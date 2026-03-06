El cierre del estrecho de Ormuz dispara el precio del petróleo y agita los mercados: el barril supera los USD 92

Una vista aérea muestra petroleros cargando petróleo crudo en la terminal petrolera de Basora, en aguas territoriales iraquíes, frente a la costa de Basora, Irak, el 5 de agosto de 2025. REUTERS/Mohammed Aty

El precio del petróleo Brent superó los 92 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 90,48 dólares por barril este viernes, impulsados por la intensificación del conflicto en Oriente Medio y la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de exigir la “rendición incondicional” de Irán. Las referencias internacionales del crudo registraron sus niveles más altos desde 2023, en un contexto de crecientes temores a interrupciones prolongadas en el suministro global.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró la semana con una caída del 5,5%, su mayor retroceso en casi un año. El viernes perdió un 1%, situándose en mínimos de más de dos meses, mientras que las bolsas de Fráncfort y París sufrieron sus peores descensos semanales desde abril. Madrid experimentó su mayor desplome en cuatro años. Solo el sector energético logró avances, con un aumento del 0,8% en su índice, impulsado por la escalada de los precios del crudo.

La cotización del petróleo reaccionó con fuerza tras la declaración de Trump en la red Truth Social: “No habrá ningún acuerdo con Irán, sólo una rendición incondicional”. Esta postura agudizó la preocupación de los mercados sobre la posibilidad de una guerra prolongada, lo que afectó tanto a los precios de la energía como a la confianza en los mercados bursátiles europeos.

Desde el inicio del conflicto, varias infraestructuras energéticas han sido blanco de ataques y el cierre del estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% de la producción mundial de petróleo— ha restringido la disponibilidad de crudo en los mercados internacionales. Analistas como Giovanni Staunovo, de UBS, han señalado que “cada día que el estrecho de Ormuz permanece cerrado, el mercado petrolero se tensa más”. Homayun Falakshahi, de Kpler, advirtió que, si la situación se prolonga, podría ser necesario racionalizar la producción y reducir la actividad de las refinerías, especialmente en Asia y Oriente Medio.

La presión sobre el suministro se ha traducido en una búsqueda activa de barriles alternativos por parte de compradores internacionales. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos pueden sortear parcialmente el estrecho, pero alrededor de 8,7 millones de barriles diarios siguen bloqueados. China pidió a sus principales refinerías que suspendan las exportaciones de gasóleo y gasolina para prevenir posibles escaseces, medida que amplificó la volatilidad.

Una vista aérea muestra petroleros cargando petróleo crudo en la terminal petrolera de Basora, en aguas territoriales iraquíes, frente a la costa de Basora, Irak, el 5 de agosto de 2025. REUTERS/Mohammed Aty

El gobierno estadounidense autorizó temporalmente el suministro de petróleo ruso sancionado a India, debido al impacto directo del conflicto en el abastecimiento de Nueva Delhi. Mientras tanto, los futuros del crudo en Estados Unidos experimentaron un alza superior al 10% al cierre de la semana, y el Brent subió más del 6%, en la que fue la mayor ganancia semanal desde la pandemia de 2020.

El ministro de Energía de Qatar advirtió que todos los productores del golfo Pérsico podrían suspender sus exportaciones en cuestión de semanas, lo que, según sus declaraciones al Financial Times, podría llevar el precio del barril hasta los 150 dólares. John Kilduff, socio de Again Capital, expresó: “El peor escenario se está desarrollando ante nuestros ojos”.

El cierre de Ormuz durante siete días ha impedido el transporte de aproximadamente 140 millones de barriles, el equivalente a 1,4 días de demanda global. Ole R. Hvalbye, analista de SEB, subrayó que incluso si se reabrieran las exportaciones, habría un retraso considerable antes de recuperar la producción normal.

FOTO DE ARCHIVO: Barriles de petróleo impresos en 3D, un gato de bomba de petróleo y un mapa que muestra el estrecho de Ormuz e Irán aparecen en esta ilustración tomada el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En el mercado bursátil, el nerviosismo se acentuó por el inesperado descenso del empleo en Estados Unidos y el aumento de la tasa de desempleo, lo que complicó las expectativas de recortes en las tasas de interés. Los bancos y las empresas sanitarias europeas sufrieron pérdidas, con caídas destacadas en HSBC, Allianz, Zealand Pharma y Roche, afectadas por resultados corporativos y por la incertidumbre global.

Si el conflicto en Oriente Medio continúa agravándose, analistas advierten que podría desencadenar una recesión económica debido al impacto en los precios de la energía y la estabilidad financiera internacional.

(Con información de AFP y Reuters)