Estados Unidos

Donald Trump: “Creo que la guerra con Irán está prácticamente terminada”

El mandatario estadounidense dijo que el régimen “no tiene marina, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”. Añadió que la campaña militar avanza mucho más rápido de lo que había previsto inicialmente

El presidente Donald Trump aseguró
El presidente estadounidense de Donald Trump afirmó este lunes que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y que la campaña militar avanza mucho más rápido de lo previsto inicialmente.

Sus declaraciones, realizadas en una entrevista telefónica con CBS News, provocaron una reacción inmediata en los mercados financieros, con una fuerte recuperación de las acciones en Wall Street y una caída del precio del petróleo en las operaciones posteriores al cierre.

Creo que la guerra está muy completa, prácticamente”, afirmó Trump.

El mandatario también indicó que las capacidades militares iraníes han sido gravemente dañadas tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel desde finales de febrero.

Según el presidente, las fuerzas iraníes han perdido gran parte de su infraestructura militar.

No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, declaró.

Sostuvo, además, que el arsenal de misiles de Irán ha quedado muy reducido y que sus drones están siendo destruidos.

El mandatario estadounidense dijo que el régimen de Irán “no tiene marina, ni comunicaciones, ni fuerza aérea” (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo derribados por todas partes, incluso sus instalaciones de fabricación de drones”, afirmó.

“Si miras bien, no les queda nada desde el punto de vista militar”, agregó el líder republicano.

Las declaraciones representan la evaluación más contundente del presidente estadounidense sobre el estado de la guerra desde que comenzaron los ataques el 28 de febrero. Trump añadió que las operaciones militares se encuentran “muy por delante” del calendario que había estimado inicialmente, que situaba la duración del conflicto entre cuatro y cinco semanas.

De acuerdo con CBS, el mandatario también sugirió que el final de la guerra podría depender en gran medida de su propia decisión política. Cuando se le preguntó si el conflicto podría terminar pronto, respondió: “Que termine está en mi mente, no en la de nadie más”.

Las palabras del presidente se produjeron en un momento de alta volatilidad en los mercados internacionales, donde los inversores siguen de cerca cualquier señal sobre la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

El crudo estadounidense cayó hasta aproximadamente 86 dólares por barril (REUTERS/Eli Hartman/Archivo)

Durante la jornada de este lunes, los principales índices bursátiles estadounidenses registraron fuertes oscilaciones antes de cerrar en positivo.

El optimismo se extendió en la última hora de negociación, después de que Trump sugiriera que la guerra podría estar cerca de concluir.

El índice S&P 500 subió cerca de un 1%, recuperándose de pérdidas superiores al 1,5% registradas durante el día. El Nasdaq también registró ganancias significativas, mientras que el Dow Jones cerró con avances moderados.

La reacción del mercado se explica en parte por el impacto que el conflicto ha tenido en el precio de la energía. El petróleo había subido con fuerza en los últimos días debido al temor a que la guerra afectara el suministro global de crudo.

Durante la sesión del lunes, el precio llegó a superar los 100 dólares por barril, su nivel más alto desde mediados de 2022, impulsado por las interrupciones en el transporte marítimo derivadas de la crisis.

Sin embargo, tras las declaraciones de Trump, el petróleo retrocedió con fuerza en las operaciones posteriores al cierre y el crudo estadounidense cayó hasta aproximadamente 86 dólares por barril.

El índice S&P 500 subió cerca de un 1%, recuperándose de pérdidas superiores al 1,5% registradas durante el día. El Nasdaq también registró ganancias significativas, mientras que el Dow Jones cerró con avances moderados (EFE/Justin Lane)

Uno de los principales focos de preocupación para los mercados es la situación en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. El paso de petroleros por esta vía estratégica se ha visto gravemente afectado por la guerra, lo que ha contribuido al aumento de los precios energéticos a nivel global.

Trump advirtió además que Estados Unidos responderá si Irán intentara cerrar el estrecho. El presidente señaló que incluso está considerando una intervención directa para garantizar el tránsito marítimo. “Estoy pensando en tomarlo”, dijo, en referencia a la posibilidad de asumir el control del paso marítimo, aunque también afirmó que el tráfico comenzaba a reanudarse gradualmente.

Las tensiones políticas en Irán también han añadido incertidumbre al conflicto. Tras la muerte del anterior líder supremo, Ali Khamenei, el país nombró como sucesor a su hijo Mojtaba Khamenei.

Trump dejó claro que no tiene intención de entablar comunicación con el nuevo líder. “No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”, dijo.

(Con información de AFP y Reuters)

