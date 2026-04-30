Guatemala: Ministerio Público oficializa nueva política de persecución penal

La nueva Política de Persecución Penal del Ministerio Público fue presentada el 29 de abril de 2026 con el objetivo de modernizar la investigación criminal en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público (MP) realizó este miércoles la presentación oficial de la nueva Política de Persecución Penal, en un acto protocolario que reunió a diversos fiscales regionales y jefes de fiscalías. Estas autoridades reafirmaron su compromiso con la implementación del nuevo enfoque institucional, según informó el propio MP.

Durante la actividad, el doctor Melvin Giovanni Portillo, secretario de Política Criminal, resaltó la importancia de este instrumento estratégico. Según Portillo, la política está orientada a la atención victimológica, el fortalecimiento de la investigación criminal y la reducción de los niveles de impunidad en el país.

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La Secretaría de Política Criminal asumió la responsabilidad de formular y desarrollar la nueva política, en cumplimiento de los lineamientos definidos por la actual titular del MP, Consuelo Porras. El documento presentado se estructura en tres ejes principales. Los cuales se desglosan de la siguiente manera.

El primero aborda los enfoques y principios rectores, además de los criterios de priorización de delitos. Por su parte, el segundo se enfoca en el fortalecimiento institucional, con énfasis en las capacidades operativas, organizativas y tecnológicas del Ministerio Público. Por último, establece lineamientos estratégicos de investigación y persecución penal, de cumplimiento obligatorio para el personal fiscal.

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En su intervención, el doctor Melvin Giovanni Portillo, secretario de Política Criminal, subrayó el valor de este instrumento, diseñado para priorizar la atención a las víctimas, mejorar las investigaciones criminales y disminuir la impunidad en el país. (Cortesía: Ministerio Público)

“Asimismo, se desarrollaron mesas de trabajo con participación activa del personal fiscal, lo que permitió consolidar lineamientos técnicos orientados a una persecución penal más efectiva, coherente y alineada con las necesidades actuales del sistema de justicia”, expresa el MP.

Enfoque técnico en la construcción de la nueva política

Según lo difundido por el Ministerio Público, el proceso de construcción de la política incluyó el análisis de la normativa anterior, la revisión del catálogo de delitos priorizados y la sistematización de información cualitativa y cuantitativa sobre los principales fenómenos criminales. Esta labor permitió consolidar una guía técnica orientada a optimizar la persecución penal.

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De acuerdo con lo comunicado por el MP, esta dinámica posibilitó la definición de lineamientos técnicos alineados con las necesidades actuales del sistema de justicia.

Durante el acto, los fiscales regionales y los jefes de las distintas fiscalías manifestaron su respaldo a la aplicación del nuevo marco estratégico. El Ministerio Público destacó que la política es de cumplimiento obligatorio y que su implementación busca modernizar los procesos internos de la institución.

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Fiscales regionales y autoridades del Ministerio Público expresaron su compromiso con la aplicación de la nueva política para fortalecer la respuesta ante el crimen. (Cortesía: Ministerio Público de Guatemala)

De igual manera, las autoridades reiteraron el compromiso de promover un acceso más efectivo a la justicia y de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. De acuerdo con el comunicado oficial, la política “constituye una herramienta clave para guiar la labor fiscal y adaptar la persecución penal a las demandas actuales de la sociedad”.

El MP ha reafirmado su compromiso con la modernización de sus procesos internos, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta ante el crimen. En la presentación realizada, la institución destacó la importancia de promover una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.

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“Con esta presentación, el Ministerio Público reafirma su compromiso de modernizar sus procesos y fortalecer su capacidad de respuesta frente al crimen, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados que contribuyan al acceso a la justicia y a la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, señala en una nota la institución.