Miguel Galuccio, presidente de Vista Energy: “La realidad macroeconómica es mucho mejor que la que teníamos hace tiempo atrás”

Miguel Galuccio, fundador y presidente de Vista

Miguel Galuccio, CEO y fundador de la petrolera Vista Energy, sostuvo que la coyuntura macroeconómica mejoró en los últimos dos años y afirmó que Vaca Muerta permitió a la Argentina revertir su déficit energético y posicionarse como proveedor global.

“Vaca Muerta convirtió a la Argentina en exportador neto de energía. El mundo la mira como una oportunidad, como nunca antes tuvimos”, destacó el petrolero.

Según el ingeniero, el desarrollo de la formación neuquina representó un cambio de paradigma que trajo seguridad energética y transformó la balanza comercial del país, pasando de un saldo negativo de USD 7.000 millones de dólares en 2012 a un superávit de USD 7.000 millones en 2025.

En cuanto al crecimiento de Vista, Galuccio atribuyó el liderazgo de la compañía a una cultura de compromiso, inversión y talento local. “Hemos invertido USD 6.000 millones en los últimos ocho años para construir Vista. Lo hemos hecho también con otro recurso fundamental: el talento”, remarcó en una entrevista con Luis Majul, en El Observador.

El fundador de la petrolera, frente al NYSE de Wall Street, donde la empresa cotiza

El empresario sostuvo que la Argentina necesita más compañías como Vista Energy: “Es una compañía que está comprometida con el país, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, cuyos mayores inversores no son argentinos, pero que tiene un compromiso increíble con quienes vivimos acá y es exitosa en el mundo. Creo que es un modelo para replicar en muchas industrias. Los argentinos tenemos el talento y los recursos naturales como para replicar el modelo de Vista”.

Destacó también que los inversores buscan legislación confiable y condiciones macroeconómicas estables. En ese sentido, destacó las últimas medidas del gobierno de Javier Milei para el sector. “Fueron muy positivas. Se liberó la exportación. Tenemos que competir y dejar que se pueda exportar libremente. Segundo, tener una macroeconomía más estable y hay una realidad que es mucho mejor que la que teníamos hace un tiempo atrás. Y se están generando incentivos a la inversión, algo que es muy importante”, señaló y mencionó como ejemplo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a la perforación y producción petrolera.

Cambiar el <i>mindset</i>

De acuerdo con declaraciones de Galuccio, Vaca Muerta representa actualmente más del 70% de la producción nacional de petróleo y genera un excedente de 300.000 barriles diarios destinados a la exportación. “Hoy Vaca Muerta es una realidad produce cerca de 700.000 barriles, es setenta por ciento de la producción del país, y nos da un plus para exportar 300.000 barriles. El mundo nos mira como una oportunidad”, dijo.

Para el CEO de Vista Energy, la clave del éxito fue haber cambiado la mentalidad de escasez que dominaba la industria hace quince años, cuando el país dependía de cortes de suministro y carecía de inversiones, equipamiento y marco legal. “Lo primero que teníamos que lograr era cambiar nuestro mindset. Pensar que realmente podíamos pasar de la escasez y dejar de cortar el gas a Chile a creérnosla, que ahí abajo, a tres mil metros de profundidad, había un reservorio gigante que podía cambiar ese paradigma energético”, sostuvo.

“Se están generando incentivos a la inversión, algo que es muy importante”

A nivel internacional, Galuccio destacó que la cuenca neuquina es vista como la única formación shale fuera de Estados Unidos que ya está “desrisqueada”, es decir, que permite producir de manera rentable y con costos en descenso. Según el directivo, la combinación de talento local, equipamiento, tecnología y escala convierten al yacimiento en un atractivo para inversores globales, aunque remarcó la necesidad de contar con reglas claras y estabilidad macroeconómica.

El ejecutivo participará la semana próxima como expositor en la Argentina Week en Nueva York, el evento que organiza el Gobierno para promocionar al país ante inversores globales. Consideró además relevante para mostrar las oportunidades del sector energético nacional ante inversores internacionales. “Nueva York es la vidriera del mundo para los inversores. Vista cotiza en la bolsa de Nueva York y sabemos mejor que nadie lo que significa”, afirmó.

Equipos de perforación de la petrolera en el bloque Aguada Federal, en Vaca Muerta

Al finalizar la entrevista, Miguel Galuccio aconsejó a los jóvenes que buscan incursionar en el sector buscar la pasión y la excelencia profesional. “Que sean apasionados, que busquen lo que realmente los mueve. Que se constituyan en buenos profesionales, que no salten escalones y que hagan toda la escalera para llegar a ser sólidos”, recomendó el directivo.

“Tenemos un país de oportunidades, muy lindo y que da muchas cosas”, cerró.