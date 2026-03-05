Economía

Juicio por YPF: Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en la demanda por la expropiación

El Departamento de Justicia de EE.UU. se presentará en la audiencia del 16 de abril en la Corte de Apelaciones para defender la postura argentina. Se trata del segundo gesto en pocos días

Guardar
El Departamento de Justicia de
El Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó presentarse en una audiencia clave en defensa de argentina. REUTERS/Agustin Marcarian

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York programó para el 16 de abril una audiencia clave en el juicio por la expropiación de YPF, donde se discutirán tanto las apelaciones de entrega del 51% de las acciones a los beneficiarios del fallo por USD 16.100 millones como la solicitud de discovery sobre chats de funcionarios y ex funcionarios. En ese contexto, la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina recibió una confirmación inusual: el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó participar activamente en la audiencia para exponer oralmente en defensa de la posición argentina.

La intervención de la cartera judicial estadounidense constituye un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que pide formalmente un espacio para hablar en favor de la Argentina en el marco del proceso judicial que enfrenta al país con Burford Capital. El pedido oficial de la Procuración incluyó una solicitud para ampliar el tiempo de exposición, con el objetivo de que el representante estadounidense cuente con una mayor intervención durante la audiencia.

La decisión de Estados Unidos de presentarse “codo a codo” junto a la defensa argentina representa la segunda señal concreta de apoyo del país norteamericano en la causa tras el escrito presentado a fines de febrero ante la Corte de la jueza Loretta Preska para manifestar su oposición al pedido de los fondos demandantes de declarar al país en desacato y aplicar sanciones económicas.

La jornada del 16 de abril incluirá las apelaciones por el fallo de Preska que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF (turnover), la presentación realizada por la ONG Republic Action for Argentina (RAFA) y el discovery sobre chats de funcionarios y ex funcionarios.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

YPFJuicio por YPFLoretta PreskaBurford CpaitalEstados UnidosDiscoveryApelacionesNueva YorkÚltimas noticias

Últimas Noticias

La industria automotriz repuntó en febrero pero sigue 30% abajo de 2025: qué pasó con la producción y las exportaciones

Con más días de actividad, la suba estacional no alcanzó para recuperar volumen. Las fábricas están produciendo menos autos que un año atrás, especialmente por una caída exportadora

La industria automotriz repuntó en

Carlos Melconian: “Todavía este no es un gobierno que genere confianza”

El economista analizó las inconsistencias del programa actual y la fragilidad del superávit fiscal. Advirtió que la falta de un equipo preparado y la improvisación oficial alimentan una desconfianza que se traduce en una demanda constante de dólares

Carlos Melconian: “Todavía este no

Repuntó el crédito al sector privado: qué segmentos impulsaron la suba del financiamiento en febrero

El financiamiento en moneda local revirtió la caída de enero con un alza real del 0,6%, mientras que el segmento en moneda extranjera mantuvo su tendencia alcista con una expansión del 1,9%

Repuntó el crédito al sector

Jornada financiera: rebotaron los bonos argentinos y el riesgo país cayó 7% ante una mejora del contexto global

El rebote de precios en los mercados internacionales habilitó un ascenso de 1,6% para los títulos soberanos argentinos. El riesgo país cayó a 536 puntos. El S&P Merval cedió 0,7% pero los ADR anotaron mayoría de alzas. El dólar cayó a $1.420 en el Banco Nación

Jornada financiera: rebotaron los bonos

Se hacía en Argentina y ahora llega desde México: el auto que muestra cómo cambió la industria automotriz local

El nuevo Volkswagen Taos tiene las mismas cualidades ahora de las que lo llevaron a la cima de ventas en su versión argentina discontinuada el año pasado. Refleja una decisión industrial que debe ser tomada como ejemplo de eficiencia

Se hacía en Argentina y
DEPORTES
Los detalles de la primera

Los detalles de la primera práctica de Eduardo Coudet como técnico de River Plate: charla motivadora y un mensaje

Boca Juniors vence a Lanús por el duelo pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura

Masters 1000 de Indian Wells: Camilo Ugo Carabelli debutó con una victoria y Mariano Navone cayó en un partidazo

El inesperado dardo de Gasly a los equipos más fuertes de la F1: “Hay preguntas que deben hacerse”

Emoción a primera vista: el regalo especial que sorprendió a Lionel Messi en Miami

TELESHOW
Martín Piroyansky habló con Infobae

Martín Piroyansky habló con Infobae en Vivo y contó el peculiar motivo por el que abrió un bar de sándwiches de miga

La llamativa foto que subió Martín Migueles y encendió los rumores de casamiento con Wanda Nara

Thiago Medina mostró las cicatrices de su accidente y contó cómo le afectan psicológicamente: “Tengo un complejo”

Las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: paseos por las calles de Tokio y comidas exóticas

Fede Bal contó el incómodo momento que un guardia de seguridad le hizo pasar con Evelyn Botto: “Lo fui a buscar”

INFOBAE AMÉRICA

El Tapiz de Bayeux vuelve

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025

Cuando la alineación ideológica se puede convertir en estrategia política: ¿qué podemos esperar de la cumbre regional que redefine el hemisferio?

El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Avanza una nube de polvo sahariano sobre España, Portugal y Francia: por qué genera alerta por los riesgos para la salud