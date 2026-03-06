Economía

El dólar cerró su segunda semana al alza y tocó el precio más alto en un mes

La divisa al público subió a $1.435 para la venta en el Banco Nación, un máximo desde el 9 de febrero. En la plaza mayorista avanzó a $1.426 con buen volumen operado

Guardar
El dólar mantiene una baja
El dólar mantiene una baja de 2,7% en 2026.

El dólar encadenó la segunda semana de suba y alcanzó su precio más alto en el último mes, un comportamiento previsibles ante la volatilidad financiera en el exterior y un tipo de cambio que sigue por debajo del nivel de cierre del año pasado aún con una tasa de inflación mensual próxima al 3 por ciento.

Con un volumen de operaciones más consistente, de USD 425,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió nueve pesos o 0,6%, a $1.416, en lo más alto desde el 9 de febrero. En la primera semana de marzo el dólar mayorista subió 19 pesos o 1,4%, aunque mantiene en el recorrido de 2026 una baja de 39 pesos o 2,7 por ciento.

El BCRA fijó un techo de las bandas cambiarias en los $1.617,50, que dejó al tipo de cambio oficial a una holgada distancia de 201,50 pesos o 14,2% de ese límite de flotación.

El dólar al público cerró ofrecido con alza de diez pesos o 0,7%, a $1.435 para la venta en el Banco Nación. En la semana el dólar minorista ganó 15 pesos o 1.1 por ciento.

El blue se pagó a $1.415, con ascenso de 15 pesos o 1,1% en el día, que se reduce a diez pesos o 0,7% en el balance semanal.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, explicó que “este movimiento se produce en un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel mundial, impulsado por la incertidumbre que genera el conflicto bélico en Medio Oriente, lo que presiona a las monedas emergentes. Por su parte, las cotizaciones financieras también acompañaron la tendencia”.

“A nivel internacional, el índice dólar se incrementó hasta los 99,3 en una tendencia creciente desde que se inició el conflicto en Medio Oriente”, apuntó Morales.

“Ajeno a dichos vaivenes externos continúa el dólar mayorista que sigue estable en torno a los $1.410, ni siquiera acompañando los momentos de debilidad de las monedas de la región, con un BCRA incluso llevando adelante compras a un muy buen ritmo”, afirmó el economista Gustavo Ber.

Los analistas de la Consultora 1816 señalaron que por el contexto global, esta semana “apareció algo de viento de frente. El peso se comportó muy dignamente, al menos en parte por la venta de cobertura cambiaria que hizo el Gobierno -el martes se operaron más de USD 300 millones de bonos dollar linked-, más allá de que no sabemos aún si el Tesoro vendió dólares -lo hizo dos ruedas de la semana pasada; en otra rueda compró-“.

“Ello refleja que se extiende el escenario de exceso de oferta, en combinación con una dinámica más calma en las tasas en pesos, a la espera de adicionales descensos al ritmo de la remonetización y la desinflación”, acotó el titular del Estudio Ber.

El Banco Central difundió los resultados del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde los expertos consultados volvieron a recortar sus previsiones para el dólar oficial y estimaron que correrá por debajo de la inflación, con una suba del 17,9% anual, aunque advirtieron por un posible cambio de tendencia y mayor presión devaluatoria hacia el segundo semestre.

“El ministro Luis Caputo reiteró que el Gobierno no tiene planes inmediatos de regresar a los mercados internacionales de deuda, lo que elimina en el corto plazo las expectativas de operaciones de manejo de pasivos en los precios de los activos”, indicó el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

“A pesar de la volatilidad global, el Banco Central continuó comprando al menos el 5% del volumen diario del mercado cambiario, incluso con el tipo de cambio bajo presión, reforzando un marco de política estable y una acumulación constante de reservas”, estimaron desde Adcap.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAúltimas noticiasbandas cambiariasdólardivisasblue

Últimas Noticias

Rige la Reforma Laboral: el BCRA habilitó la calculadora que determinará los intereses de juicios laborales

Tras la promulgación de la ley, la autoridad monetaria determinó la tasa pasiva aplicable a los procesos judiciales de carácter laboral. Cómo funciona la herramienta para facilitar el cálculo de intereses

Rige la Reforma Laboral: el

ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 5

El cronograma oficial detalla aumentos de haberes, bonos extraordinarios y nuevas fechas de cobro para los beneficiarios en todas las prestaciones sociales

ANSES: cuándo cobro en marzo

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano: “Técnicamente, no existen los planes sociales”

La funcionaria publicó un video en el que diferencia un programa de una prestación de la seguridad social. Negó que haya aumentado la cantidad de beneficiarios

Sandra Pettovello, ministra de Capital

Petroecuador busca elevar su producción de crudo a casi 370.000 barriles diarios en 2026

La estatal planea aumentar la extracción en unos 11.000 barriles diarios con nuevas perforaciones y reacondicionamiento de pozos

Petroecuador busca elevar su producción

Rige la Reforma Laboral: cómo serán los despidos e indemnizaciones con la normativa que se promulgó hoy

La implementación de nuevas reglas para el cese de la relación laboral en el sector privado redefine el esquema de aportes y pagos en concepto de indemnización, con la puesta en marcha de un fondo específico

Rige la Reforma Laboral: cómo
DEPORTES
De promesa a verdugo: ganó

De promesa a verdugo: ganó un concurso de habilidades con Manchester United cuando era niño y anotó el gol para sacarles el invicto

La contundente opinión de Guillermo Barros Schelotto ante el posible cambio de reglamento para clasificar a la Copa Libertadores

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic y Francisco Cerúndolo salen a la cancha en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Chris Bumstead: el legado de un campeón joven, su apuesta por la técnica y los ejercicios claves para hombros fuertes

TELESHOW
La actitud de Evangelina Anderson

La actitud de Evangelina Anderson que generó la furia de Ian Lucas: “¿No es más fácil decirlo de frente?”

Cuáles son las mejores bandas de rock en español según la edición latina de Billboard

Miguel Romano volvió a peinar a Susana Giménez luego de la pelea: “Ahora su pelo está perfecto”

En medio de la polémica, filtraron las fotos que prueban el romance de Evangelina Anderson con Ian Lucas

Quién es Luana Fernández, la influencer que se separó de su novio desde la casa de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Francia refuerza su presencia militar

Francia refuerza su presencia militar en el Mediterráneo con el despliegue de portahelicópteros y portaaviones

El cierre del estrecho de Ormuz dispara el precio del petróleo y agita los mercados: el barril supera los USD 92

De promesa a verdugo: ganó un concurso de habilidades con Manchester United cuando era niño y anotó el gol para sacarles el invicto

Esto es lo que hay que saber sobre el virus sin vacuna ni tratamiento que aumenta en varios estados de EEUU

Donald Trump aseguró que el régimen de Cuba caerá “muy pronto”