Jornada financiera: las acciones argentinas repuntaron, pero subió el riesgo país por la volatilidad global

El conflicto bélico en Oriente Medio sembró la incertidumbre a los mercados.

La incertidumbre en las bolsas globales debido a la extensión por séptimo día del conflicto bélico en Oriente Medio impactó en las cotizaciones de las bolsas internacionales, aunque las acciones argentinas salieron airosas, con una ligera recuperación motorizada por los papeles vinculados a la energía, ante una disparada de 12% para el precio del petróleo.

Wall Street operó en rojo, con el índice tecnológico Nasdaq como el más perjudicado (-1,6%), debido a un informe mensual clave sobre empleo en los EEUU que sorprendió por la pérdida de 92.000 puestos en febrero. A la vez la extensión de los enfrentamientos bélicos en Oriente Medio por séptimo día y una nueva escalada de los precios del petróleo subieron ante nuevos temores de un impacto en el suministro vuelven a lastrar las cotizaciones.

El barril de crudo ligero de Texas en Nueva York subió 11,9%, a USD 90,60 el barril, un máximo desde octubre de 2023, mientras que el Brent del Mar del Norte ascendió 8%, a USD 92,23 dólares.

Los precios del petróleo se dispararon un 35% en la última semana. Ambas variedades cristalizaron su mayor alza semanal en cuatro años, ya que el tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz se mantiene prácticamente paralizado.

Al cierre, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 2,2% en pesos, a 2.626.114 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron 0,9% en promedio.

Encabezaron las subas de títulos argentinos las acciones de Aluar (+6,6%) e YPF (+5,1%).

La caída de las cotizaciones de la deuda argentina se tradujo en una suba de las tasas de retorno. Al mismo tiempo, la suba de precios de los bonos del Tesoro de los EEUU en el día -que redujo sus rendimientos- amplificó el índice de riesgo país de JP Morgan, que creció 31 unidades para la Argentina, en los 575 puntos básicos.

Un informe de GMA Capital indicó que “la escalada del conflicto en Medio Oriente reintrodujo el riesgo geopolítico en los mercados globales, con impacto directo en la energía”. Y agregó que “para Argentina, el efecto podría sentirse por dos canales. En el frente comercial, la suba de commodities (trigo: +4,3% y maíz: +3,1%) sumado a un sector energético que gana terreno, podría mejorar transitoriamente los términos de intercambio, principalmente en una economía donde el complejo del agro explica gran parte de las exportaciones".

“El conflicto en Medio Oriente seguirá dominando las condiciones externas. A nivel local, es esperable que la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas continúen siendo los ejes de la política macro”, sintetizó un reporte de Puente.

“El estallido del conflicto en Medio Oriente está siendo mucho mayor a lo anticipado, principalmente por sus ramificaciones a lo largo de la región y en el mercado energético. Los ataques de Irán a los países vecinos y la interrupción de los flujos navieros por el Estrecho de Ormuz sacudieron el mercado de energía desde la semana pasada. Si bien los precios de los activos de riesgo han estado bajo presión esta semana, la misma viene siendo más bien acotada de momento, principalmente por una expectativa de un conflicto que no se extienda en el tiempo”, explicaron los analistas de Balanz Capital.

“El mercado podría entrar rápidamente en una dinámica de shock de oferta similar a episodios históricos de crisis energética, donde los precios podrían extenderse hacia 95–100 dólares en el corto plazo e incluso escenarios extremos cercanos a 120–150 dólares si la producción del Golfo Pérsico se ve comprometida", definió Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

“En este entorno, el petróleo deja de ser únicamente una materia prima para convertirse nuevamente en el epicentro del riesgo macroeconómico global, capaz de redefinir inflación, política monetaria y volatilidad financiera en cuestión de semanas”, continuó Mendoza.

“En una semana trazada por la elevada incertidumbre en el frente internacional, en particular la escalada del conflicto en Medio Oriente y la falta de claridad respecto de su duración e intensidad, el riesgo país argentino continuó lateralizando en un rango de 550–575 puntos básicos", consignó IEB.

El dólar encadenó la segunda semana de suba y alcanzó su precio más alto en el último mes, un comportamiento previsibles ante la volatilidad financiera en el exterior y un tipo de cambio que sigue por debajo del nivel de cierre del año pasado aún con una tasa de inflación mensual próxima al 3 por ciento.

Con un volumen de operaciones más consistente, de USD 425,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió nueve pesos o 0,6%, a $1.416, en lo más alto desde el 9 de febrero.

“El mercado se mostró estable y equilibrado durante buena parte de la jornada. Como viene sucediendo en las últimas ruedas, cada vez que la cotización intenta recuperar algunos puntos aparece oferta que modera las subas”, comentó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Dentro de ese contexto, la divisa operó en un rango relativamente acotado y, de manera escalonada, fue avanzando algunos pesos adicionales, siempre contenida por la oferta presente en el mercado”, acotó Merino.

El BCRA fijó un techo de las bandas cambiarias en los $1.617,50, que dejó al tipo de cambio oficial a una holgada distancia de 201,50 pesos o 14,2% de ese límite de flotación.

El dólar al público cerró ofrecido con alza de diez pesos o 0,7%, a $1.435 para la venta en el Banco Nación. El blue se pagó a $1.415, con ascenso de 15 pesos o 1,1% en el día.

El Banco Central absorbió USD 40 millones este viernes por su intervención en el mercado de cambios un 9,4% de la oferta en el segmento de contado. Las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 179 millones, a USD 46.004 millones, con el aporte de la suba del oro (+1,8%, a USD 5.168,50 la onza), que integra los activos.