Un gigante de Wall Street predijo que el "bache" en la actividad económica argentina durará poco: qué números espera para 2026

BofA Securities proyecta un crecimiento del PBI argentino de 3,5% en 2026 y destaca el rol de la acumulación de reservas internacionales (Reuters)

BofA Securities, una división del banco de inversión y gigante de Wall Street Bank of America, anticipó que el freno en la actividad económica argentina será transitorio y proyecta un crecimiento del producto interno bruto en 2026. Según el informe LatAm At A Glance - A new baseline, la entidad observa que la economía argentina atraviesa un proceso de transición tras la aprobación de reformas estructurales y la concreción de acuerdos de financiamiento internacional.

De acuerdo con el reporte, la economía local experimentó un período de crecimiento moderado tras la aprobación de la reforma laboral por parte del Congreso, junto con la promulgación de la ley de glaciares que apunta a destrabar inversiones en minería. El avance de estas iniciativas, sumado a la continuidad en la agenda de desregulación, privatizaciones y simplificación tributaria, impulsa el optimismo del mercado. El respaldo que obtuvo la coalición oficialista en las elecciones legislativas de medio término también refuerza el escenario de continuidad para las reformas.

En el plano de la actividad, BofA Securities señala que el repunte económico se demoró por el impacto que provocó la elevada tasa de interés durante el proceso electoral. El desempleo se ubicó en 7,5% en el cuarto trimestre de 2025 y la recaudación tributaria se contrajo en ese período. A pesar de ese contexto, la entidad sostiene que el fin de la incertidumbre política y el avance en las reformas estructurales habilitan un ciclo virtuoso. El informe indica que las tasas de interés experimentaron una caída considerable, especialmente las denominadas en pesos, que pasaron de valores cercanos al 100% a ubicarse por debajo del 30%.

“El bache en la actividad debería ser de corta duración. La actividad está tardando un poco más en despegar, debido al impacto de tasas de interés muy altas durante la elección. La tasa de desempleo subió a 7,5% en el cuarto trimestre de 2025 y la recaudación tributaria se resintió. Sin embargo, el fin de la incertidumbre electoral y el avance en las reformas estructurales deberían crear un ciclo virtuoso en nuestra visión", sostuvieron los analistas del BofA.

“Las tasas de interés ya se desplomaron, especialmente en pesos (de 100% a menos de 30%). Pronosticamos un crecimiento del PBI de 3,5% este año (frente a 4,4% el año pasado). Minería, energía, banca y tecnología de la información deberían liderar la recuperación. El aumento del precio del petróleo beneficia la cuenta externa argentina porque es exportador neto de petróleo, aunque implica riesgos bajistas para nuestras proyecciones de crecimiento”, concluyeron.

La inflación anual estimada para Argentina en 2026 asciende a 31%, según el último informe de la consultora estadounidense (Jaime Olivos)

El acuerdo alcanzado por el Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitió el desembolso de un préstamo de mil millones de dólares, cifra que se complementa con otros dos mil millones anunciados por el Banco Mundial. Estos recursos se destinan a cubrir vencimientos de deuda externa y, según el análisis recogido por BofA Securities, impulsan la acumulación de reservas internacionales. El programa convenido con el FMI exige un incremento de 8.000 millones de dólares en reservas netas durante el año y la eliminación del déficit fiscal primario.

Durante lo que va de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó compras de divisas por unos 6.000 millones de dólares, con la expectativa de sumar al menos 10.000 millones en el transcurso del año. El informe destaca que el organismo monetario ajusta los límites de la banda cambiaria en función de la inflación registrada dos meses atrás, lo que evita una apreciación real del techo de la banda. La administración postergó el regreso a los mercados internacionales de deuda, priorizando alternativas de financiamiento menos onerosas a pesar de enfrentar fuertes vencimientos en moneda extranjera.

En materia de precios, la inflación mostró un alza mensual de 3,4% en marzo, tras un registro de 2,9% en febrero, según los datos relevados por el informe. El promedio del año anterior se ubicó en 2,3% mensual. Ante la reciente suba del precio del petróleo, BofA Securities ajustó su previsión anual de inflación para 2026 al 31%, frente al 27% que esperaba previamente. Para 2027, la estimación es de 15%. El informe subraya la volatilidad del tipo de cambio y el impacto de los precios internacionales en la dinámica inflacionaria local.

Respecto al tipo de cambio, la consultora proyecta que el dólar oficial se ubicará en 1.400 pesos por unidad al cierre del segundo trimestre de 2026 y llegaría a 1.700 pesos al finalizar el año. Las reservas internacionales alcanzarían los 49.000 millones de dólares, mientras que el saldo de la cuenta corriente cerraría con un leve déficit de 0,5% del PIB.

El acuerdo con el FMI y la aprobación de reformas estructurales impulsan la agenda económica del Gobierno argentino, de acuerdo al análisis de BofA Securities (Reuters)

El reporte de BofA Securities también detalla los principales indicadores fiscales. El resultado primario del sector público nacional se mantendría en un superávit de 1,5% del producto en 2026, mientras que el resultado financiero cerraría equilibrado. El informe puntualiza que la deuda bruta del Gobierno nacional, en relación al PIB, descendería hasta 62,8% el año próximo, tras ubicarse en 69,5% en 2025.

La consultora remarca que la política monetaria y la sostenibilidad fiscal son los pilares sobre los que se asienta el escenario de recuperación. Al mismo tiempo, advierte que la volatilidad del contexto internacional, los movimientos en los precios de las materias primas y la dinámica política local son factores que podrían modificar el rumbo proyectado.

El informe de BofA Securities concluye que el ciclo de reformas y la acumulación de reservas internacionales son los motores de la actual estrategia económica, en un clima donde el acceso al financiamiento internacional y el cumplimiento de las metas fiscales establecidas con los organismos multilaterales resultan fundamentales para sostener la recuperación.