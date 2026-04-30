Traspaso de mando de Laura Fernández se celebrará con ausencia significativa de expresidentes

Laura Fernández asume la presidencia de Costa Rica con una ceremonia inédita en el Estadio Nacional, marcada por la ausencia de exmandatarios invitados. REUTERS/Raquel Cunha

La ceremonia de traspaso de poderes que se celebrará el viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional de Costa Rica marcará un hecho singular en la historia reciente del país: Laura Fernández, presidenta electa, asumirá el cargo sin la presencia confirmada de la mayoría de exmandatarios, luego de que la Asamblea Legislativa enviara invitaciones formales pese a su decisión de no convocarlos directamente.

El evento, abierto al público y gratuito, presentará como novedad la realización inmediata del primer Consejo de Gobierno en el mismo recinto, consolidando el mensaje de apertura institucional promovido por la futura jefa de Estado.

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Al cierre de este martes, sólo Miguel Ángel Rodríguez Echeverría había ratificado su participación, mientras que Rafael Ángel Calderón Fournier, Abel Pacheco, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, quienes gobernaron entre 1990 y 2022, ya comunicaron su decisión de no asistir a la ceremonia del 8 de mayo. Calderón Fournier declaró a Amelia Rueda que sí recibió la invitación, pero no acudirá. Rodríguez Echeverría, en tanto, detalló que la invitación fue enviada por la Asamblea Legislativa y confirmó su presencia en el acto.

Por su parte, Chinchilla Miranda y Arias Sánchez negaron haber recibido invitación y ambos descartaron su asistencia: Chinchilla agregó que estará fuera del país por compromisos profesionales y Alvarado Quesada notificó en la red social X que tampoco podrá estar presente por obligaciones laborales en el extranjero.

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Solo el expresidente Miguel Ángel Rodríguez confirma su asistencia a la investidura de Laura Fernández, mientras otros exjefes de Estado declinan la invitación. Cortesía: Gobierno de Costa Rica

La Asamblea Legislativa confirmó a AmeliaRueda.com que la gestión de invitaciones a los exjefes de Estado fue realizada por su Departamento de Protocolo el jueves 23 de abril, conforme al procedimiento habitual para ceremonias de toma de posesión. La controversia surgió luego de que Fernández afirmara que no invitaría especialmente a exmandatarios y defendiera su postura de “ciudadanía abierta”, afirmando: “El traspaso es abierto al público. Es abierto a cualquier costarricense que guste asistir”. El Congreso aclaró que el acto de juramento corresponde a una sesión plenaria legislativa y, por tanto, es este poder el responsable de las invitaciones. Hasta el momento, la Asamblea indicó: “A la fecha, quienes han respondido han justificado su no asistencia al acto de toma de posesión”.

Para el público general que desee presenciar la investidura y la instalación del consejo de ministros, las entradas podrán solicitarse sitio web kuikpei.com, con un límite de tres boletos por persona. La actividad en el Estadio Nacional está programada para iniciar a las 11:00 horas y será gratuita.

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El traspaso de poderes de 2026 estará, además, marcado por una estructura inédita en la administración pública costarricense. Laura Fernández anunció que, tras recibir la banda presidencial, presidirá la primera sesión del Consejo de Gobierno en el propio estadio, en presencia de la prensa y el público. En palabras de la presidenta electa: “Ese día no solo vamos a hacer el traspaso de poderes, sino que el primer Consejo de Gobierno será también ahí, delante de todos los costarricenses”; allí se procederá a la juramentación del gabinete y a la firma de los primeros decretos ejecutivos de la gestión.

Laura Chinchilla y Carlos Alvarado no participarán del Traspaso de Poderes. Cortesía: Redes sociales

De este modo, Fernández justificó la singularidad de la convocatoria: “¿Por qué me voy a ir después del traspaso a un salón cerrado donde no pueda estar la prensa ni la gente, si nosotros somos servidores de la gente?”. La mandataria electa destacó que el sentido de su decisión es reforzar la transparencia y la cercanía en el inicio de su gobierno.

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