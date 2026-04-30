Jorge Argüello: “La Argentina está alineada automáticamente con Estados Unidos” tras la visita de Milei al USS Nimitz

Jorge Argüello advierte sobre el alineamiento automático de la política exterior argentina con Estados Unidos tras la visita de Milei al portaaviones USS Nimitz

En una entrevista exclusiva, Jorge Argüello, exembajador argentino ante la ONU y Estados Unidos, analizó la crisis del multilateralismo y el giro estratégico de la política exterior argentina.

Durante la charla con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Argüello sostuvo que “estamos asistiendo al fin de un ciclo, de un orden que se gestó en 1945”, en referencia al sistema internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

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El fin del orden de 1945 y la crisis de la ONU

Argüello remarcó que la arquitectura multilateral nacida en 1945, donde la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio funcionaban como pilares, atraviesa una crisis terminal: “Todo eso está rompiéndose, todo eso se está acabando”.

Según el exembajador, la falta de eficacia de estos organismos se refleja en conflictos actuales que no logran resolverse por vías institucionales. “La ONU fue fundamental en su momento... pero eso ya no existe más”, enfatizó.

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El exembajador argentino analiza el fin del multilateralismo y el avance de la lógica del poder en el escenario internacional actual (AP Foto/Yuki Iwamura)

Al recordar su experiencia como representante argentino ante la ONU desde 2007, Argüello explicó: “Todavía pude ver la Asamblea General de la ONU como la caja de resonancia planetaria de la política mundial. Bueno, eso ya no existe más”. Sostuvo que la ampliación del organismo, con 193 bancas y la incorporación de países surgidos tras el proceso de descolonización, no logró evitar el deterioro de su capacidad de intervención real.

Frente a la consulta sobre la legitimidad de la ONU para controlar a países que violan derechos humanos, Argüello fue tajante: “La riqueza de la ONU es que podían convivir regímenes absolutamente contradictorios entre sí, porque lo que valía era la banca del país, no el tipo de sistema que imperaba dentro de cada país”.

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Estados Unidos, Trump y la lógica del poder

El exembajador analizó el rol de Estados Unidos en la erosión del sistema multilateral. Subrayó que la fragmentación interna estadounidense y la emergencia de figuras como Donald Trump reflejan el quiebre de las instituciones políticas tradicionales: “Si nos da bronca la grieta en la Argentina, no sospechan ustedes la intensidad y la profundidad de la grieta en los Estados Unidos”.

La visita del presidente Javier Milei al USS Nimitz simboliza el giro hacia un alineamiento político y militar con Estados Unidos

Argüello diferenció la institucionalidad previa, donde las diferencias políticas coexistían bajo una estructura fuerte, del escenario actual, marcado por el debilitamiento de los partidos y la irrupción de líderes apoyados en redes sociales: “Trump es una consecuencia del cambio, que potencia el cambio además, ¿no? Lo exacerba”.

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Advirtió que el republicano “tiene mayoría propia en la Sala de Representantes, en el Senado y en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos”, pero anticipó que “las encuestas y la sensación epidérmica de la gente hoy en Estados Unidos es que Donald Trump perdería la mayoría de las dos cámaras”, lo que podría habilitar un proceso de juicio político.

Consultado por el impacto de ese escenario en la Argentina, Argüello consideró: “El gobierno del presidente Milei ha adoptado una política exterior de seguimiento de la política de los Estados Unidos. Eso se llama alineamiento automático”.

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Recordó que el involucramiento de Trump en la política argentina incluyó la compra de pesos por USD 20.000 millones para influir en las elecciones, una maniobra que, a su entender, no volverá a repetirse si el liderazgo estadounidense pierde fuerza.

El colapso del sistema internacional surgido en 1945 impacta la eficacia de organismos como la ONU y la OMC, según Argüello (Infobae en Vivo)

El alineamiento militar argentino y la visita al USS Nimitz

El análisis de Argüello tomó un cariz actual al referirse a la visita de Javier Milei al portaaviones USS Nimitz y su participación en los ejercicios militares Passex 2026 junto a fuerzas estadounidenses en el Atlántico Sur. “En este caso, yo diría que lo importante de este viaje es que es el último viaje que está haciendo el portaaviones. Es viejo. No le veo ningún valor en sí”, relativizó el ex embajador.

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Sin embargo, sí destacó el mensaje político: “Lo que Milei busca es alineamiento político, claro”. Y fue crítico respecto a la decisión de autorizar el operativo militar por decreto y no a través del Congreso: “En este caso, estamos en flagrancia con lo que prescribe la Constitución, que dice claramente que el Congreso argentino debe aprobar este tipo de operaciones”.

Para Argüello, el giro argentino es una muestra de la nueva lógica internacional: “Si lo que estamos haciendo es volver a la lógica del poder, lo primero que tenemos que hacer es identificar a los más poderosos. Los más poderosos son la República Popular China y los Estados Unidos. El principal vínculo bilateral del mundo es el que va de Washington a Beijing, de Beijing a Washington”.

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Respecto a la relación personal de Trump con líderes argentinos, Argüello aclaró: “La diferencia en lo que se refiere a la relación con el presidente Trump de los presidentes Macri y Milei es notoria. Trump nunca jugó al golf con Milei, nunca hizo negocios con Milei, nunca se juntó a comer con las familias. Y las tres cosas sí las hizo con Mauricio Macri”.

Jorge Argüello advierte sobre el alineamiento automático de la política exterior argentina con Estados Unidos tras la visita de Milei al portaaviones USS Nimitz (Infobae en Vivo)

Europa, China y el rearme global

Sobre el contexto internacional, Argüello señaló el proceso de rearme de Alemania y Japón como un síntoma del colapso del orden de 1945: “Si hay un dato que yo elegiría para graficar el fin del orden que se inicia en el 45, es el proceso de rearme de Alemania y de Japón hoy. Son las dos economías que invierten mayor porcentaje de su producto bruto en rearmarse. Volvemos a la lógica del poder”.

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El ex embajador también se refirió al papel cambiante de China: “Es paradojal, porque la República Popular China, que se incorporó a la OMC en el año 2001, hoy aparece como el defensor, si no garante, del orden que creó Estados Unidos y que hoy Estados Unidos trata de destruir”.

El debate sobre la cuestión Malvinas y la relación entre Washington y Londres fue relativizado por Argüello, quien consideró que “lo importante ahí es la pulseada que se está verificando entre Donald Trump y la Unión Europea, entre Donald Trump y la OTAN”. Señaló que la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido nunca se ha resquebrajado, más allá de declaraciones coyunturales.

La entrevista culminó con la presentación del libro Efecto mariposa: ¿Hay un orden detrás del caos?, donde Argüello profundiza sobre el colapso del orden liberal internacional. El exembajador anunció que la presentación oficial del libro será el 1 de mayo, a las 19 horas, en el Pabellón Azul de la Feria del Libro.

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