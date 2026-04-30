Política

El Gobierno reabrirá la sala de periodistas y Adorni volverá a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada

El jefe de Gabinete tomó la decisión luego de su presentación en la Cámara de Diputados. El acceso está restringido hace una semana

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El jefe de Gabinete Manuel Adorni sonríe mientras habla desde un podio con dos micrófonos, la bandera argentina y el logo de Casa Rosada detrás
Manuel Adorni durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada (Presidencia)

Luego de la fallida conferencia de prensa para dar explicaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito por el que es investigado, Manuel Adorni no habló más con los periodistas. De hecho, la primera vez que se lo escuchó hablar desde que se desató el escándalo fue este miércoles, cuando se presentó en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión, aunque el debate estuvo cooptado por la causa que impulsa el juez federal Ariel Lijo.

Sin embargo, según pudo confirmar Infobae, el Gobierno decidió reabrir la sala de periodistas, que estaba cerrada luego de un incidente con el medio TN, y el jefe de Gabinete volverá a dar una conferencia en Casa Rosada. Será el próximo lunes 4 de mayo a las 11 de la mañana.

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La sala de periodistas está cerrada desde el 23 de abril luego de que se difundieran grabaciones realizadas de los pasillos internos de la Casa Rosada que el canal TN emitió en un programa un domingo por la noche. Ese día, desde el Ejecutivo afirmaron que configuró un hecho que compromete la seguridad nacional y que incumple con la normativa del comportamiento al interior del edificio.

Manuel Adorni en el Congreso
Tras la presentación de Adorni en el Congreso de la Nación, retomará las conferencias de prensa en la Casa Rosada (Agencia de Gobierno)

Así las cosas, se espera que el próximo lunes el jefe de Gabinete vuelva a hablar con los medios de comunicación en medio de la investigación que lleva adelante la Justicia por enriquecimiento ilícito. Ahora, el fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por enriquecimiento ilícito, le encargó un análisis pormenorizado sobre el patrimonio del funcionario a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

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De esta manera, buscan saber si el crecimiento en el nivel de vida de Adorni se puede justificar con su sueldo y sus ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción, y para esto le encomendó a la DAFI -un organismo de la Procuración General de la Nación- que analice al detalle todos los movimientos financieros del matrimonio y, en caso de haberlas, señale posibles inconsistencias, según plasmó en un decreto.

Todo esto se da en el marco de las deudas que le descubrió la Justicia al ministro coordinador por 335.000 dólares y gastó más de 100.000 dólares en menos de un año, solamente en propiedades.

Sin embargo, a pesar del avance de la investigación, ayer Adorni se presentó ante la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión. Secundado por el propio presidente Milei, el jefe de Gabinete se defendió ante la oposición y aseguró: "No voy a renunciar“.

Las explicaciones del jefe de Gabinete -que leyó sus palabras durante toda la jornada- llevaron tranquilidad a la bancada libertaria, donde la estrategia oficial de exponer al funcionario generaba mucha preocupación. “Fue muy bueno el discurso, muy contundente, lo que se necesitaba”, analizó un diputado de La Libertad Avanza ante la consulta de Infobae.

El gabinete completo acompañó a Manuel Adorni durante el informe de gestión
El gabinete completo acompañó a Manuel Adorni durante el informe de gestión

Ahora el Poder Ejecutivo busca retomar el eje de la agenda y recuperar la comunicación. La figura del exvocero es importante para el oficialismo porque, además de ponerle rostro al Poder Ejecutivo, oficia de ordenador entre las tribus en pugna.

En ese sentido, no fue casual la confluencia del asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en los palcos del recinto. Tampoco lo fue la presencia de la totalidad de los ministros, legisladores y colaboradores que quedó inmortalizada en una foto.

Pasadas las seis horas de exposición, en la que desde su entorno aseguran que se sintió “excelente”, la idea de la administración libertaria es reactivar con celeridad la actividad. “Me imagino que debiéramos poner quinta a fondo”, confesó una importante voz con acceso al despacho presidencial a Infobae poco después del informe. “Está muy aburrido el Gobierno. Calculo que se impulsará la agenda legislativa”, ironizó, en coincidencia, una fuente inobjetable del Gobierno.

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