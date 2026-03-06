A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas del mercado

El mercado proyecta un escenario de mayor resistencia inflacionaria para el cierre de 2026, en contraste con una trayectoria del tipo de cambio nominal que se ubicó por debajo de las previsiones iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre de 2026 comienza a perfilarse en las planillas de los principales analistas económicos de la Argentina. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el mercado ha recalibrado sus proyecciones, dejando atrás las estimaciones previas para dar lugar a un escenario donde la inflación muestra una mayor resistencia a la baja de la esperada originalmente, mientras que el tipo de cambio exhibe una trayectoria de ajuste más moderada.

De acuerdo con el consenso de las consultoras, bancos y centros de investigación que participan de la encuesta oficial, el año finalizará con indicadores que obligan a revisar las estrategias financieras y operativas. La mirada de los expertos ya no se posa únicamente en la coyuntura del mes a mes, sino en la foto final que arrojará el 31 de diciembre, un balance que combina correcciones al alza en los precios y un alivio relativo en la cotización de la divisa estadounidense.

El horizonte inflacionario: una meta que se aleja

Uno de los datos más significativos que arroja el nuevo informe es la revisión al alza de la inflación acumulada para todo el 2026. Según el promedio de los analistas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrará un incremento total del 26,1% para cuando termine el año. Este valor representa un salto considerable respecto a lo que se preveía apenas un mes atrás, cuando el mercado estimaba una inflación anual del 22,5 por ciento.

Esta diferencia de 3,6 puntos porcentuales en la proyección anual responde a una inercia que parece haber encontrado un piso difícil de perforar en el corto plazo. Si bien el Gobierno mantiene metas más optimistas, los especialistas privados han decidido ajustar sus modelos ante una dinámica de precios que, aunque menor a la de años anteriores, muestra señales de persistencia.

Los especialistas calculan que la inflación de febrero llegará al 2,7%, lo que representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto a la estimación realizada en el informe previo del REM para ese mes. Asimismo, elevaron su pronóstico para marzo: anteriormente preveían un IPC del 2,2%, pero ahora anticipan que se ubicará cerca del 2,5%.

El camino hacia ese 26,1% anual contempla una desaceleración gradual durante el segundo semestre. No obstante, para los meses más inmediatos, las expectativas se mantienen en niveles que condicionan el promedio final. Para mayo, se prevé un IPC del 1,9%, una cifra que sirve como escalón en el sendero descendente que el mercado imagina para la segunda mitad del año, pero que no alcanza para compensar los aumentos registrados y previstos para el primer cuatrimestre.

Dólar: proyecciones a la baja para el cierre del año

En contraste con la tendencia alcista de la inflación, las previsiones para el tipo de cambio nominal han experimentado un ajuste a la baja. Los analistas que participan del REM proyectan ahora que el dólar oficial cerrará el 2026 en un valor de 1.707 pesos.

Lo relevante de esta cifra es la comparación con el relevamiento anterior: los expertos recortaron su estimación en $43,2 respecto a lo que esperaban el mes pasado. Esta corrección sugiere que el mercado visualiza una mayor capacidad de contención cambiaria.

Incluso al mirar un poco más allá, hacia el inicio de 2027, la tendencia de moderación se mantiene. Para febrero del próximo año, los especialistas anticipan un valor de la divisa de $1.748, lo que implica una reducción de $20 frente a los pronósticos previos. Este panorama configura un escenario de relativa estabilidad cambiaria en términos nominales, siempre bajo la premisa de que se mantengan las condiciones actuales de política monetaria y cambiaria.

Tasas y actividad: el resto de la foto de fin de año

Más allá de los dos ejes centrales, el informe del Banco Central detalla qué sucederá con otras variables críticas para la economía. En materia de tasas de interés, se espera un proceso de reducción paulatina. Si bien para el mes de marzo se estima que la tasa de interés promedio se ubicará en torno al 31,32%, la proyección para el cierre de diciembre es que descienda hasta el 24%.

Este recorte en las tasas de interés es seguido de cerca por los analistas, quienes realizaron correcciones de entre 0,4 y 1,6 puntos porcentuales en sus estimaciones respecto a la encuesta anterior, adaptándose a la estrategia de la autoridad monetaria de acompañar la baja de la inflación con rendimientos en pesos menos elevados.

Por último, el desempeño de la economía real también fue objeto de revisión. El consenso de los analistas proyecta para todo el 2026 un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,4 por ciento. Aunque este número representa una leve mejora de 0,2 puntos porcentuales en relación con el REM previo, todavía existe una brecha marcada con las aspiraciones oficiales.

El valor se encuentra sensiblemente por debajo del crecimiento del 5% que el Gobierno nacional plasmó en el Presupuesto 2026, evidenciando una visión más cauta por parte del sector privado sobre la velocidad de la recuperación económica.