.

Neil Newman, director gerente y jefe de estrategia de Astris Advisory Japón, atribuyó parte del repunte a las declaraciones del presidente estadounidense. “Hoy es el repunte, obviamente los comentarios positivos del presidente Trump anoche, estamos empezando a ver la luz al final del túnel para la guerra”, dijo.

El analista también analizó la evolución de los mercados financieros. “La volatilidad seguirá presente, pero hoy el panorama se ve mucho más prometedor”, afirmó.

Por su parte, el índice S&P/ASX 200 de Australia subió 1,1% hasta 8.692,60 puntos, mientras que el Kospi de Corea del Sur ascendió 5,4% hasta 5.532,59 puntos.

En Hong Kong, el índice Hang Seng subió 2,1% hasta 25.937,59 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghai avanzó 0,6% hasta 4.120,45 puntos.

En Argentina, el mercado local reaccionó con ligeras alzas en acciones líderes y estabilidad relativa en el tipo de cambio mayorista, aunque los bonos del Tesoro cayeron y el riesgo país aumentó.

