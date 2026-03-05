Economía

El Banco Central aceleró la compra de dólares pero las reservas perforaron los USD 46.000 millones

La autoridad monetaria se hizo de USD 124 millones, la mayor cifra desde mediados de febrero. Sin embargo, sus tenencias en moneda extranjera cayeron casi 400 millones de dólares. Los motivos que explican la baja

El Banco Central hilvanó 42
El Banco Central hilvanó 42 jornadas consecutivas con compra de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 42 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario, realizando compras en bloque y reforzando su posición. Este jueves, la entidad aceleró la adquisición al sumar USD 124 millones, la cifra más alta desde mediados de febrero, con lo que el total comprado en el año supera los 2.900 millones de dólares.

Desde el inicio de la fase 4 del programa monetario en enero, el BCRA sumó 2.963 millones de dólares, lo que representa más del 29% de la meta establecida de compra de divisas para todo el año. Cabe destacar que durante febrero, las adquisiciones alcanzaron los 1.555 millones de dólares.

Para financiar estas compras, la autoridad monetaria expandió la base monetaria mediante la emisión de pesos sin esterilización. Posteriormente, el Tesoro absorbió parte de ese excedente mediante colocaciones de deuda en el mercado local, y en licitaciones recientes optó por no incrementar significativamente la circulación de dinero para evitar presiones inflacionarias.

Proyecciones oficiales sugieren que, en 2026, la compra neta de divisas podría ubicarse entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de moneda extranjera. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, indicó que el ritmo de acumulación de reservas estará ligado a la demanda de pesos y el ingreso de divisas al sistema. Actualmente, la institución ya superó un cuarto del objetivo anual.

El BCRA fijó un límite diario para las compras de divisas, equivalente al 5% de las operaciones en el Mercado Libre de Cambios, y habilitó acuerdos directos con empresas e instituciones para adquirir dólares fuera del mercado mayorista, buscando aliviar la presión sobre el tipo de cambio.

Al cierre del segundo día hábil de marzo, las reservas internacionales alcanzaron los USD 45.825 millones, lo que representa una contracción diaria de 383 millones de dólares. Desde el Central explicaron que el movimiento bajista respondió a una caída de cotizaciones de USD 200 millones y al pago de compromisos por unos 30 millones de dólares.

A comienzos de la semana, la entidad realizó un pago de USD 1.004 millones correspondiente a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), instrumento diseñado para que empresas salden deudas comerciales externas utilizando títulos en dólares bajo legislación local.

A fines del mes pasado, las reservas del Central llegaron a tocar los USD 46.905 millones, el nivel más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el mayor en seis años, cuando el stock era de 47.448 millones de dólares. Sin embargo, el pago de deuda y la fluctuación de las cotizaciones del oro y la canasta de monedas que integran el patrimonio del BCRA impactaron de lleno en el nivel.

Al mismo tiempo, el ritmo de acumulación de reservas se vio influido por los pagos de deuda externa realizados por el Tesoro, que adquirió dólares al BCRA para cumplir con sus obligaciones, afectando el saldo neto de reservas.

La disponibilidad de divisas que permitió al Central realizar estas compras provino principalmente de la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la colocación de deuda por parte de empresas y provincias. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, el total emitido en obligaciones negociables y bonos provinciales llegó a 11.000 millones de dólares.

El dólar subió

Con un volumen reducido de operaciones en el mercado de contado, que alcanzó los USD 353,9 millones, el dólar mayorista registró un incremento de 6,50 pesos, equivalente a 0,5%, y cerró en 1.407 pesos. Desde el inicio de marzo, el tipo de cambio oficial al por mayor avanzó diez pesos.

En paralelo, el Banco Central fijó el tope de las bandas cambiarias en $1.616,01, por lo cual la cotización mayorista se ubicó 209,01 pesos por debajo de ese valor, lo que representa una diferencia de 14,9 por ciento.

